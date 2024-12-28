https://ukraina.ru/20241228/1060052574.html
Бандера в Славянске, жена Порошенко в виде ангела и "наивный" одесский военком, которого доят
Бандера в Славянске, жена Порошенко в виде ангела и "наивный" одесский военком, которого доят - 28.12.2024 Украина.ру
Бандера в Славянске, жена Порошенко в виде ангела и "наивный" одесский военком, которого доят
На Украине провожают старый год привычными способами: максимально скандально и максимально нелепо.
2024-12-28T16:28
2024-12-28T16:28
2024-12-28T16:59
эксклюзив
украина
киев
славянск
егор борисов
владимир зеленский
марина порошенко
сизо
запорожская сечь
пцу
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059872832_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8b557ab581617b57367d2c626fb9a01f.jpg
Казалось бы, куда уж дальше? Но есть!На первом месте по нелепости и юмору находится история с одесским военкомом Борисовым.Она прочно удерживает лидерство среди историй под рубрикой "на те же грабли - ещё раз".Рабовладельцы УкраиныИстория с военкомом из Одессы началась ещё два года назад.Военком Борисов настолько разбогател и разжирел на теме воинского учёта в контрабандистском городе Одессе, что купил себе пару вилл за рубежом только за первый год войны!В Испании за пару миллионов. В Южной Америке - еще за миллион.Но видимо, кому-то эта наглость не понравилась. Другие тоже хотят хорошо кушать.И доходы Борисова "опубличили". На Украине это происходит обычно в рамках внутривидовой борьбы. Человек человеку - волк.Но не будем оскорблять волков, они так не поступают и своих не сдают, а наоборот, выручают членов стаи.Скажем так: "свидомый укр" злейший враг другому "свидомому", если тот, первый, "выбился в люди".И началась фантасмагория по-украински.Сначала Борисова, который мог легко сбежать через Молдавию, (популярное направление для "ухылянтов" в Одессе) выманили в Киев. Якобы его никто не тронет, гарантии давали. И арестовали, конечно, сразу.Борисов посидел в СИЗО, согласился выйти в июне этого года под залог в 12 миллионов гривен. Вышел и тут же был арестован снова, прямо на выходе. Новые факты, новое дело.Борисов ещё посидел, и вот сейчас, в конце декабря, согласился выйти под залог, теперь уже в 40 миллионов.И что же? Он опять был арестован на выходе и препровождён назад в камеру. Открыли сразу новое дело!В общем, доят военкома. И в общем, за дело! Но уж как-то примитивно.Новая "Запорожская сечь"Вся Украина не без злорадства следит за "делом Борисова".Но дело в том, что задержали одного Борисова. А 100 тысяч работников ТЦК, чья основная "работа" - отлавливать обычных мужиков, брать взятки и передавать все эти деньги наверх?Ну или отправлять на верную гибель. Быть на Украине мужчиной "от 18 до 55" - это значит находиться перед выбором: прятаться под кроватью, быть отловленным и пойти на смерть, либо бежать (за взятки) или откупаться.Эта огромная репрессивная машина продолжает исправно действовать.С Борисовым, конечно, смешно получилось. Но ситуация-то на самом деле страшная. Кого интересует личная судьба продажного военкома? Это просто иллюстрация к тому, что на Украине действительно происходит.Украина провалилась в средневековье. Это уже, по сути, рабовладельческое общество. Продажа в рабство, выкуп из рабства стали привычными занятиями.Всё, как во времена Запорожской сечи. Где у казаков были свои крепостные. Где отлавливали и продавали в рабство своих же, единоверцев.А тем временем на Крещатике в Киеве зажгли самый большойвосьмисвечник (в Европе? в мире?)В любом случае, ну очень большой.Это, к сожалению, еще одна нелепость украинской жизни.Извинения и поздравления всем, кто празднует Хануку!!Но нельзя же делать так, как сделали власти в Киеве.Зажгли восьмисвечник в Рождество христианское по католическому календарю. Так совпали в этом году Ханука и Рождество.При этом христиане не получили никакого символического "зажигания огней на Рождество".Свечи на КрещатикеХанукию зажёг мэр Киева, Виталий Кличко.Раввины приходили и к Зеленскому, тоже подарили восьмисвечник, но не зажигали. Просто сфотографировались: все в шляпах, Зеленский пока что без.На Украине теперь, кстати, надо говорить "рабын", а не раввин, по новому правописанию. "Рабыны" приходили.В соцсетях поражённые граждане Украины пишут:"Украина официально приняла иудаизм?"Не было бы никаких вопросов, если бы Зеленский так же точно, с уважением и публично, относился к праздникам и обычаям других конфессий.