Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год - 28.12.2024 Украина.ру
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Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год
Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год - 28.12.2024 Украина.ру
Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год
Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру подвёл... Украина.ру, 28.12.2024
2024-12-28T16:41
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дональд трамп
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Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года и дал прогноз по ситуации на Украине на 2025 год. 00:28 - Об изменениях на фронте и в Минобороны в 2025 году; 02:46 - О переговорах по Украине в 2025 году; 08:50 - Газовый кризис в Европе и завершение СВО; 10:50 - О приоритетах Трампа во внешней политике; 13:02 - Что США могут предложить России? 18:01 - Что будет после окончания СВО? #Стариков #СВО #спецоперация #Украина #переговоры #Россия #РФ #экономика #политика #Трамп #Белоусов #Путин #Минобороны #НАТО #торг #ВПК #прогноз #ОПК #дроны #беспилотники #фронт #Байден #ГарантииБезопасности #война #Лавров #МИД #власть #Европа #Запад #компромиссы #Вучич #КНР #Китай #СеверныйПоток #газ #танкеры#США #террористы #ЦБ #банк #ЕС #санкции #Япония #Зеленский #территории #2024 #президент #министр #Евросоюз #конфликт #итоги #2025 ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643/Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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видео, украина, сша, россия, дональд трамп, минобороны, ес, сво
Видео, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Минобороны, ЕС, СВО

Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год

16:41 28.12.2024
 
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Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года и дал прогноз по ситуации на Украине на 2025 год.
00:28 - Об изменениях на фронте и в Минобороны в 2025 году;
02:46 - О переговорах по Украине в 2025 году;
08:50 - Газовый кризис в Европе и завершение СВО;
10:50 - О приоритетах Трампа во внешней политике;
13:02 - Что США могут предложить России?
18:01 - Что будет после окончания СВО?
#Стариков #СВО #спецоперация #Украина #переговоры #Россия #РФ #экономика #политика #Трамп #Белоусов #Путин #Минобороны #НАТО #торг #ВПК #прогноз #ОПК #дроны #беспилотники #фронт #Байден #ГарантииБезопасности #война #Лавров #МИД #власть #Европа #Запад #компромиссы #Вучич #КНР #Китай #СеверныйПоток #газ #танкеры#США #террористы #ЦБ #банк #ЕС #санкции #Япония #Зеленский #территории #2024 #президент #министр #Евросоюз #конфликт #итоги #2025
ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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- РИА Новости, 1920, 28.12.2024
13:47
Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с КиевомПлощадкой для переговоров России с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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Заголовок открываемого материала
16:41Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год
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