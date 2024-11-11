Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР - 11.11.2024 Украина.ру
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Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР
Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР - 11.11.2024 Украина.ру
Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР
В прокуратуре ДНР сообщили, что Верховный суд осудил на срок до 17 лет восьмерых украинских минометчиков, которые своими обстрелами нанесли ущерб на сумму более 26 миллионов рублей
2024-11-11T13:20
2024-11-11T13:52
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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих второго минометного взвода минометной батареи 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 34-летнего Дениса Сивеца, 42-летнего Юрия Галацкого, 28-летнего Леонида Булавы, 40-летнего Игоря Жаренкова, 35-летнего Семена Беляка, 25-летнего Ярослава Божкова, 34-летнего Павла Бея, 50-летнего Виталия Кириленко", — сказано в сообщении.Судом было установлено, что с 2 марта по 2 апреля 2022 года Сивец, являясь командиром минометного взвода, отдал преступный приказ Галацкому, Булаве, Жаренкову, Беляку, Божкову, Бею, Кириленко об обстреле объектов и сооружений гражданской инфраструктуры Мариуполя и прилегающих населенных пунктов из минометов.Уточняются также сроки, которые получили украинские минометчики:"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сивеца, Галацкого, Булаву, Жаренкова, Беляка, Божкова, Бея, Кириленко каждого к лишению свободы на сроки от 15 лет и 3 месяцев до 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима."В пресс-службе СК РФ добавили, что в ходе следствия фигуранты дела признали свою вину.О происходящем на фронте — в материале Главное за ночь 11 ноября.
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Новости, Россия, СК РФ, Украина, ВСУ, ДНР

Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР

13:20 11.11.2024 (обновлено: 13:52 11.11.2024)
 
© Следственный комитет РФ
© Следственный комитет РФ
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В прокуратуре ДНР сообщили, что Верховный суд осудил на срок до 17 лет восьмерых украинских минометчиков, которые своими обстрелами нанесли ущерб на сумму более 26 миллионов рублей
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих второго минометного взвода минометной батареи 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 34-летнего Дениса Сивеца, 42-летнего Юрия Галацкого, 28-летнего Леонида Булавы, 40-летнего Игоря Жаренкова, 35-летнего Семена Беляка, 25-летнего Ярослава Божкова, 34-летнего Павла Бея, 50-летнего Виталия Кириленко", — сказано в сообщении.
Судом было установлено, что с 2 марта по 2 апреля 2022 года Сивец, являясь командиром минометного взвода, отдал преступный приказ Галацкому, Булаве, Жаренкову, Беляку, Божкову, Бею, Кириленко об обстреле объектов и сооружений гражданской инфраструктуры Мариуполя и прилегающих населенных пунктов из минометов.

"В результате обстрела повреждения получили газораспределительная станция в селе Лебединском и насосная станция в поселке Мирном Мариуполя, их собственникам причинен материальный ущерб на общую сумму более 26 миллионов рублей."

Уточняются также сроки, которые получили украинские минометчики:
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сивеца, Галацкого, Булаву, Жаренкова, Беляка, Божкова, Бея, Кириленко каждого к лишению свободы на сроки от 15 лет и 3 месяцев до 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима."
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
13:00
Могила предателя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 ноябряТело перебежчика Максима Кузьминова захоронили в безымянной могиле, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В пресс-службе СК РФ добавили, что в ходе следствия фигуранты дела признали свою вину.
О происходящем на фронте — в материале Главное за ночь 11 ноября.
 
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Заголовок открываемого материала
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