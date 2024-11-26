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Украинского депутата Шевченко арестовали по доносу его бывшего помощника
Украинского депутата Шевченко арестовали по доносу его бывшего помощника - 26.11.2024 Украина.ру
Украинского депутата Шевченко арестовали по доносу его бывшего помощника
Арестованный украинский депутат Евгений Шевченко стал жертвой доносительства. Об этом заявил находящийся в киевском СИЗО депутат Александр Дубинский
2024-11-26T10:09
2024-11-26T10:09
2024-11-26T10:09
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сизо
сбу
евгений шевченко
депутат
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Известно, что Дубинский находит в следственном изоляторе и периодически приезжает на судебные заседания. Он более года находится в заключении по обвинению в измене постсоветской республике.Государственное бюро расследований ранее информировало о предъявлении Шевченко подозрения в государственной измене. В основу такого решения ГБР положило заключение комплексной психолого-лингвистической и военной экспертизы. Из документа следует, что депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины до начала СВО.Кроме того, в украинских СМИ появились публикации о встречах Евгения Шевченко с белорусскими чиновниками, в частности – с Александром Лукашенко и сотрудниками посольства Белоруссии на Украине. Также утверждалось, что Шевченко и его близкие родственники с белорусскими партнёрами вели активный бизнес на рынке электроэнергии и минеральных удобрений.Подробности в публикации Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене Также на эту тему: Зеленскому уже не до шуточек. Украинские эксперты и политики о будущем украинского фюрера и его режима Ранее о широко распространённой на Укрине практике доносительства рассказал в интервью украинскому телевидению командир миномётной батареи ВСУ Мирослав Борисенко. Подробности в публикации Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия, александр дубинский, александр лукашенко, гбр, сизо, сбу, евгений шевченко, депутат, народные депутаты, верховная рада, парламент, репрессии
Новости, Украина, Белоруссия, Александр Дубинский, Александр Лукашенко, ГБР, СИЗО, СБУ, Евгений Шевченко, депутат, народные депутаты, Верховная Рада, парламент, репрессии
Украинского депутата Шевченко арестовали по доносу его бывшего помощника
Арестованный украинский депутат Евгений Шевченко стал жертвой доносительства. Об этом заявил находящийся в киевском СИЗО депутат Александр Дубинский
"Видел мельком нардепа Шевченко. Передавал всем привет и просил сообщить, что донос в СБУ и ГБР на него написал бывший помощник, Михаил Мищанюк", - сообщил Дубинский в своём телеграм-канале.
Известно, что Дубинский находит в следственном изоляторе и периодически приезжает на судебные заседания. Он более года находится в заключении по обвинению в измене постсоветской республике.
Государственное бюро расследований ранее информировало о предъявлении Шевченко подозрения в государственной измене. В основу такого решения ГБР положило заключение комплексной психолого-лингвистической и военной экспертизы. Из документа следует, что депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины
до начала СВО.
Кроме того, в украинских СМИ появились публикации о встречах Евгения Шевченко с белорусскими чиновниками, в частности – с Александром Лукашенко
и сотрудниками посольства Белоруссии
на Украине. Также утверждалось, что Шевченко и его близкие родственники с белорусскими партнёрами вели активный бизнес на рынке электроэнергии и минеральных удобрений.
Ранее о широко распространённой на Укрине практике доносительства рассказал в интервью украинскому телевидению командир миномётной батареи ВСУ
Мирослав Борисенко. Подробности в публикации Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов