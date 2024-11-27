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Захарова уличила Запад в попытках исказить восприятие применения "Орешника"

Захарова уличила Запад в попытках исказить восприятие применения "Орешника" - 27.11.2024 Украина.ру

Захарова уличила Запад в попытках исказить восприятие применения "Орешника"

На Западе попытались исказить информацию о применении Россией системы "Орешник". На это указала 27 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"

2024-11-27T10:20

2024-11-27T10:20

2024-11-27T10:20

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"Для кого-то это был момент абсолютной паники (применение "Орешника" - ред.), а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию", - сказала Захарова.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, украина, впк, минобороны, владимир путин, мария захарова