Бандера в Славянске, жена Порошенко в виде ангела и "наивный" одесский военком, которого доят - 28.12.2024 Украина.ру
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Бандера в Славянске, жена Порошенко в виде ангела и "наивный" одесский военком, которого доят
Бандера в Славянске, жена Порошенко в виде ангела и "наивный" одесский военком, которого доят - 28.12.2024 Украина.ру
Бандера в Славянске, жена Порошенко в виде ангела и "наивный" одесский военком, которого доят
На Украине провожают старый год привычными способами: максимально скандально и максимально нелепо.
2024-12-28T16:28
2024-12-28T16:59
эксклюзив
украина
киев
славянск
егор борисов
владимир зеленский
марина порошенко
сизо
запорожская сечь
пцу
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Казалось бы, куда уж дальше? Но есть!На первом месте по нелепости и юмору находится история с одесским военкомом Борисовым.Она прочно удерживает лидерство среди историй под рубрикой "на те же грабли - ещё раз".Рабовладельцы УкраиныИстория с военкомом из Одессы началась ещё два года назад.Военком Борисов настолько разбогател и разжирел на теме воинского учёта в контрабандистском городе Одессе, что купил себе пару вилл за рубежом только за первый год войны!В Испании за пару миллионов. В Южной Америке - еще за миллион.Но видимо, кому-то эта наглость не понравилась. Другие тоже хотят хорошо кушать.И доходы Борисова "опубличили". На Украине это происходит обычно в рамках внутривидовой борьбы. Человек человеку - волк.Но не будем оскорблять волков, они так не поступают и своих не сдают, а наоборот, выручают членов стаи.Скажем так: "свидомый укр" злейший враг другому "свидомому", если тот, первый, "выбился в люди".И началась фантасмагория по-украински.Сначала Борисова, который мог легко сбежать через Молдавию, (популярное направление для "ухылянтов" в Одессе) выманили в Киев. Якобы его никто не тронет, гарантии давали. И арестовали, конечно, сразу.Борисов посидел в СИЗО, согласился выйти в июне этого года под залог в 12 миллионов гривен. Вышел и тут же был арестован снова, прямо на выходе. Новые факты, новое дело.Борисов ещё посидел, и вот сейчас, в конце декабря, согласился выйти под залог, теперь уже в 40 миллионов.И что же? Он опять был арестован на выходе и препровождён назад в камеру. Открыли сразу новое дело!В общем, доят военкома. И в общем, за дело! Но уж как-то примитивно.Новая "Запорожская сечь"Вся Украина не без злорадства следит за "делом Борисова".Но дело в том, что задержали одного Борисова. А 100 тысяч работников ТЦК, чья основная "работа" - отлавливать обычных мужиков, брать взятки и передавать все эти деньги наверх?Ну или отправлять на верную гибель. Быть на Украине мужчиной "от 18 до 55" - это значит находиться перед выбором: прятаться под кроватью, быть отловленным и пойти на смерть, либо бежать (за взятки) или откупаться.Эта огромная репрессивная машина продолжает исправно действовать.С Борисовым, конечно, смешно получилось. Но ситуация-то на самом деле страшная. Кого интересует личная судьба продажного военкома? Это просто иллюстрация к тому, что на Украине действительно происходит.Украина провалилась в средневековье. Это уже, по сути, рабовладельческое общество. Продажа в рабство, выкуп из рабства стали привычными занятиями.Всё, как во времена Запорожской сечи. Где у казаков были свои крепостные. Где отлавливали и продавали в рабство своих же, единоверцев.А тем временем на Крещатике в Киеве зажгли самый большойвосьмисвечник (в Европе? в мире?)В любом случае, ну очень большой.Это, к сожалению, еще одна нелепость украинской жизни.Извинения и поздравления всем, кто празднует Хануку!!Но нельзя же делать так, как сделали власти в Киеве.Зажгли восьмисвечник в Рождество христианское по католическому календарю. Так совпали в этом году Ханука и Рождество.При этом христиане не получили никакого символического "зажигания огней на Рождество".Свечи на КрещатикеХанукию зажёг мэр Киева, Виталий Кличко.Раввины приходили и к Зеленскому, тоже подарили восьмисвечник, но не зажигали. Просто сфотографировались: все в шляпах, Зеленский пока что без.На Украине теперь, кстати, надо говорить "рабын", а не раввин, по новому правописанию. "Рабыны" приходили.В соцсетях поражённые граждане Украины пишут:"Украина официально приняла иудаизм?"