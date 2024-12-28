https://ukraina.ru/20241228/1060048633.html
Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом
Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом - 28.12.2024 Украина.ру
Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом
Площадкой для переговоров России с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-12-28T13:47
2024-12-28T13:47
2024-12-28T13:48
новости
россия
дмитрий песков
украина
словакия
владимир путин
роберт фицо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_0:78:3195:1875_1920x0_80_0_0_a91252ac3e1cecbd4eea62559726523a.jpg.webp
"Таких стран достаточно много", - заверил официальный представитель Кремля.Он отметил, что Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине.Однако, он указал, что траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима.Путин ранее заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.
россия
украина
словакия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_37ce403b30410f7df102fbf26f0d7fe4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий песков, украина, словакия, владимир путин, роберт фицо
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо
Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом
13:47 28.12.2024 (обновлено: 13:48 28.12.2024)
Площадкой для переговоров России с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков