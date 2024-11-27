Захарова уличила Запад в попытках исказить восприятие применения "Орешника"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
На Западе попытались исказить информацию о применении Россией системы "Орешник". На это указала 27 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"
"Для кого-то это был момент абсолютной паники (применение "Орешника" - ред.), а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию", - сказала Захарова.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.