Не было бы никаких вопросов, если бы Зеленский так же точно, с уважением и публично, относился к праздникам и обычаям других конфессий.Пусть не всех, на Украине буддистов и шиваитов, наверное, немного, но поздравил бы мусульман, поздравлял бы верующих армянской церкви.Это между прочим, действительно укрепило бы его авторитет.На Украине много протестантов - почему Зеленский не поздравляет их?Конечно, основная масса населения - православные. Но именно их Зеленский не поздравляет вообще. Только "своих", которые в ПЦУ.И совершенно искусственно создали ещё более сложную ситуацию. Теперь на Украине два религиозных календаря: "католический" и "православный".Как праздновать, кого когда поздравлять - все уже запутались.Не говоря уже про откровенные гонения на церковь - всё как во времена средневековья на этой территории. Притеснение православия - это же была одна из главных причин народных бунтов.Правда, кажется, даже во времена Руины в Печерской лавре не устраивали "завтраков" в храме, как сделал Зеленский. И концертов не устраивали, как в Чернигове теперь, поют певицы, в отобранном у православных храме.Восьмисвечник на Крещатике выглядит в этой ситуации как насмешка над всеми верующими на Украине.Тем более над теми, кто празднует в этот день Рождество.Причину этого открывает украинский политолог Руслан Бортник:"Зеленский хочет получить поддержку очень влиятельных мировых еврейских организаций."Получит он её или нет, еще вопрос. А что делать народу Украины, у которого даже церкви отобрали?Рождество и Марина ПорошенкоА Рождество? По католическому обряду? Забыли?Есть!Марину Порошенко, жену предыдущего президента, нарядили ангелом: с мощными крыльями за спиной (!!), с нимбом над головой (!!!)Она читала стихи, рядом что-то говорил Порошенко.Не так давно, в бытность Порошенко президентом, Марина показывала на телеканале Ахметова, как заниматься аэробикой.В принципе, какая разница: в трико прыгать под камеру или с крыльями ангела изображать. Всё ради пиара. Пиар стерпит всё. Даже Марину Порошенко с нимбом над головой.Сам Порошенко ещё вчера был православным, в УПЦ (Московского патриархата) участвовал в службах. Не просто прихожанин был, диакон, в облачении ходил.И вот он уже празднует по "католическому календарю", он же и привёз на Украину "томос", он начал гонение на православную церковь.А теперь ещё и Марину нарядил ангелом, и сам участвует в псевдо религиозной постановке, на подтанцовке.Это всё - не просто дурной вкус (которого они не замечают). Это нелепый пиар, цель которого - подготовка к выборам.А в городе Славянске тоже "поздравили" горожан с новым годом: разместили на улицах многочисленные портреты Степана Бандеры.Рекламные плакаты с поздравлениями "провидныку" разместила львовская военизированная организация.На изготовленных львовянами плакатах почему-то написано:"Донбас витае", то есть "Донбасс поздравляет".Но при чем тут Донбасс?Вообще это, конечно, проявление обычной "западэнской" политической пропаганды, навязывание своих "героев" - надо обязательно влезть со своим уродливым Бандерой в другую часть Украины.Донбасс никогда не устраивал "поезда дружбы" на западную Украину. А политики " с Заходу" - обязательно.И приезжали они не с портретами приятных глазу земляков. А с портретами организаторов чудовищных убийств 20 века.Но сейчас это всё уже, к счастью, неактуально. Как приехали со своим Бандерой на чужую землю, так и уедут. Очень скоро, будем надеяться.Зачем же это делается? В Славянске, от которого до линии фронта сейчас - около 20 километров?Для устрашения местного населения? Для поднятия духа ВСУ?Или это просто, как принято на Украине, "тупой распил бабла"? Деньги выделены, надо отчитаться.Но вот интересный вопрос: 1 января по Крещатику традиционно идут националисты, проходит факельное шествие, в честь дня рождения их отвратительного "героя" - Степана Бандеры.И вот доходят они до восьмисвечника, самого большого в мире. Что будет? Просто интересно.Идеология украинского национализма предполагает физическое уничтожение представителей других наций. В первую очередь - русских, поляков и евреев.На Украине есть, конечно, уникальные личности, которые умудряются в одно и то же время носить тризуб и покрывать голову кипой. Но их всё же немного.Просто интересно, что будет? Портрет Бандеры рядом с ханукией!Или шествие запретят? Или свечи уберут?
