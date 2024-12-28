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Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом

Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом - 28.12.2024 Украина.ру

Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом

Площадкой для переговоров России с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-12-28T13:47

2024-12-28T13:47

2024-12-28T13:48

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"Таких стран достаточно много", - заверил официальный представитель Кремля.Он отметил, что Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине.Однако, он указал, что траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима.Путин ранее заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, украина, словакия, владимир путин, роберт фицо