Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Курский плацдарм пока остается ресурсом и для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у противника не так уж много. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
По словам политолога, сейчас Украина становится токсичным активом, и избранному президенту США Дональду Трампу будет уже сложно торговаться. Именно поэтому Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри, добавил он.
"Помимо ракет, это, например, очень упорная ставка на Курск. Мы говорили, что это безумная затея [Владимира] Зеленского, но если бы эта затея была совсем провальной, от нее бы давно отказались. Этот плацдарм остается ресурсом для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у Запада не так уж много", — подчеркнул Скоробогатый.
У России тоже есть подконтрольные территории, которые можно было бы легко разменять. Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Понятно, что тогда бы усиливалась переговорная позиция РФ, уточнил эксперт.
С российской стороны идет примерно та же самая игра. Северокорейцев никто толком не видел, но Россия создает "видимость загадки" в их присутствии. "Это тоже наш козырь: посмотрите, если что, мы можем привлечь дополнительные силы", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
О том, каким образом части ВСУ будут выходить из Курской области — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
22 ноября, 05:59Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Обычных танков там мало, но там есть "Цезари" и колесная техника. Наверное, киевский режим хочет до инаугурации Трампа (до 20 января) начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Нужно подготовиться отразить эту угрозу