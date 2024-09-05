Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело - 05.09.2024 Украина.ру
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Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело
Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело - 05.09.2024 Украина.ру
Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело
Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ Павла Барышева. Похищенная им квартира арестована, сообщил 5 сентября СК РФ
2024-09-05T18:09
2024-09-05T18:09
новости
россия
мчс
следственный комитет
ск рф
криминал
расследование
уголовное дело
хищение
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Барышев привлечён к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)."Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей", - сказано в официальном сообщении российского Следкома.Там также сказано, что "на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест" и расследование уголовного дела продолжается.Также 5 сентября стало известно, что судом арестовано имущество замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова. Подробности в публикации Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
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новости, россия, мчс, следственный комитет, ск рф, криминал, расследование, уголовное дело, хищение
Новости, Россия, МЧС, Следственный комитет, СК РФ, криминал, Расследование, уголовное дело, хищение

Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело

18:09 05.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСледственный комитет РФ
Следственный комитет РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать в
Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ Павла Барышева. Похищенная им квартира арестована, сообщил 5 сентября СК РФ
Барышев привлечён к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
"Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей", - сказано в официальном сообщении российского Следкома.
Там также сказано, что "на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест" и расследование уголовного дела продолжается.
Также 5 сентября стало известно, что судом арестовано имущество замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова. Подробности в публикации Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
 
НовостиРоссияМЧССледственный комитетСК РФкриминалРасследованиеуголовное делохищение
 
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18:20Воровка, хам и другие украинские министры. Итоги 5 сентября
18:09Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело
18:03Мишель Барнье: кто он?
17:57ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины
17:57Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
17:55Мицухиро Кимура: Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду
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