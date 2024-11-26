Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной Кореи
12:47 26.11.2024 (обновлено: 13:59 26.11.2024)
Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует посетить Южную Корею, чтобы обсудить возможность предоставления Сеулом военной помощи Киеву. Визит может состояться в среду, утверждает издание РБК-Украина со ссылкой на англоязычную газету Гонконга South China Morning Post
Сообщается, что Киев планирует представить Южной Корее список запросов, включающий противовоздушные ракеты и артиллерийские системы, однако гарантии, что они будут поставлены на Украину нет.
"Эксперты подчеркивают, что решение Сеула будет зависеть от внутренних и внешних факторов, включая давление Москвы и сопротивление южнокорейской оппозиции. Некоторые парламентарии уже пригрозили инициировать импичмент министру обороны, если Южная Корея согласится на поставки вооружений", - уточняет РБК-Украина.
В середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.
И хотя глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина.
Через пару дней после этого заявления западные СМИ сообщили, что Южная Корея якобы рассматривает возможность прямых поставок Киеву 155-мм артиллерийских снарядов.
24 октября, 14:59На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружиеПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО. Об этом 24 октября написала американская газета The Washington Times
Большинство специалистов сходятся во мнении, что истерия Киева и Сеула вокруг солдат КНДР на СВО - лишь повод вынудить Южную Корею включиться в украинский конфликт на стороне Киева, который сейчас стремительно теряет позиции.
Москва, в свою очередь, предостерегает Сеул от подобных шагов, заявляя, что это приведет к разрушению двусторонних отношений и дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
Подробнее по теме можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Мина для Трампа. Зачем уходящая администрация США нагнетает обстановку на Украине и Корейском полуострове.