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Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело

Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело - 05.09.2024 Украина.ру

Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело

Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ Павла Барышева. Похищенная им квартира арестована, сообщил 5 сентября СК РФ

2024-09-05T18:09

2024-09-05T18:09

2024-09-05T18:09

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Барышев привлечён к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)."Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей", - сказано в официальном сообщении российского Следкома.Там также сказано, что "на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест" и расследование уголовного дела продолжается.Также 5 сентября стало известно, что судом арестовано имущество замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова. Подробности в публикации Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова

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новости, россия, мчс, следственный комитет, ск рф, криминал, расследование, уголовное дело, хищение