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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4.7
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эксклюзив, украина, киев, славянск, егор борисов, владимир зеленский, марина порошенко, сизо, запорожская сечь, пцу, елена мурзина
Эксклюзив, Украина, Киев, Славянск, Егор Борисов, Владимир Зеленский, Марина Порошенко, СИЗО, Запорожская Сечь, ПЦУ, Елена Мурзина

Бандера в Славянске, жена Порошенко в виде ангела и "наивный" одесский военком, которого доят

16:28 28.12.2024 (обновлено: 16:59 28.12.2024)
 
Скандалы недели. Коллаж
Скандалы недели. Коллаж
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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На Украине провожают старый год привычными способами: максимально скандально и максимально нелепо.
Казалось бы, куда уж дальше? Но есть!
На первом месте по нелепости и юмору находится история с одесским военкомом Борисовым.
Она прочно удерживает лидерство среди историй под рубрикой "на те же грабли - ещё раз".
Рабовладельцы Украины
История с военкомом из Одессы началась ещё два года назад.
Военком Борисов настолько разбогател и разжирел на теме воинского учёта в контрабандистском городе Одессе, что купил себе пару вилл за рубежом только за первый год войны!
В Испании за пару миллионов. В Южной Америке - еще за миллион.
Но видимо, кому-то эта наглость не понравилась. Другие тоже хотят хорошо кушать.
И доходы Борисова "опубличили". На Украине это происходит обычно в рамках внутривидовой борьбы. Человек человеку - волк.
Но не будем оскорблять волков, они так не поступают и своих не сдают, а наоборот, выручают членов стаи.
Скажем так: "свидомый укр" злейший враг другому "свидомому", если тот, первый, "выбился в люди".
И началась фантасмагория по-украински.
Сначала Борисова, который мог легко сбежать через Молдавию, (популярное направление для "ухылянтов" в Одессе) выманили в Киев. Якобы его никто не тронет, гарантии давали. И арестовали, конечно, сразу.
Борисов посидел в СИЗО, согласился выйти в июне этого года под залог в 12 миллионов гривен. Вышел и тут же был арестован снова, прямо на выходе. Новые факты, новое дело.
Борисов ещё посидел, и вот сейчас, в конце декабря, согласился выйти под залог, теперь уже в 40 миллионов.
И что же? Он опять был арестован на выходе и препровождён назад в камеру. Открыли сразу новое дело!
В общем, доят военкома. И в общем, за дело! Но уж как-то примитивно.
Новая "Запорожская сечь"
Вся Украина не без злорадства следит за "делом Борисова".
Но дело в том, что задержали одного Борисова. А 100 тысяч работников ТЦК, чья основная "работа" - отлавливать обычных мужиков, брать взятки и передавать все эти деньги наверх?
Ну или отправлять на верную гибель. Быть на Украине мужчиной "от 18 до 55" - это значит находиться перед выбором: прятаться под кроватью, быть отловленным и пойти на смерть, либо бежать (за взятки) или откупаться.
Эта огромная репрессивная машина продолжает исправно действовать.
С Борисовым, конечно, смешно получилось. Но ситуация-то на самом деле страшная. Кого интересует личная судьба продажного военкома? Это просто иллюстрация к тому, что на Украине действительно происходит.
Украина провалилась в средневековье. Это уже, по сути, рабовладельческое общество. Продажа в рабство, выкуп из рабства стали привычными занятиями.
Всё, как во времена Запорожской сечи. Где у казаков были свои крепостные. Где отлавливали и продавали в рабство своих же, единоверцев.
А тем временем на Крещатике в Киеве зажгли самый большой
восьмисвечник (в Европе? в мире?)
В любом случае, ну очень большой.
Это, к сожалению, еще одна нелепость украинской жизни.
Извинения и поздравления всем, кто празднует Хануку!!
Но нельзя же делать так, как сделали власти в Киеве.
Зажгли восьмисвечник в Рождество христианское по католическому календарю. Так совпали в этом году Ханука и Рождество.
При этом христиане не получили никакого символического "зажигания огней на Рождество".
Свечи на Крещатике
Ханукию зажёг мэр Киева, Виталий Кличко.
Раввины приходили и к Зеленскому, тоже подарили восьмисвечник, но не зажигали. Просто сфотографировались: все в шляпах, Зеленский пока что без.
На Украине теперь, кстати, надо говорить "рабын", а не раввин, по новому правописанию. "Рабыны" приходили.
В соцсетях поражённые граждане Украины пишут:
"Украина официально приняла иудаизм?"
Не было бы никаких вопросов, если бы Зеленский так же точно, с уважением и публично, относился к праздникам и обычаям других конфессий.
Пусть не всех, на Украине буддистов и шиваитов, наверное, немного, но поздравил бы мусульман, поздравлял бы верующих армянской церкви.
Это между прочим, действительно укрепило бы его авторитет.