Пусть не всех, на Украине буддистов и шиваитов, наверное, немного, но поздравил бы мусульман, поздравлял бы верующих армянской церкви.Это между прочим, действительно укрепило бы его авторитет.На Украине много протестантов - почему Зеленский не поздравляет их?Конечно, основная масса населения - православные. Но именно их Зеленский не поздравляет вообще. Только "своих", которые в ПЦУ.И совершенно искусственно создали ещё более сложную ситуацию. Теперь на Украине два религиозных календаря: "католический" и "православный".Как праздновать, кого когда поздравлять - все уже запутались.Не говоря уже про откровенные гонения на церковь - всё как во времена средневековья на этой территории. Притеснение православия - это же была одна из главных причин народных бунтов.Правда, кажется, даже во времена Руины в Печерской лавре не устраивали "завтраков" в храме, как сделал Зеленский. И концертов не устраивали, как в Чернигове теперь, поют певицы, в отобранном у православных храме.Восьмисвечник на Крещатике выглядит в этой ситуации как насмешка над всеми верующими на Украине.Тем более над теми, кто празднует в этот день Рождество.Причину этого открывает украинский политолог Руслан Бортник:"Зеленский хочет получить поддержку очень влиятельных мировых еврейских организаций."Получит он её или нет, еще вопрос. А что делать народу Украины, у которого даже церкви отобрали?Рождество и Марина ПорошенкоА Рождество? По католическому обряду? Забыли?Есть!Марину Порошенко, жену предыдущего президента, нарядили ангелом: с мощными крыльями за спиной (!!), с нимбом над головой (!!!)Она читала стихи, рядом что-то говорил Порошенко.Не так давно, в бытность Порошенко президентом, Марина показывала на телеканале Ахметова, как заниматься аэробикой.В принципе, какая разница: в трико прыгать под камеру или с крыльями ангела изображать. Всё ради пиара. Пиар стерпит всё. Даже Марину Порошенко с нимбом над головой.Сам Порошенко ещё вчера был православным, в УПЦ (Московского патриархата) участвовал в службах. Не просто прихожанин был, диакон, в облачении ходил.И вот он уже празднует по "католическому календарю", он же и привёз на Украину "томос", он начал гонение на православную церковь.А теперь ещё и Марину нарядил ангелом, и сам участвует в псевдо религиозной постановке, на подтанцовке.Это всё - не просто дурной вкус (которого они не замечают). Это нелепый пиар, цель которого - подготовка к выборам.А в городе Славянске тоже "поздравили" горожан с новым годом: разместили на улицах многочисленные портреты Степана Бандеры.Рекламные плакаты с поздравлениями "провидныку" разместила львовская военизированная организация.На изготовленных львовянами плакатах почему-то написано:"Донбас витае", то есть "Донбасс поздравляет".Но при чем тут Донбасс?Вообще это, конечно, проявление обычной "западэнской" политической пропаганды, навязывание своих "героев" - надо обязательно влезть со своим уродливым Бандерой в другую часть Украины.Донбасс никогда не устраивал "поезда дружбы" на западную Украину. А политики " с Заходу" - обязательно.И приезжали они не с портретами приятных глазу земляков. А с портретами организаторов чудовищных убийств 20 века.Но сейчас это всё уже, к счастью, неактуально. Как приехали со своим Бандерой на чужую землю, так и уедут. Очень скоро, будем надеяться.Зачем же это делается? В Славянске, от которого до линии фронта сейчас - около 20 километров?Для устрашения местного населения? Для поднятия духа ВСУ?Или это просто, как принято на Украине, "тупой распил бабла"? Деньги выделены, надо отчитаться.Но вот интересный вопрос: 1 января по Крещатику традиционно идут националисты, проходит факельное шествие, в честь дня рождения их отвратительного "героя" - Степана Бандеры.И вот доходят они до восьмисвечника, самого большого в мире. Что будет? Просто интересно.Идеология украинского национализма предполагает физическое уничтожение представителей других наций. В первую очередь - русских, поляков и евреев.На Украине есть, конечно, уникальные личности, которые умудряются в одно и то же время носить тризуб и покрывать голову кипой. Но их всё же немного.Просто интересно, что будет? Портрет Бандеры рядом с ханукией!Или шествие запретят? Или свечи уберут?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, киев, славянск, егор борисов, владимир зеленский, марина порошенко, сизо, запорожская сечь, пцу, елена мурзина
Казалось бы, куда уж дальше? Но есть!
