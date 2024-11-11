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Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР

Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР - 11.11.2024 Украина.ру

Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР

В прокуратуре ДНР сообщили, что Верховный суд осудил на срок до 17 лет восьмерых украинских минометчиков, которые своими обстрелами нанесли ущерб на сумму более 26 миллионов рублей

2024-11-11T13:20

2024-11-11T13:20

2024-11-11T13:52

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих второго минометного взвода минометной батареи 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 34-летнего Дениса Сивеца, 42-летнего Юрия Галацкого, 28-летнего Леонида Булавы, 40-летнего Игоря Жаренкова, 35-летнего Семена Беляка, 25-летнего Ярослава Божкова, 34-летнего Павла Бея, 50-летнего Виталия Кириленко", — сказано в сообщении.Судом было установлено, что с 2 марта по 2 апреля 2022 года Сивец, являясь командиром минометного взвода, отдал преступный приказ Галацкому, Булаве, Жаренкову, Беляку, Божкову, Бею, Кириленко об обстреле объектов и сооружений гражданской инфраструктуры Мариуполя и прилегающих населенных пунктов из минометов.Уточняются также сроки, которые получили украинские минометчики:"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сивеца, Галацкого, Булаву, Жаренкова, Беляка, Божкова, Бея, Кириленко каждого к лишению свободы на сроки от 15 лет и 3 месяцев до 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима."В пресс-службе СК РФ добавили, что в ходе следствия фигуранты дела признали свою вину.О происходящем на фронте — в материале Главное за ночь 11 ноября.

https://ukraina.ru/20241111/1058802173.html

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