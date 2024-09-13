Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Следователями Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве арестованы счета бывшего замминистра обороны Павла Попова и других обвиняемых. Об этом сообщает СК РФ.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что на счетах обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест.
"Также наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК РФ.
"Также наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК РФ.
Ранее следственное ведомство информировало о том, что Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова