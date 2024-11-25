https://ukraina.ru/20241125/1059190814.html

Как гниют майданные помаранчи. Украина уходит из румынской повестки дня

Как гниют майданные помаранчи. Украина уходит из румынской повестки дня - 25.11.2024 Украина.ру

Как гниют майданные помаранчи. Украина уходит из румынской повестки дня

По итогам первого тура президентских выборов в Румынии первое место занял 62-летний агроном и почвовед-доктор наук Кэлин Джорджеску. Он независимый кандидат, перешедший на эту позицию из националистического "Альянса за объединение румын" (AUR)

2024-11-25T15:37

2024-11-25T15:37

2024-11-25T16:55

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После обработки почти 100% голосов Джорджеску набрал 22,59% голосов. Действующий премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, идущий на втором месте предварительно получает 19,55%. На третьем месте — лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 18,93% голосов. А глава националистического "Альянса за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, из которого и ушел победитель, занял четвертое место с 13,94%.Этот Симион уже поздравил экс-однопартийца с тем, что он стал предварительным победителем: мол, хорошо, что во "второй тур президентских выборов в Румынии выходит независимый суверанистский кандидат". То есть кандидат, прежде всего любящий румын.Джорджеску – один из четырех независимых кандидатов в президенты из всех 13 участников нынешней гонки. Он демонстративно бравирует своей показной и аполитичной беспартийностью, подчеркивая близость исключительно к земле и экологии, которые-де только и обеспечивают жизнь румын.Это не совсем соответствует истине, так как в политике и элите постсоциалистической Румынии Джорджеску давно, фактически с момента падения с трона "гения Карпат" Николае Чаушеску в 1989 году. До тогдашнего госпереворота, тоже названного "революцией", он работал инженером-агрономом на предприятии в Фэгэраше Брашовского уезда. А уже через два года стал главой сенатского бюро по окружающей среде в парламенте. В 1993 году становится советником министра окружающей среды некоего Марчиана Бляху.То время считалось в Румынии технократическим: президентом был бывший диссидент Ион Илиеску, а пост премьер-министра занимал действительно технократ Теодор Столожан. В правительстве доминировал Фронт национального спасения и заметной была Партия экологов, то есть тема экологии уже "плясала" и считалась перспективной тогда.Следующие три года Джорджеску возглавлял неправительственную организацию под названием Asociatia Tineretului Ecologist din România (TER). Потом вошел в правительство и стал генеральным секретарем Министерства окружающей среды. В середине 2000-х годов возглавлял департамент в румынском МИД и несколько лет занимал различные должности в ООН в сфере охраны окружающей среды (был специальным докладчиком по правам человека и опасным отходам управления верховного комиссара ООН по правам человека, исполнительным директором института глобального индекса устойчивости ООН).Сегодня Джорджеску хоть работает под брендом независимого политика, но позиционирует себя как эксперт в области устойчивого развития, опирающийся на науку, а не на партийные предпочтения и нарративы. Неоднократно его называли кандидатом на должность премьер-министра, но до этого назначения он так и не доработал.Последний раз провал случился с Джорджеску в декабре 2020 года, когда тогдашняя его партия – националистический "Альянс за объединение румын" (AUR) – попала в парламент и затребовала место премьера, выдвинув на него нынешнего победителя. Однако он допустил неполиткорректную оплошность: извинился перед военными преступниками Румынии времен Второй мировой войны, назвав "героями" шефа нацистов-легионеров Корнелиу Зеля Кодряну и автора румынского холокоста и "диктатора-кондукэтора" маршала Иона Антонеску, расстрелянного после войны в 1946 году.За это генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело по фактам высказываний, лидеры AUR поддержали прокурорских, и Джорджеску ушел из партии в самостоятельное плавание. Оседлал соцсети и TikTok, которые всю предвыборную кампанию были завалены тегами и комментариями, поддерживающими кандидата так, что несколько дней назад Центральное избирательное бюро решило удалить все его сообщения в TikTok, поскольку в них не было обязательной разрешительной отметки избирательного кодекса.Не помогло. Хотя румынские власти и признали, что финансирование кандидата в TikTok "может быть связано с гибридной войной, которую ведет Россия", но вынуждены были признать: "Дискурсы радикалов действительно имеют аудиторию из-за несостоятельности традиционных партий, считающихся частью системы, которая не работает на благо многих избирателей".Это и стало прелюдией возможного провала правящих много лет элит бездумных евроатлантистов и, как их сейчас в шутку зло называют, "политкорректных толерастов" - налицо возрождение экстремистского движения межвоенного периода, обновленное нынешним евроскептицизмом, что заметно и давно уже радикализировало националистический электорат и ослабило традиционных эрзац-демократов либерального окраса.