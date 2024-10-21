Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУ
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Курская операция ВСУ была нацелена на создание буферной зоны на территории Курской области России. Такое заявление 21 октября после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем сделал Владимир Зеленский
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - написал Зеленский в своем телеграм-канале, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.
Ранее Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). То же самое в конце августа обозначил и американский журнал Forbes, написавший, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".
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Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область было "великолепной, безумной ошибкой", которая стоила Киеву провала на всех остальных участках фронта.
Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается.
"Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. С тех пор потери украинской армии на этом направлении составили более 25 тысяч человек.