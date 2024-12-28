Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241228/1060043896.html
Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ
Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ
Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета доходов иноагентов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов
2024-12-28T13:01
2024-12-28T13:02
новости
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059808009_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_dea563c76549fd1b7a88caeae1998718.jpg.webp
Инициативу внесли в Госдуму в ноябре. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из ее авторов, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Депутат заверял, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта.В рамках закона предложили ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается зачислять доходы от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Закон вступит в силу в 1 марта 2025 года.Подробнее - в материале Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059808009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_531a8b8308534b0b1068af7f0cd08ca5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума, Вооруженные силы Украины

Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ

13:01 28.12.2024 (обновлено: 13:02 28.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета доходов иноагентов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов
Инициативу внесли в Госдуму в ноябре.
Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из ее авторов, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Депутат заверял, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта.
В рамках закона предложили ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается зачислять доходы от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента.
Закон вступит в силу в 1 марта 2025 года.
Подробнее - в материале Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдумаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом
13:36"Радио тысячи холмов" на новый манер. Сирия повторяет судьбу Руанды?
13:28Печальные итоги старого и рождение нового мира. Чем запомнился 2024 год на международной арене
13:05Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ
13:01Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ
13:00ГУР грозит беспилотниками, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 декабря
12:30Подконтрольный ВСУ Красноармейск остался без света
11:49"Состоится важная встреча": журналист Гордон* рассказал об окончании украинского конфликта
10:55Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР
10:07Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - AP
09:36Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря
09:34Пушков высмеял одержимость премьера Дании "российской угрозой"
09:28В Британии отреагировали на призыв Медведева отомстить Европе за "Урса Майор"
09:02Российские военные в ближайшие месяцы выбьют ВСУ из Курской области - Bloomberg
08:43После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным
08:38Главное за ночь 28 декабря
08:19Фицо посчитал, сколько денег потеряет Словакия, если лишится транзита российского газа
08:07Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду
08:00Евгений Вучетич: монументалист эпохи
07:55Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян
Лента новостейМолния