https://ukraina.ru/20241125/1059178961.html

Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы

Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы - 25.11.2024 Украина.ру

Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы

Грузовой самолёт Boeing-737 авиакомпании DHL утром 25 ноября упал на дом в Вильнюсе. Один пилот погиб, второй пилот и двое сотрудников DHL доставлены в больницу

2024-11-25T12:20

2024-11-25T12:20

2024-11-25T12:20

новости

вильнюс

украина

литва

sukhoi superjet

турция

авиакатастрофа

авиакомпания

аэропорт

инцидент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/64/1017816490_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc35347255a8d4f93ddde044f2d1e237.jpg

Самолёт потерпел крушение в седьмом часу утра. Он упал на двухэтажный жилой дом в столице Литвы.В результате падения начался пожар – его потушили пожарные город и местного аэропорта. В самолете находились четыре человека - два пилота и два сотрудника компании DHL. Один из пилотов погиб.Жертв среди жителей Вильнюса нет, заверили в местной полиции.Самолёт эксплуатировался авиакомпанией SWIFT Air. Борт выполнял рейс из немецкого Лейпцига в литовский Вильнюс.Накануне, 24 ноября произошёл инцидент с другим самолётом: в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Пострадавших нет.Российский борт выполнял рейс из Сочи. Приземление проходило в неблагоприятных метеоусловиях – при "оранжевом" уровне опасности. Пожарные аэропорта быстро потушили возгорание. Ни один из почти сотни пассажиров не нуждается в госпитализации.Ранее сообщалось, что Boeing будет ремонтировать беспилотники для Украины До этого внезапно умер Джошуа Дин - бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems — поставщика авиационного гиганта Boeing. Сергей Котвицкийрассмотрел обстоятельства в публикации Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing Больше новостей на начало дня в обзоре Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября

вильнюс

украина

литва

турция

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вильнюс, украина, литва, sukhoi superjet, турция, авиакатастрофа, авиакомпания, аэропорт, инцидент