Марочко рассказал о существенном переломе хода спецоперации - 28.12.2024 Украина.ру
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Марочко рассказал о существенном переломе хода спецоперации
Марочко рассказал о существенном переломе хода спецоперации - 28.12.2024 Украина.ру
Марочко рассказал о существенном переломе хода спецоперации
Существенный перелом хода спецоперации в пользу ВС РФ наступил в 2024 году. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2024-12-28T14:44
2024-12-28T14:44
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вооруженные силы украины
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"Для Киева военно-политическая обстановка характеризуется как напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Для РФ ситуация улучшается, в 2024 году наступил существенный перелом хода ведения СВО", - отметил он.Марочко указал, что противник продолжает попытки удерживать рубежи, однако ВСУ потерпели ряд поражений.Он уточнил, что в течение года ВС РФ удалось "не только удержать натиск наемников и боевиков, подготовленных НАТОвскими инструкторами", но и успешно продвинуться в глубину обороны противника, занять выгодные рубежи, а также освободить более 70 населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.
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новости, россия, лнр, андрей марочко, киев, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, ЛНР, Андрей Марочко, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО

Марочко рассказал о существенном переломе хода спецоперации

14:44 28.12.2024
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© vk.com / Андрей Марочко
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Существенный перелом хода спецоперации в пользу ВС РФ наступил в 2024 году. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
"Для Киева военно-политическая обстановка характеризуется как напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Для РФ ситуация улучшается, в 2024 году наступил существенный перелом хода ведения СВО", - отметил он.
Марочко указал, что противник продолжает попытки удерживать рубежи, однако ВСУ потерпели ряд поражений.
Он уточнил, что в течение года ВС РФ удалось "не только удержать натиск наемников и боевиков, подготовленных НАТОвскими инструкторами", но и успешно продвинуться в глубину обороны противника, занять выгодные рубежи, а также освободить более 70 населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.
 
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