Зеленский заявил, что Киеву не нужна Курская область
14:10 05.09.2024 (обновлено: 14:16 05.09.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Курская область не представляет для Украины никакой ценности, но операции вооруженных сил направлены на то, чтобы вернуть территориальную целостность, а также вернуть домой военнопленных. Владимир Зеленский вновь напомнил, что Киев готов к обмену по формуле "всех на всех"
"Нам не нужны их люди гражданские, мы берем военных только для того, чтобы обменять их на наших. Я всегда говорил, что на систему обмена "всех на всех" мы всегда готовы. Дайте нам забрать наших и заберите всех своих. Нам они не нужны. Такое же отношение у нас и к российским территориям", - сказал он в интервью журналисту NBC.
Об обмене по такой формуле Зеленский мечтает давно. В последний раз он в начале мая утверждал, что обмен может быть возможен до того, как завершатся боевые действия, так как этому поспособствует швейцарский саммит по Украине. После президент России Владимир Путин указал, что количество бойцов в плену неравнозначно - на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России - 6465 украинских солдат.
Комментируя нападение на Курскую область, Зеленский заверил, что Киеву "не нужна российская земля", ВСУ не хотят туда приносить "украинскую жизнь". Также политик заявил, что Украина — страна правил и законов, но из-за военного конфликта от них приходится отступать.
По его словам, вылазка Вооруженных сил Украины была сделана для того, чтобы стать "более сильными", но она не предполагает обмен одной территории на другую.
"Наступление на Курскую область — часть большей операции, военно-политической или военно-дипломатической...Я хотел представить план победы президенту США Байдену только после успехов в Курской области", - добавил Зеленский.
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