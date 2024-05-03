https://ukraina.ru/20240503/1054868549.html

Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing

Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing - 03.05.2024 Украина.ру

Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing

Бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems – поставщика авиационного гиганта Boeing – Джошуа Дин, вёл здоровый образ жизни и не жаловался врачам на недуги.

2024-05-03T08:54

2024-05-03T08:54

2024-05-03T08:54

эксклюзив

сша

боинг

смерть

самолет

америка

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102200/19/1022001946_0:97:1281:817_1920x0_80_0_0_ce17f179f5a973a1ffc64c321c3c1c31.jpg

Однако некоторое время назад у этого человека внезапно начались проблемы с дыханием. Медицинское обследование выявило у Дина стафилококковую пневмонию. Как пишут журналисты, болезнь началась внезапно и развивалась очень быстро, хотя авиационного специалиста лечили в хорошей клинике.Не помогла даже экстренная ампутация конечностей. И спустя две недели после госпитализации Джошуа умер.Дину было 45 лет. Его трагическая смерть привлекла внимание в первую очередь потому, что этот человек считался одним из самых известных лиц, которые информировали общественность о производственных дефектах у флагманской модели 737 MAX американский компании Boeing.Это произошло после того, как инженер Дин обнаружил неправильно просверленные отверстия в кормовой нажимной переборке самолётов у данной серии.Проблемы обнаружились и с крепёжными деталями в хвостовом оперении к фюзеляжу. Аудитор делал свою работу – указывая начальству на технические проблемы у Boeing. Но его не стали слушать – по одной из версий, лишь для того, чтобы избежать лишних расходов.В декабре 2023 года, когда Федеральное управление авиации США официально рекомендовало авиакомпаниям проверить самолёты 737 MAX, поскольку в их системе управления рулём может быть ослаблен болт, акции компании Boeing сразу упали. Но к тому времени настырного Дина просто уволили с работы.Однако Джошуа Дин решил бодаться с авиационным гигантом. В прошлом году он обжаловал своё увольнение в американском Министерстве труда, называя его "местью за высказывание опасений, связанных с авиационной безопасностью".К тому же, внезапно скончавшийся инженер пожаловался в Федеральное управление гражданской авиации, обвиняя бывшее руководство в том, что оно скрывало от общественности правду об опасных дефектах кормовой переборки на самолётах.Смерть Дина – даже от редкой и быстро развивающейся болезни – вполне могла быть обыкновенной трагической случайностью, несчастливым стечением обстоятельств.Но дело в том, что совсем недавно, в марте, внезапно погиб ещё один человек, который много говорил о проблемах с самолётами Boeing – Джон Барнетт, работавший менеджером по контролю качества.Его нашли мёртвым с огнестрельным ранением из пистолета, и судебная медицинская экспертиза квалифицировала происшествие как самоубийство. Хотя американская полиция это дело почему-то до сих по не закрыла.Такое совпадение взбудоражило американское общество, потому что значительная часть жителей страны не верит ни властям, ни тесно сотрудничающем с ними корпорациям, которые получают огромные прибыли на гражданских и военных заказах.Слишком общительные правдорубы, склонные выметать сор из избы, подвергаются немалому риску. Хотя сами американцы убеждены, что такие люди как Барнетт и Дин – вовсе не досужие склочники. Они помогают выявлять на ранней стадии важные проблемы, спасая этим чужие жизни:"Разоблачители нужны. Они выявляют правонарушения и коррупцию в интересах общества. Чтобы выступить против них, требуется немало мужества", – сказал изданию The Seattle Times Брайан Ноулз, адвокат покойного аудитора Дина.Говорить о проблемах Boeing 737 MAX 9 действительно важно. 6 января текущего года, когда такой самолёт вылетел из Портленда в Онтарио, у него внезапно оторвалась заглушка люка аварийного выхода.Катастрофы удалось избежать лишь потому, что борт только набирал высоту, и пассажиры не отстегнули ремни безопасности. К тому же, непосредственно около выхода, на месте которого образовалась дыра, никто не сидел. Но все понимали, что это чистой воды везение.С самолётами этой компании уже происходили различные инциденты. И Федеральное управление гражданской авиации оперативно приостановило эксплуатацию 171 лайнера Boeing 737 MAX 9, назначив для них проверку, которая обнаружила опасные дефекты.Всё это отразилось на рыночных котировках – потому что в 2024 году планировалось выпустить свыше 700 таких самолётов, которые должны были эксплуатироваться не только в Америке.Впрочем, вопросы возникают к различным моделям американской корпорации. И остаются люди, которые не перестают их озвучивать.Совсем недавно, в апреле, ещё один смелый инженер Boeing Сэм Салехпур пожаловался, что ведущая американская авиастроительная компания допускала нарушения качества в ходе производства не менее известных самолётов 787 Dreamliner – что, среди прочего, увеличило по его словам нагрузку на важные технические соединения.Всё это не значит, что нужно поддаваться аэрофобии и совсем прекращать пользоваться самолётами западного производства. Самолёты на Западе строить, безусловно, умеют, а аварии случаются с любой моделью – и происходит это в любом случае достаточно редко.Тем не менее, проблемы руководство Boeing, которое ещё два года назад закрыло свои сервисные центры в России и прекратило отправку запчастей для самолётов российских авиакомпаний – наплевав на безопасность людей – показывает, что безопасность американских пассажиров оно тоже не гарантирует.Тезис "американское – значит, хорошее", безусловно, является пропагандой. В том числе потому что современным западным корпорациям важнее всего прибыль. И ради сверхдоходов они могут закрывать глаза на отчеты собственных инженеров.Советский Союз в своё время массово производил среднемагистральные и дальние пассажирские самолёты, которые летали многие десятилетия, и перевезли на своём борту целые поколения.Эту самодостаточность нужно возрождать как можно скорее – особенно учитывая тот факт, что американское пассажирское авиастроение напоминает сегодня пародию на плохой детектив.

https://ukraina.ru/20240110/1052613081.html

https://ukraina.ru/20220627/1034238724.html

сша

америка

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, сша, боинг, смерть, самолет, америка, запад