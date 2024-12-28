https://ukraina.ru/20241228/1060053693.html

Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год

Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год - 28.12.2024 Украина.ру

Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год

Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру подвёл... Украина.ру, 28.12.2024

2024-12-28T16:41

2024-12-28T16:41

2024-12-28T16:41

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Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года и дал прогноз по ситуации на Украине на 2025 год. 00:28 - Об изменениях на фронте и в Минобороны в 2025 году; 02:46 - О переговорах по Украине в 2025 году; 08:50 - Газовый кризис в Европе и завершение СВО; 10:50 - О приоритетах Трампа во внешней политике; 13:02 - Что США могут предложить России? 18:01 - Что будет после окончания СВО? #Стариков #СВО #спецоперация #Украина #переговоры #Россия #РФ #экономика #политика #Трамп #Белоусов #Путин #Минобороны #НАТО #торг #ВПК #прогноз #ОПК #дроны #беспилотники #фронт #Байден #ГарантииБезопасности #война #Лавров #МИД #власть #Европа #Запад #компромиссы #Вучич #КНР #Китай #СеверныйПоток #газ #танкеры#США #террористы #ЦБ #банк #ЕС #санкции #Япония #Зеленский #территории #2024 #президент #министр #Евросоюз #конфликт #итоги #2025 ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643/Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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видео, украина, сша, россия, дональд трамп, минобороны, ес, сво