Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год
Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года и дал прогноз по ситуации на Украине на 2025 год.
00:28 - Об изменениях на фронте и в Минобороны в 2025 году;
02:46 - О переговорах по Украине в 2025 году;
08:50 - Газовый кризис в Европе и завершение СВО;
10:50 - О приоритетах Трампа во внешней политике;
13:02 - Что США могут предложить России?
18:01 - Что будет после окончания СВО?
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