На первом месте по нелепости и юмору находится история с одесским военкомом Борисовым
.
Она прочно удерживает лидерство среди историй под рубрикой "на те же грабли - ещё раз".
История с военкомом из Одессы
началась ещё два года назад.
Военком Борисов настолько разбогател и разжирел на теме воинского учёта в контрабандистском городе Одессе, что купил себе пару вилл за рубежом только за первый год войны!
В Испании
за пару миллионов. В Южной Америке - еще за миллион.
Но видимо, кому-то эта наглость не понравилась. Другие тоже хотят хорошо кушать.
И доходы Борисова "опубличили". На Украине это происходит обычно в рамках внутривидовой борьбы. Человек человеку - волк.
Но не будем оскорблять волков, они так не поступают и своих не сдают, а наоборот, выручают членов стаи.
Скажем так: "свидомый укр" злейший враг другому "свидомому", если тот, первый, "выбился в люди".
И началась фантасмагория по-украински.
Сначала Борисова, который мог легко сбежать через Молдавию
, (популярное направление для "ухылянтов" в Одессе) выманили в Киев
. Якобы его никто не тронет, гарантии давали. И арестовали, конечно, сразу.
Борисов посидел в СИЗО
, согласился выйти в июне этого года под залог в 12 миллионов гривен. Вышел и тут же был арестован снова, прямо на выходе. Новые факты, новое дело.
Борисов ещё посидел, и вот сейчас, в конце декабря, согласился выйти под залог, теперь уже в 40 миллионов.
И что же? Он опять был арестован на выходе и препровождён назад в камеру. Открыли сразу новое дело!
В общем, доят военкома. И в общем, за дело! Но уж как-то примитивно.
Вся Украина не без злорадства следит за "делом Борисова".
Но дело в том, что задержали одного Борисова. А 100 тысяч работников ТЦК, чья основная "работа" - отлавливать обычных мужиков, брать взятки и передавать все эти деньги наверх?
Ну или отправлять на верную гибель. Быть на Украине мужчиной "от 18 до 55" - это значит находиться перед выбором: прятаться под кроватью, быть отловленным и пойти на смерть, либо бежать (за взятки) или откупаться.
Эта огромная репрессивная машина продолжает исправно действовать.
С Борисовым, конечно, смешно получилось. Но ситуация-то на самом деле страшная. Кого интересует личная судьба продажного военкома? Это просто иллюстрация к тому, что на Украине действительно происходит.
Украина провалилась в средневековье. Это уже, по сути, рабовладельческое общество. Продажа в рабство, выкуп из рабства стали привычными занятиями.
Всё, как во времена Запорожской сечи. Где у казаков были свои крепостные. Где отлавливали и продавали в рабство своих же, единоверцев.
А тем временем на Крещатике в Киеве зажгли самый большой
восьмисвечник (в Европе
? в мире?)
В любом случае, ну очень большой.
Это, к сожалению, еще одна нелепость украинской жизни.
Извинения и поздравления всем, кто празднует Хануку!!
Но нельзя же делать так, как сделали власти в Киеве.
Зажгли восьмисвечник в Рождество христианское по католическому календарю. Так совпали в этом году Ханука и Рождество.
При этом христиане не получили никакого символического "зажигания огней на Рождество".
Ханукию зажёг мэр Киева, Виталий Кличко
.
Раввины приходили и к Зеленскому
, тоже подарили восьмисвечник, но не зажигали. Просто сфотографировались: все в шляпах, Зеленский пока что без.
На Украине теперь, кстати, надо говорить "рабын", а не раввин, по новому правописанию. "Рабыны" приходили.
В соцсетях поражённые граждане Украины пишут:
"Украина официально приняла иудаизм?"
Не было бы никаких вопросов, если бы Зеленский так же точно, с уважением и публично, относился к праздникам и обычаям других конфессий.
