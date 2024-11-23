Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Удар по заводу Южмаш в Днепропетровске новой ракетой "Орешник" — это сигнал для Украины. Но не надо рассматривать эти события отдельно от общей повестки. То есть Запад дал разрешение бить вглубь России, а Москва покажет, что у нее тоже есть супер-ракета
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.
По его словам, война с Западом перешла в период, где красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом.
"Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это, например, очень упорная ставка на Курск. С нашей стороны идет примерно та же самая игра. Северокорейцев никто толком не видел, но наша сторона создает видимость загадки в их присутствии. Удар по заводу Южмаш в Днепропетровске новой ракетой "Орешник" — это тоже сигнал, маячок для Украины. Но не надо рассматривать эти события отдельно от общей повестки. То есть они дали разрешение [бить вглубь России] ракетами, а мы покажем, что у нас тоже есть супер-ракета", — объяснил Скоробогатый.
Он добавил, что сейчас идет набор этих самых "козырей" для торга.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что жесткий ответ со стороны России свел на нет "договорняк" нынешнего президента США Джо Байдена и вступающего в эту должность в январе Дональда Трампа.
"То, что между Трампом и Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией. Но демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России", — считает Кнутов.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.