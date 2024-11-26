https://ukraina.ru/20241126/1059213711.html

Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной Кореи

Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной Кореи - 26.11.2024 Украина.ру

Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной Кореи

Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует посетить Южную Корею, чтобы обсудить возможность предоставления Сеулом военной помощи Киеву. Визит может состояться в среду, утверждает издание РБК-Украина со ссылкой на англоязычную газету Гонконга South China Morning Post

2024-11-26T12:47

2024-11-26T12:47

2024-11-26T13:59

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Сообщается, что Киев планирует представить Южной Корее список запросов, включающий противовоздушные ракеты и артиллерийские системы, однако гарантии, что они будут поставлены на Украину нет.В середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.Владимир Зеленский даже добавил конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек, а на днях американское издание Bloomberg уточнило, что их будет даже в 10 раз больше.И хотя глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина.Через пару дней после этого заявления западные СМИ сообщили, что Южная Корея якобы рассматривает возможность прямых поставок Киеву 155-мм артиллерийских снарядов.Большинство специалистов сходятся во мнении, что истерия Киева и Сеула вокруг солдат КНДР на СВО - лишь повод вынудить Южную Корею включиться в украинский конфликт на стороне Киева, который сейчас стремительно теряет позиции.Москва, в свою очередь, предостерегает Сеул от подобных шагов, заявляя, что это приведет к разрушению двусторонних отношений и дальнейшей эскалации конфликта на Украине.Подробнее по теме можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Мина для Трампа. Зачем уходящая администрация США нагнетает обстановку на Украине и Корейском полуострове.

https://ukraina.ru/20241117/1058978044.html

https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html

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рустем умеров, новости, южная корея, сеул, киев, владимир зеленский, bloomberg, пентагон, ракеты, артиллерия, россия