Пусть не всех, на Украине буддистов и шиваитов, наверное, немного, но поздравил бы мусульман, поздравлял бы верующих армянской церкви.
Это между прочим, действительно укрепило бы его авторитет.
На Украине много протестантов - почему Зеленский не поздравляет их?
Конечно, основная масса населения - православные. Но именно их Зеленский не поздравляет вообще. Только "своих", которые в ПЦУ
.
И совершенно искусственно создали ещё более сложную ситуацию. Теперь на Украине два религиозных календаря: "католический" и "православный".
Как праздновать, кого когда поздравлять - все уже запутались.
Не говоря уже про откровенные гонения на церковь - всё как во времена средневековья на этой территории. Притеснение православия - это же была одна из главных причин народных бунтов.
Правда, кажется, даже во времена Руины в Печерской лавре не устраивали "завтраков" в храме, как сделал Зеленский. И концертов не устраивали, как в Чернигове
теперь, поют певицы, в отобранном у православных храме.
Восьмисвечник на Крещатике выглядит в этой ситуации как насмешка над всеми верующими на Украине.
Тем более над теми, кто празднует в этот день Рождество.
Причину этого открывает украинский политолог Руслан Бортник
:
"Зеленский хочет получить поддержку очень влиятельных мировых еврейских организаций."
Получит он её или нет, еще вопрос. А что делать народу Украины, у которого даже церкви отобрали?
Рождество и Марина Порошенко
А Рождество? По католическому обряду? Забыли?
Марину Порошенко
, жену предыдущего президента, нарядили ангелом: с мощными крыльями за спиной (!!), с нимбом над головой (!!!)
Она читала стихи, рядом что-то говорил Порошенко.
Не так давно, в бытность Порошенко президентом, Марина показывала на телеканале Ахметова
, как заниматься аэробикой.
В принципе, какая разница: в трико прыгать под камеру или с крыльями ангела изображать. Всё ради пиара. Пиар стерпит всё. Даже Марину Порошенко с нимбом над головой.
Сам Порошенко ещё вчера был православным, в УПЦ (Московского патриархата) участвовал в службах. Не просто прихожанин был, диакон, в облачении ходил.
И вот он уже празднует по "католическому календарю", он же и привёз на Украину "томос", он начал гонение на православную церковь.
А теперь ещё и Марину нарядил ангелом, и сам участвует в псевдо религиозной постановке, на подтанцовке.
Это всё - не просто дурной вкус (которого они не замечают). Это нелепый пиар, цель которого - подготовка к выборам.
А в городе Славянске тоже "поздравили" горожан с новым годом: разместили на улицах многочисленные портреты Степана Бандеры
.
Рекламные плакаты с поздравлениями "провидныку" разместила львовская военизированная организация.
На изготовленных львовянами плакатах почему-то написано:
"Донбас витае", то есть "Донбасс поздравляет".
Вообще это, конечно, проявление обычной "западэнской" политической пропаганды, навязывание своих "героев" - надо обязательно влезть со своим уродливым Бандерой в другую часть Украины.
Донбасс никогда не устраивал "поезда дружбы" на западную Украину. А политики " с Заходу" - обязательно.
И приезжали они не с портретами приятных глазу земляков. А с портретами организаторов чудовищных убийств 20 века.
Но сейчас это всё уже, к счастью, неактуально. Как приехали со своим Бандерой на чужую землю, так и уедут. Очень скоро, будем надеяться.
Зачем же это делается? В Славянске, от которого до линии фронта сейчас - около 20 километров?
Для устрашения местного населения? Для поднятия духа ВСУ
?
Или это просто, как принято на Украине, "тупой распил бабла"? Деньги выделены, надо отчитаться.
Но вот интересный вопрос: 1 января по Крещатику традиционно идут националисты, проходит факельное шествие, в честь дня рождения их отвратительного "героя" - Степана Бандеры.
И вот доходят они до восьмисвечника, самого большого в мире. Что будет? Просто интересно.
Идеология украинского национализма предполагает физическое уничтожение представителей других наций. В первую очередь - русских, поляков и евреев.
На Украине есть, конечно, уникальные личности, которые умудряются в одно и то же время носить тризуб и покрывать голову кипой. Но их всё же немного.
Просто интересно, что будет? Портрет Бандеры рядом с ханукией!
Или шествие запретят? Или свечи уберут?