Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова - 13.09.2024 Украина.ру
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Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова
Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова - 13.09.2024 Украина.ру
Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова
Следователями Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве арестованы счета бывшего замминистра обороны Павла Попова и других обвиняемых. Об этом сообщает СК РФ.
2024-09-13T11:40
2024-09-13T11:40
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ск рф
следственный комитет
мошенничество
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криминал
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Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что на счетах обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест. "Также наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей", - сказано в официальном сообщении. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК РФ.Ранее следственное ведомство информировало о том, что Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России ПоповаТакже на эту тему: Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, мошенничество, уголовное дело, криминал, минобороны рф
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, мошенничество, уголовное дело, криминал, Минобороны РФ

Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова

11:40 13.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Следователями Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве арестованы счета бывшего замминистра обороны Павла Попова и других обвиняемых. Об этом сообщает СК РФ.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что на счетах обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест.

"Также наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК РФ.
Ранее следственное ведомство информировало о том, что Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
Также на эту тему: Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело
 
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