https://ukraina.ru/20241126/1059207882.html

Украинского депутата Шевченко арестовали по доносу его бывшего помощника

Украинского депутата Шевченко арестовали по доносу его бывшего помощника - 26.11.2024 Украина.ру

Украинского депутата Шевченко арестовали по доносу его бывшего помощника

Арестованный украинский депутат Евгений Шевченко стал жертвой доносительства. Об этом заявил находящийся в киевском СИЗО депутат Александр Дубинский

2024-11-26T10:09

2024-11-26T10:09

2024-11-26T10:09

новости

украина

белоруссия

александр дубинский

александр лукашенко

гбр

сизо

сбу

евгений шевченко

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103123/70/1031237039_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_5b58d28ef50d6319c563e20cd67d50b3.jpg

Известно, что Дубинский находит в следственном изоляторе и периодически приезжает на судебные заседания. Он более года находится в заключении по обвинению в измене постсоветской республике.Государственное бюро расследований ранее информировало о предъявлении Шевченко подозрения в государственной измене. В основу такого решения ГБР положило заключение комплексной психолого-лингвистической и военной экспертизы. Из документа следует, что депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины до начала СВО.Кроме того, в украинских СМИ появились публикации о встречах Евгения Шевченко с белорусскими чиновниками, в частности – с Александром Лукашенко и сотрудниками посольства Белоруссии на Украине. Также утверждалось, что Шевченко и его близкие родственники с белорусскими партнёрами вели активный бизнес на рынке электроэнергии и минеральных удобрений.Подробности в публикации Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене Также на эту тему: Зеленскому уже не до шуточек. Украинские эксперты и политики о будущем украинского фюрера и его режима Ранее о широко распространённой на Укрине практике доносительства рассказал в интервью украинскому телевидению командир миномётной батареи ВСУ Мирослав Борисенко. Подробности в публикации Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов

украина

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, белоруссия, александр дубинский, александр лукашенко, гбр, сизо, сбу, евгений шевченко, депутат, народные депутаты, верховная рада, парламент, репрессии