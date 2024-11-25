Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы - 25.11.2024 Украина.ру
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Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы
Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы - 25.11.2024 Украина.ру
Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы
Грузовой самолёт Boeing-737 авиакомпании DHL утром 25 ноября упал на дом в Вильнюсе. Один пилот погиб, второй пилот и двое сотрудников DHL доставлены в больницу
2024-11-25T12:20
2024-11-25T12:20
новости
вильнюс
украина
литва
sukhoi superjet
турция
авиакатастрофа
авиакомпания
аэропорт
инцидент
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Самолёт потерпел крушение в седьмом часу утра. Он упал на двухэтажный жилой дом в столице Литвы.В результате падения начался пожар – его потушили пожарные город и местного аэропорта. В самолете находились четыре человека - два пилота и два сотрудника компании DHL. Один из пилотов погиб.Жертв среди жителей Вильнюса нет, заверили в местной полиции.Самолёт эксплуатировался авиакомпанией SWIFT Air. Борт выполнял рейс из немецкого Лейпцига в литовский Вильнюс.Накануне, 24 ноября произошёл инцидент с другим самолётом: в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Пострадавших нет.Российский борт выполнял рейс из Сочи. Приземление проходило в неблагоприятных метеоусловиях – при "оранжевом" уровне опасности. Пожарные аэропорта быстро потушили возгорание. Ни один из почти сотни пассажиров не нуждается в госпитализации.Ранее сообщалось, что Boeing будет ремонтировать беспилотники для Украины До этого внезапно умер Джошуа Дин - бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems — поставщика авиационного гиганта Boeing. Сергей Котвицкийрассмотрел обстоятельства в публикации Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing Больше новостей на начало дня в обзоре Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вильнюс, украина, литва, sukhoi superjet, турция, авиакатастрофа, авиакомпания, аэропорт, инцидент
Новости, Вильнюс, Украина, Литва, Sukhoi Superjet, Турция, авиакатастрофа, авиакомпания, аэропорт, инцидент

Boeing-737 авиакомпании DHL упал на дом в Литве: есть жертвы

12:20 25.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
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Грузовой самолёт Boeing-737 авиакомпании DHL утром 25 ноября упал на дом в Вильнюсе. Один пилот погиб, второй пилот и двое сотрудников DHL доставлены в больницу
Самолёт потерпел крушение в седьмом часу утра. Он упал на двухэтажный жилой дом в столице Литвы.
В результате падения начался пожар – его потушили пожарные город и местного аэропорта. В самолете находились четыре человека - два пилота и два сотрудника компании DHL. Один из пилотов погиб.
Жертв среди жителей Вильнюса нет, заверили в местной полиции.
Самолёт эксплуатировался авиакомпанией SWIFT Air. Борт выполнял рейс из немецкого Лейпцига в литовский Вильнюс.
Накануне, 24 ноября произошёл инцидент с другим самолётом: в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Пострадавших нет.
Российский борт выполнял рейс из Сочи. Приземление проходило в неблагоприятных метеоусловиях – при "оранжевом" уровне опасности. Пожарные аэропорта быстро потушили возгорание. Ни один из почти сотни пассажиров не нуждается в госпитализации.
Ранее сообщалось, что Boeing будет ремонтировать беспилотники для Украины
До этого внезапно умер Джошуа Дин - бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems — поставщика авиационного гиганта Boeing. Сергей Котвицкийрассмотрел обстоятельства в публикации Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing
Больше новостей на начало дня в обзоре Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
 
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