Второй тур президентских выборов пройдет в Румынии 8 декабря 2024 года, и, конечно, многое может измениться. Однако уже понятны тренды. И это не только возрождение, укрепление и усиление националистических тенденций правого толка.Это еще и, во-первых, отказ от моделей смены власти, навязанных Западом в виде "цветных революций". Понадобилось всего 20 лет, чтобы, как и в соседней Украине, были полностью дискредитированы так называемые майданные технологии прихода к власти угодных Западу политиков.Чтобы осознать, что произошло, нужно просто вспомнить, что и в Украине, и в Румынии в 2004 году к власти приводили президентов Виктора Ющенко и Траяна Бэсеску на оранжевых или, как говорили в Украине, помаранчевых майданах. То есть главным цветом "эрзац-революций", под которые были замаскированы антиконституционные госперевороты, был оранжевый. "Майдауны-помаранчи" гордились и даже кичились всем оранжевым, что они могли напялить на себя или разукрасить окружающую среду, включая общественные туалеты.И в результате румынской "помаранчевой революции" на 10 лет к власти пришел Бэсеску, человек, который в июне 2011 года вляпался в дипломатический скандал с Россией после того, как в 70-летнюю годовщину начала операции "Барбаросса" (нападение гитлеровской Германии на СССР) встал на защиту маршала Антонеску и приветствовал участие своей страны в нападении на Советский Союз вместе с Адольфом Гитлером. "Если бы я был в тот исторический момент, то отдал бы такой же приказ, потому что у нас был союзник, и нам надо было вернуть территорию", - сказал это "рыволюцыонэр" (так называли горе-помаранчей в Украине).Через год Бэсеску спасли западники от последствий импичмента, который ему вынесли румынские парламентарии и который он вынес на всерумынский референдум. Референдум признали несостоявшимся и Бэсеску оставили у корыта. А он за это, угождая Западу, даже назвал "русским лакеем" престарелого короля Михая, который в 1944 году отстранил и арестовал диктатора Антонеску от власти, вывел Румынию из войны против СССР, был за это награжден советским Орденом Победы и назван "королем-комсомольцем" за то, что три года при нем (до 1947 года) правила Компартии Румынии.Теперь Украина с ее псевдодемократическими вывихами, нацификацией после госпереворота 2014 года в виде некоего "евромайдана" вообще уходит с политической повестки дня в Румынии.Румыния явно не хочет повторить судьбу Украины, и, во-вторых, возможная победа Джорджеску 8 декабря будет обусловлена и тем, что румыны банально напуганы милитаризацией своей страны по украинскому образцу и под украинский заказ. Румынию превращают в гигантский аэродром подскока при возможных авиаударах НАТО по российским войскам в Украине в рамках СВО. И в точно такой же военный склад, где содержится оружие, выделяемое Западом на каннибальские нужды Киева.Например, при Бэсеску в Румынии была создана 99-я военная база Девеселу - румынская база, на которой размещена система противоракетной обороны ВМС США Aegis Ashore. База состоит из трех воинских частей: румынской 99-й военной базы, на которой расположены две американские базы: Центр поддержки военно-морских сил Девеселу и система береговой обороны Aegis Ashore в Румынии. В России уверены, что с этой базы НАТО может (и будет) бить ракетами по россиянам, если что.В полной мере это относится и к румынским военным аэродромам и всей прочей военной инфраструктуре. Например, новая румынская авиабаза "Михай Когэлничану". Здесь базируются эскадрильи истребителей F-16, беспилотники MQ-9 Reaper и многотысячный войсковой контингент 32 стран НАТО с преобладанием американцев.Сейчас на территории в два раза большей, чем у базы ВВС США "Рамштайн" в Германии (это 1400 гектаров и 56 тысяч персонала), ускоренно строится городок на десятки тысяч рейнджеров, и Румыния инвестирует в проект 2,5 млрд долл. Своих, а простым румынам это не нравится. Плюс удары "Орешником" очень хорошо провентилировали мозги и подправили общественное мнение в пользу мира.И Джорджеску, судя по всему, эти темы хорошо просек и ими воспользовался, обрабатывая электорат. Сегодня о нем пишут, что он отличается националистическими взглядами и скептическим отношением к НАТО, неоднократно указывал на необходимость поддерживать хорошие отношения с Россией.Он также открыто утверждает, что членство в НАТО не может обеспечить безопасность Румынии и критикует действия США по оказанию военной помощи Украине. Сам он поддерживал ограничительные меры против украинских фермеров и ввоза их продукции в Румынию. Вопреки евро- так сказать, -атлантическому братству.А еще он ратует за традиционные ценности, что тоже вызывает к нему определенные симпатии и рождает некие надежды в России. И кому может не поздоровиться, так это непрозападной Молдове – ее Джорджеску если и видит, то только в единстве с Румынией.Так что все как бы зависли в ожидании 8 декабря – к власти идет сдержанный противник и скептик ЕС и НАТО и такой же симпатизант России. Наступает, походу, время самых удивительных политических помесей. Но ради спасения чего не сделаешь?О Румынии и России еще - в статье Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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