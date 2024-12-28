Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом - 28.12.2024 Украина.ру
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Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом
Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом - 28.12.2024 Украина.ру
Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом
Площадкой для переговоров России с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-12-28T13:47
2024-12-28T13:48
новости
россия
дмитрий песков
украина
словакия
владимир путин
роберт фицо
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"Таких стран достаточно много", - заверил официальный представитель Кремля.Он отметил, что Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине.Однако, он указал, что траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима.Путин ранее заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, украина, словакия, владимир путин, роберт фицо
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо

Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом

13:47 28.12.2024 (обновлено: 13:48 28.12.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Площадкой для переговоров России с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Таких стран достаточно много", - заверил официальный представитель Кремля.
Он отметил, что Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине.
"(Президент РФ Владимир) Путин поддерживает со своими коллегами в этих странах добрые, конструктивные отношения, поэтому такой перечень может быть достаточно солидный, этих стран", - сказал Песков.
Однако, он указал, что траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима.
Путин ранее заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковУкраинаСловакияВладимир ПутинРоберт Фицо
 
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