Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь" - 25.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241125/1059139939.html
Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"
Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь" - 25.11.2024 Украина.ру
Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"
Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Курский плацдарм пока остается ресурсом и для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у противника не так уж много. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-11-25T04:00
2024-11-25T04:00
новости
запад
россия
киев
пётр скоробогатый
курская область
курск
владимир зеленский
плацдарм
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_0:26:1590:920_1920x0_80_0_0_f2e152e67bfb3a6af114c8e7ab81b1ba.jpg
По словам политолога, сейчас Украина становится токсичным активом, и избранному президенту США Дональду Трампу будет уже сложно торговаться. Именно поэтому Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри, добавил он.У России тоже есть подконтрольные территории, которые можно было бы легко разменять. Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Понятно, что тогда бы усиливалась переговорная позиция РФ, уточнил эксперт.С российской стороны идет примерно та же самая игра. Северокорейцев никто толком не видел, но Россия создает "видимость загадки" в их присутствии. "Это тоже наш козырь: посмотрите, если что, мы можем привлечь дополнительные силы", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.О том, каким образом части ВСУ будут выходить из Курской области — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241122/1059110357.html
запад
россия
киев
курская область
курск
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_165:0:1426:946_1920x0_80_0_0_d2053350f7daab27b728fd30611cf0be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, киев, пётр скоробогатый, курская область, курск, владимир зеленский, плацдарм, переговоры, сво, детали, спецоперация, харьковская область
Новости, Запад, Россия, Киев, Пётр Скоробогатый, Курская область, Курск, Владимир Зеленский, плацдарм, переговоры, СВО, детали, Спецоперация, Харьковская область

Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"

04:00 25.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Читать в
Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Курский плацдарм пока остается ресурсом и для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у противника не так уж много. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
По словам политолога, сейчас Украина становится токсичным активом, и избранному президенту США Дональду Трампу будет уже сложно торговаться. Именно поэтому Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри, добавил он.
"Помимо ракет, это, например, очень упорная ставка на Курск. Мы говорили, что это безумная затея [Владимира] Зеленского, но если бы эта затея была совсем провальной, от нее бы давно отказались. Этот плацдарм остается ресурсом для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у Запада не так уж много", — подчеркнул Скоробогатый.
У России тоже есть подконтрольные территории, которые можно было бы легко разменять. Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Понятно, что тогда бы усиливалась переговорная позиция РФ, уточнил эксперт.
С российской стороны идет примерно та же самая игра. Северокорейцев никто толком не видел, но Россия создает "видимость загадки" в их присутствии. "Это тоже наш козырь: посмотрите, если что, мы можем привлечь дополнительные силы", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
О том, каким образом части ВСУ будут выходить из Курской области — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
Владимир Евсеев интервью
22 ноября, 05:59
Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Обычных танков там мало, но там есть "Цезари" и колесная техника. Наверное, киевский режим хочет до инаугурации Трампа (до 20 января) начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Нужно подготовиться отразить эту угрозу
 
НовостиЗападРоссияКиевПётр СкоробогатыйКурская областьКурскВладимир ЗеленскийплацдармпереговорыСВОдеталиСпецоперацияХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
07:15Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
06:32Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет
06:25Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
06:15"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
06:00"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
05:50Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
05:45Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу
05:30Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой
05:15Евсеев: зимой Украина может начать наступление в Брянской области, чтобы оказать давление на Трампа
05:00ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев
04:45На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт
04:30Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов
04:15Никакой заморозки: политолог о том, почему нельзя останавливать боевые действия на время переговоров
04:00Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"
03:45"Мы обязательно победим": Евсеев о том, сколько еще продлится война и как Трамп будет помогать Украине
03:30Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров
03:18Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина"
03:15Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру
03:00Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу
Лента новостейМолния