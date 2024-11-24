"Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ - 24.11.2024 Украина.ру
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"Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
"Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ - 24.11.2024 Украина.ру
"Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
Оккупировавшие Курскую область украинские военнослужащие обстреливали жилые дома и воровали имущество местных жителей. Об этом российским следователям рассказала местная жительница. Видеозапись допроса опубликовал 24 ноября официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2024-11-24T13:48
2024-11-24T13:48
новости
курская область
россия
украина
ск рф
всу
военные преступления
вандализм
мародерство
кто
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По словам пожилой свидетельницы, она до последнего момента не желала уезжать из своего дома. Однако угроза жизни и бесчинства вооружённых формирований Украины вынудили её спасаться бегством.Женщина сообщила, что вся её деревня Никипеловка в результате интервенции ВСУ разрушена. На днях она попросила знакомых забрать вещи из оставленного ею дома."Сказали: "Ничего нет. Всё забрато. Ничего нет!". Окна повыбиты. Зачем это? Как это - окна бить? Какой беспредел!", - возмутилась женщина.По её словам, украинские оккупанты отметились вандализмом и мародёрством.Она также отметила, что исчезли и накопленные ею денежные средства. Их она спрятала в надежде вернуться через три дня домой.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев 13 ноября заявил, что власти создали специальные группы по предотвращению мародёрства в зоне КТО. По его словам, местный начальник военной полиции получил соответствующее обращение.Минобороны России регулярно сообщает о боевых действиях в Курской области. В сообщении министерства от 24 ноября сказано, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевые бронированные машины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий.Среди потерь противника также 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина, отметили в Минобороны РФ.Также на эту тему: Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, вандализм, мародерство, кто, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, вандализм, мародерство, КТО, мирные жители

"Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ

13:48 24.11.2024
 
Фото: разрушенный дом в Курской области
Фото: разрушенный дом в Курской области
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Оккупировавшие Курскую область украинские военнослужащие обстреливали жилые дома и воровали имущество местных жителей. Об этом российским следователям рассказала местная жительница. Видеозапись допроса опубликовал 24 ноября официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
По словам пожилой свидетельницы, она до последнего момента не желала уезжать из своего дома. Однако угроза жизни и бесчинства вооружённых формирований Украины вынудили её спасаться бегством.
Женщина сообщила, что вся её деревня Никипеловка в результате интервенции ВСУ разрушена. На днях она попросила знакомых забрать вещи из оставленного ею дома.
"Сказали: "Ничего нет. Всё забрато. Ничего нет!". Окна повыбиты. Зачем это? Как это - окна бить? Какой беспредел!", - возмутилась женщина.
По её словам, украинские оккупанты отметились вандализмом и мародёрством.
"Ни телевизора, ни холодильника - ничего нет. всё поразбросано, пораскидано", - посетовала беженка.
Она также отметила, что исчезли и накопленные ею денежные средства. Их она спрятала в надежде вернуться через три дня домой.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев 13 ноября заявил, что власти создали специальные группы по предотвращению мародёрства в зоне КТО. По его словам, местный начальник военной полиции получил соответствующее обращение.
Минобороны России регулярно сообщает о боевых действиях в Курской области. В сообщении министерства от 24 ноября сказано, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевые бронированные машины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий.
Среди потерь противника также 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина, отметили в Минобороны РФ.
Также на эту тему: Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область
Более подробная новостная картина дня в обзоре "Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаСК РФВСУВоенные преступлениявандализммародерствоКТОмирные жители
 
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