Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу
Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин признан виновным по делу о взятках за незаконную рубку леса. Приговор огласил 25 ноября Никулинский суд Москвы
По приговору суда Дмитрию Куракину назначено 17 лишения свободы и штраф в размере 396 млн. рублей. Осужденный вину признал частично.
Дмитрий Куракин обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, в получении взятки в особо крупном размере, изготовлении оружия и незаконном его хранении.
Следователи установили, что обвиняемый, работая в Минобороны РФ, в 2013-2019 годах организовывал по фальшивым документам вырубку здорового леса под видом санитарной вырубки. Древесина продавалась по бросовым ценам и экспортировалась в Китай, а земельные участки после вырубки продавались знакомым Куракина.
Задержали Куракина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, когда он занимал должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области. Прокуратура оценила ущерб от деятельности Куракина и других фигурантов в почти четыре миллиарда рублей.
Ещё двое обвиняемых по этому делу - бывший начальник ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и экс-глава АО "Мальтинский военный лесхоз"" Максим Ан – получили по 14 лет лишения свободы. Им также назначили такой же штраф, как и их подельнику.
До этого были вынесены приговоры по другому громкому уголовному делу. Подробности в публикации: Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказа
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