https://ukraina.ru/20241125/1059178961.html
Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы
Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы - 25.11.2024 Украина.ру
Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы
Грузовой самолёт Boeing-737 авиакомпании DHL утром 25 ноября упал на дом в Вильнюсе. Один пилот погиб, второй пилот и двое сотрудников DHL доставлены в больницу
2024-11-25T12:20
2024-11-25T12:20
2024-11-25T12:20
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украина
литва
sukhoi superjet
турция
авиакатастрофа
авиакомпания
аэропорт
инцидент
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Самолёт потерпел крушение в седьмом часу утра. Он упал на двухэтажный жилой дом в столице Литвы.В результате падения начался пожар – его потушили пожарные город и местного аэропорта. В самолете находились четыре человека - два пилота и два сотрудника компании DHL. Один из пилотов погиб.Жертв среди жителей Вильнюса нет, заверили в местной полиции.Самолёт эксплуатировался авиакомпанией SWIFT Air. Борт выполнял рейс из немецкого Лейпцига в литовский Вильнюс.Накануне, 24 ноября произошёл инцидент с другим самолётом: в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Пострадавших нет.Российский борт выполнял рейс из Сочи. Приземление проходило в неблагоприятных метеоусловиях – при "оранжевом" уровне опасности. Пожарные аэропорта быстро потушили возгорание. Ни один из почти сотни пассажиров не нуждается в госпитализации.Ранее сообщалось, что Boeing будет ремонтировать беспилотники для Украины До этого внезапно умер Джошуа Дин - бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems — поставщика авиационного гиганта Boeing. Сергей Котвицкийрассмотрел обстоятельства в публикации Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing Больше новостей на начало дня в обзоре Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вильнюс, украина, литва, sukhoi superjet, турция, авиакатастрофа, авиакомпания, аэропорт, инцидент
Новости, Вильнюс, Украина, Литва, Sukhoi Superjet, Турция, авиакатастрофа, авиакомпания, аэропорт, инцидент
Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы
Грузовой самолёт Boeing-737 авиакомпании DHL утром 25 ноября упал на дом в Вильнюсе. Один пилот погиб, второй пилот и двое сотрудников DHL доставлены в больницу
Самолёт потерпел крушение в седьмом часу утра. Он упал на двухэтажный жилой дом в столице Литвы.
В результате падения начался пожар – его потушили пожарные город и местного аэропорта. В самолете находились четыре человека - два пилота и два сотрудника компании DHL. Один из пилотов погиб.
Жертв среди жителей Вильнюса нет, заверили в местной полиции.
Самолёт эксплуатировался авиакомпанией SWIFT Air. Борт выполнял рейс из немецкого Лейпцига в литовский Вильнюс.
Накануне, 24 ноября произошёл инцидент с другим самолётом: в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Пострадавших нет.
Российский борт выполнял рейс из Сочи
. Приземление проходило в неблагоприятных метеоусловиях – при "оранжевом" уровне опасности. Пожарные аэропорта быстро потушили возгорание. Ни один из почти сотни пассажиров не нуждается в госпитализации.
До этого внезапно умер Джошуа Дин - бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems — поставщика авиационного гиганта Boeing. Сергей Котвицкийрассмотрел обстоятельства в публикации Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing