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Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ
Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ
Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета доходов иноагентов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов
2024-12-28T13:01
2024-12-28T13:01
2024-12-28T13:02
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Инициативу внесли в Госдуму в ноябре. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из ее авторов, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Депутат заверял, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта.В рамках закона предложили ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается зачислять доходы от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Закон вступит в силу в 1 марта 2025 года.Подробнее - в материале Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума, Вооруженные силы Украины
Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ
13:01 28.12.2024 (обновлено: 13:02 28.12.2024)
Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета доходов иноагентов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов
Инициативу внесли в Госдуму в ноябре.
Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из ее авторов, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
. Депутат заверял, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта.
В рамках закона предложили ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается зачислять доходы от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента.
Закон вступит в силу в 1 марта 2025 года.