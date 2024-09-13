https://ukraina.ru/20240913/1057442632.html

Зеленский придумал новую цель для старой атаки на Курскую область

Зеленский придумал новую цель для старой атаки на Курскую область - 13.09.2024 Украина.ру

Зеленский придумал новую цель для старой атаки на Курскую область

Операция в Курской области была необходима Киеву, чтобы Украина не превратилась в санитарную зону. Такое заявление 13 сентября сделал утративший свою президентскую легитимность Владимир Зеленский

2024-09-13T17:12

2024-09-13T17:12

2024-09-13T17:12

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курская область

киев

россия

владимир зеленский

атака

владимир путин

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Он добавил также, что россияне начали в Курской области контрнаступательные действия, однако они "идут по нашему украинскому плану". Кроме того, Зеленский заявил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии и "контролирует этот процесс".Ранее Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска. То же самое в конце августа обозначил и американский журнал Forbes, написавший, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".А британский журнал The Economist отметил, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм отметил на днях, что Курская авантюра ВСУ войдет в учебники истории, однако не в раздел поучительной военной тактики, а на страницы, посвященные трагическим ошибкам."Вторжение ВСУ было великолепной, безумной ошибкой. С точки зрения целей Киева, наступление в Курской области достигло в лучшем случае неоднозначных результатов", - написал Грэм.Он резюмировал, что крупные наступательные операции ВСУ на данном этапе только отвлекают ограниченные ресурсы Киева от его основной задачи.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли почти 13 тысяч человек.Примерно неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается."Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20240831/1057155561.html

https://ukraina.ru/20240912/1057401292.html

https://ukraina.ru/20240905/1057253555.html

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новости, курская область, киев, россия, владимир зеленский, атака, владимир путин