На Украине много протестантов - почему Зеленский не поздравляет их?
Конечно, основная масса населения - православные. Но именно их Зеленский не поздравляет вообще. Только "своих", которые в ПЦУ.
И совершенно искусственно создали ещё более сложную ситуацию. Теперь на Украине два религиозных календаря: "католический" и "православный".
Как праздновать, кого когда поздравлять - все уже запутались.
Не говоря уже про откровенные гонения на церковь - всё как во времена средневековья на этой территории. Притеснение православия - это же была одна из главных причин народных бунтов.
Правда, кажется, даже во времена Руины в Печерской лавре не устраивали "завтраков" в храме, как сделал Зеленский. И концертов не устраивали, как в Чернигове теперь, поют певицы, в отобранном у православных храме.
Восьмисвечник на Крещатике выглядит в этой ситуации как насмешка над всеми верующими на Украине.
Тем более над теми, кто празднует в этот день Рождество.
Причину этого открывает украинский политолог Руслан Бортник:
"Зеленский хочет получить поддержку очень влиятельных мировых еврейских организаций."
Получит он её или нет, еще вопрос. А что делать народу Украины, у которого даже церкви отобрали?
Рождество и Марина Порошенко
А Рождество? По католическому обряду? Забыли?
Есть!
Марину Порошенко, жену предыдущего президента, нарядили ангелом: с мощными крыльями за спиной (!!), с нимбом над головой (!!!)
Она читала стихи, рядом что-то говорил Порошенко.
Не так давно, в бытность Порошенко президентом, Марина показывала на телеканале Ахметова, как заниматься аэробикой.
В принципе, какая разница: в трико прыгать под камеру или с крыльями ангела изображать. Всё ради пиара. Пиар стерпит всё. Даже Марину Порошенко с нимбом над головой.
Сам Порошенко ещё вчера был православным, в УПЦ (Московского патриархата) участвовал в службах. Не просто прихожанин был, диакон, в облачении ходил.
И вот он уже празднует по "католическому календарю", он же и привёз на Украину "томос", он начал гонение на православную церковь.
А теперь ещё и Марину нарядил ангелом, и сам участвует в псевдо религиозной постановке, на подтанцовке.
Это всё - не просто дурной вкус (которого они не замечают). Это нелепый пиар, цель которого - подготовка к выборам.
А в городе Славянске тоже "поздравили" горожан с новым годом: разместили на улицах многочисленные портреты Степана Бандеры.
Рекламные плакаты с поздравлениями "провидныку" разместила львовская военизированная организация.
На изготовленных львовянами плакатах почему-то написано:
"Донбас витае", то есть "Донбасс поздравляет".
Но при чем тут Донбасс?
Бандера в Славянске
Бандера в Славянске
Бандера в Славянске
Вообще это, конечно, проявление обычной "западэнской" политической пропаганды, навязывание своих "героев" - надо обязательно влезть со своим уродливым Бандерой в другую часть Украины.
Донбасс никогда не устраивал "поезда дружбы" на западную Украину. А политики " с Заходу" - обязательно.
И приезжали они не с портретами приятных глазу земляков. А с портретами организаторов чудовищных убийств 20 века.
Но сейчас это всё уже, к счастью, неактуально. Как приехали со своим Бандерой на чужую землю, так и уедут. Очень скоро, будем надеяться.
Зачем же это делается? В Славянске, от которого до линии фронта сейчас - около 20 километров?
Для устрашения местного населения? Для поднятия духа ВСУ?
Или это просто, как принято на Украине, "тупой распил бабла"? Деньги выделены, надо отчитаться.
Но вот интересный вопрос: 1 января по Крещатику традиционно идут националисты, проходит факельное шествие, в честь дня рождения их отвратительного "героя" - Степана Бандеры.
И вот доходят они до восьмисвечника, самого большого в мире. Что будет? Просто интересно.
Идеология украинского национализма предполагает физическое уничтожение представителей других наций. В первую очередь - русских, поляков и евреев.
На Украине есть, конечно, уникальные личности, которые умудряются в одно и то же время носить тризуб и покрывать голову кипой. Но их всё же немного.
Просто интересно, что будет? Портрет Бандеры рядом с ханукией!
Или шествие запретят? Или свечи уберут?
 
ЭксклюзивУкраинаКиевСлавянскЕгор БорисовВладимир ЗеленскийМарина ПорошенкоСИЗОЗапорожская СечьПЦУЕлена Мурзина
 
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Заголовок открываемого материала
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16:28Бандера в Славянске, жена Порошенко в виде ангела и "наивный" одесский военком, которого доят
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