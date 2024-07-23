Boeing будет ремонтировать беспилотники для Украины - 23.07.2024 Украина.ру
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Boeing будет ремонтировать беспилотники для Украины
Boeing будет ремонтировать беспилотники для Украины - 23.07.2024 Украина.ру
Boeing будет ремонтировать беспилотники для Украины
Американская корпорация Boeing и украинское авиапредприятие "Антонов" договорились о сотрудничестве в сфере обороны, сообщили на сайте Boeing
2024-07-23T15:52
2024-07-23T15:52
новости
киев
украина
вооруженные силы украины
сбу
самолет
беспилотники
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Там уточнили, что компании планируют взаимодействовать в рамках проектов обучения, логистической поддержки, ремонта беспилотников ВСУ, включая ScanEagle.Компании также изучают возможности предоставления Boeing инженерной поддержки со стороны "Антонова".В американской корпорации отметили, что сотрудничество с украинским авиапредприятием направлено на "поддержку развития и экономического роста Украины". Новое соглашение демонстрирует "постоянные усилия" Boeing по поиску дополнительных возможностей для работы с украинской промышленностью, добавили в компании."Антонов" – украинское государственное предприятие по разработке, производству и ремонту самолетов серии "Ан". Ему, в частности, принадлежал самолет "Мрия" – самый большой грузовой самолет в мире, уничтоженный под Киевом в самом начале спецоперации. После этого был уволен гендиректор Сергей Бычков. В марте прошлого года СБУ задержала его по подозрению в препятствовании деятельности ВСУ.Подробнее о западной помощи - в материале Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, вооруженные силы украины, сбу, самолет, беспилотники
Новости, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ, самолет, беспилотники

Boeing будет ремонтировать беспилотники для Украины

15:52 23.07.2024
 
© Public domain
© Public domain
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Американская корпорация Boeing и украинское авиапредприятие "Антонов" договорились о сотрудничестве в сфере обороны, сообщили на сайте Boeing
Там уточнили, что компании планируют взаимодействовать в рамках проектов обучения, логистической поддержки, ремонта беспилотников ВСУ, включая ScanEagle.
Компании также изучают возможности предоставления Boeing инженерной поддержки со стороны "Антонова".
В американской корпорации отметили, что сотрудничество с украинским авиапредприятием направлено на "поддержку развития и экономического роста Украины".
Новое соглашение демонстрирует "постоянные усилия" Boeing по поиску дополнительных возможностей для работы с украинской промышленностью, добавили в компании.
"Антонов" – украинское государственное предприятие по разработке, производству и ремонту самолетов серии "Ан". Ему, в частности, принадлежал самолет "Мрия" – самый большой грузовой самолет в мире, уничтоженный под Киевом в самом начале спецоперации.
После этого был уволен гендиректор Сергей Бычков. В марте прошлого года СБУ задержала его по подозрению в препятствовании деятельности ВСУ.
Подробнее о западной помощи - в материале Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныСБУсамолетбеспилотники
 
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