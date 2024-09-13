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Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова

Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова - 13.09.2024 Украина.ру

Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова

Следователями Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве арестованы счета бывшего замминистра обороны Павла Попова и других обвиняемых. Об этом сообщает СК РФ.

2024-09-13T11:40

2024-09-13T11:40

2024-09-13T11:40

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что на счетах обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест. "Также наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей", - сказано в официальном сообщении. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК РФ.Ранее следственное ведомство информировало о том, что Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России ПоповаТакже на эту тему: Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело

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новости, россия, ск рф, следственный комитет, мошенничество, уголовное дело, криминал, минобороны рф