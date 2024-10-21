Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУ - 21.10.2024 Украина.ру
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Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУ
Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУ - 21.10.2024 Украина.ру
Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУ
Курская операция ВСУ была нацелена на создание буферной зоны на территории Курской области России. Такое заявление 21 октября после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем сделал Владимир Зеленский
2024-10-21T17:23
2024-10-21T17:23
новости
курская область
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владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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Ранее Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). То же самое в конце августа обозначил и американский журнал Forbes, написавший, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область было "великолепной, безумной ошибкой", которая стоила Киеву провала на всех остальных участках фронта.Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается."Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. С тех пор потери украинской армии на этом направлении составили более 25 тысяч человек.Еще по теме: Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен.
https://ukraina.ru/20241021/1058214262.html
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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУ

17:23 21.10.2024
 
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
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Курская операция ВСУ была нацелена на создание буферной зоны на территории Курской области России. Такое заявление 21 октября после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем сделал Владимир Зеленский

"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - написал Зеленский в своем телеграм-канале, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.

Ранее Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). То же самое в конце августа обозначил и американский журнал Forbes, написавший, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".
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Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область было "великолепной, безумной ошибкой", которая стоила Киеву провала на всех остальных участках фронта.
Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается.
"Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. С тех пор потери украинской армии на этом направлении составили более 25 тысяч человек.
Еще по теме: Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен.
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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