Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты - 23.11.2024 Украина.ру
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Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты
Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты - 23.11.2024 Украина.ру
Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты
Удар по заводу Южмаш в Днепропетровске новой ракетой "Орешник" — это сигнал для Украины. Но не надо рассматривать эти события отдельно от общей повестки. То есть Запад дал разрешение бить вглубь России, а Москва покажет, что у нее тоже есть супер-ракета
2024-11-23T07:30
2024-11-23T07:30
новости
россия
сша
днепропетровск
джо байден
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.По его словам, война с Западом перешла в период, где красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом.Он добавил, что сейчас идет набор этих самых "козырей" для торга.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что жесткий ответ со стороны России свел на нет "договорняк" нынешнего президента США Джо Байдена и вступающего в эту должность в январе Дональда Трампа."То, что между Трампом и Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией. Но демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России", — считает Кнутов.Подробнее об этом — Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и ЛондонуВ ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
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сша
днепропетровск
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новости, россия, сша, днепропетровск, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, курская область
Новости, Россия, США, Днепропетровск, Джо Байден, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, Курская область

Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты

07:30 23.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Удар по заводу Южмаш в Днепропетровске новой ракетой "Орешник" — это сигнал для Украины. Но не надо рассматривать эти события отдельно от общей повестки. То есть Запад дал разрешение бить вглубь России, а Москва покажет, что у нее тоже есть супер-ракета
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.
По его словам, война с Западом перешла в период, где красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом.

"Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это, например, очень упорная ставка на Курск. С нашей стороны идет примерно та же самая игра. Северокорейцев никто толком не видел, но наша сторона создает видимость загадки в их присутствии. Удар по заводу Южмаш в Днепропетровске новой ракетой "Орешник" — это тоже сигнал, маячок для Украины. Но не надо рассматривать эти события отдельно от общей повестки. То есть они дали разрешение [бить вглубь России] ракетами, а мы покажем, что у нас тоже есть супер-ракета", — объяснил Скоробогатый.

Он добавил, что сейчас идет набор этих самых "козырей" для торга.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что жесткий ответ со стороны России свел на нет "договорняк" нынешнего президента США Джо Байдена и вступающего в эту должность в январе Дональда Трампа.
"То, что между Трампом и Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией. Но демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России", — считает Кнутов.
Подробнее об этом — Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
21 ноября, 20:20
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.
Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.
Ракета ATACMS
17 ноября, 23:17
Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииПрезидент США Джозеф Байден разрешает Киеву наносить удары по России американскими ракетами большой дальности ATACMS. Об этом 17 ноября со ссылкой на официальные лица США сообщила газета New York Times
Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
 
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