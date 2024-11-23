https://ukraina.ru/20241123/1059128629.html

Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты

Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты - 23.11.2024 Украина.ру

Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты

Удар по заводу Южмаш в Днепропетровске новой ракетой "Орешник" — это сигнал для Украины. Но не надо рассматривать эти события отдельно от общей повестки. То есть Запад дал разрешение бить вглубь России, а Москва покажет, что у нее тоже есть супер-ракета

2024-11-23T07:30

2024-11-23T07:30

2024-11-23T07:30

новости

россия

сша

днепропетровск

джо байден

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина

ракеты

ракеты средней и меньшей дальности

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.По его словам, война с Западом перешла в период, где красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом.Он добавил, что сейчас идет набор этих самых "козырей" для торга.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что жесткий ответ со стороны России свел на нет "договорняк" нынешнего президента США Джо Байдена и вступающего в эту должность в январе Дональда Трампа."То, что между Трампом и Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией. Но демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России", — считает Кнутов.Подробнее об этом — Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и ЛондонуВ ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ

https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html

https://ukraina.ru/20241117/1058981071.html

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новости, россия, сша, днепропетровск, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, курская область