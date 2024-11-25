https://ukraina.ru/20241125/1059139939.html

Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"

Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь" - 25.11.2024 Украина.ру

Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"

Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Курский плацдарм пока остается ресурсом и для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у противника не так уж много. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый

2024-11-25T04:00

2024-11-25T04:00

2024-11-25T04:00

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пётр скоробогатый

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плацдарм

переговоры

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По словам политолога, сейчас Украина становится токсичным активом, и избранному президенту США Дональду Трампу будет уже сложно торговаться. Именно поэтому Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри, добавил он.У России тоже есть подконтрольные территории, которые можно было бы легко разменять. Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Понятно, что тогда бы усиливалась переговорная позиция РФ, уточнил эксперт.С российской стороны идет примерно та же самая игра. Северокорейцев никто толком не видел, но Россия создает "видимость загадки" в их присутствии. "Это тоже наш козырь: посмотрите, если что, мы можем привлечь дополнительные силы", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.О том, каким образом части ВСУ будут выходить из Курской области — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241122/1059110357.html

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