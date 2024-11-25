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Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу

Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу - 25.11.2024 Украина.ру

Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу

Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин признан виновным по делу о взятках за незаконную рубку леса. Приговор огласил 25 ноября Никулинский суд Москвы

2024-11-25T15:19

2024-11-25T15:19

2024-11-25T15:19

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По приговору суда Дмитрию Куракину назначено 17 лишения свободы и штраф в размере 396 млн. рублей. Осужденный вину признал частично.Дмитрий Куракин обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, в получении взятки в особо крупном размере, изготовлении оружия и незаконном его хранении.Следователи установили, что обвиняемый, работая в Минобороны РФ, в 2013-2019 годах организовывал по фальшивым документам вырубку здорового леса под видом санитарной вырубки. Древесина продавалась по бросовым ценам и экспортировалась в Китай, а земельные участки после вырубки продавались знакомым Куракина.Задержали Куракина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, когда он занимал должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области. Прокуратура оценила ущерб от деятельности Куракина и других фигурантов в почти четыре миллиарда рублей.Ещё двое обвиняемых по этому делу - бывший начальник ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и экс-глава АО "Мальтинский военный лесхоз"" Максим Ан – получили по 14 лет лишения свободы. Им также назначили такой же штраф, как и их подельнику.До этого были вынесены приговоры по другому громкому уголовному делу. Подробности в публикации: Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказаБолее подробная новостная картина дня в обзоре "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября

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новости, москва, китай, московская область, минобороны рф, коррупция, взятка, лес, вырубка, приговор