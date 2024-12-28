https://ukraina.ru/20241228/1060043544.html

ГУР грозит беспилотниками, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 декабря

ГУР грозит беспилотниками, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 декабря - 28.12.2024 Украина.ру

ГУР грозит беспилотниками, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 декабря

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о наличии беспилотников, способных бить на 2 тыс. км вглубь России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-28T13:00

2024-12-28T13:00

2024-12-28T13:01

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украина

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

генштаб

офис президента

херсонская область

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты уже могут бить на расстояние до двух тысяч километров. Об этом Юсов заявил в эфире канала "Новини.LIVE".Юсов заявил, что в отдалённых от фронта регионах России "взрывается не просто так"."Из того, что можем говорить – это уже не секрет – до двух тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Могу лишь сказать, что взрывается там не просто так", — заявил Юсов.При этом украинские СМИ сообщили, что целью, которой поставил перед ГУР Офис президента Украины, является перенапряжение российской ПВО."Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента поставил задачу ГУР и Генштабу организовать операции, целью которых является перенапряжение российской ПВО. Наши БПЛА давно начали оснащать осколочно-фугасными зарядами, что позволяло наносить значительный ущерб по авиации противника на аэродромах в отсутствие дальнобойных ракет", — писал 28 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".По информации телеграм-канала, сейчас украинский Генштаб использует эту тактику, для ударов по аэродромам противника в глубине территории России.Обстрелы и налётыУтром 28 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БпЛА сбиты над территорией Белгородской области, 28 – над территорией Воронежской области и 17 – над территорией Ростовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 4 удара.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 6 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 4 кассетных боеприпаса калибром 155 мм. По информации главы Горловки Ивана Приходько, 5 мирных жителей получили ранения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 43 снаряда по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 43 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Старая Збурьевка — 3; Таврийск — 4; Алёшки — 2; Малая Лепетиха — 14; Князе-Григорьевка — 3; Великая Лепетиха — 11", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Казачьи Лагери, Голая Пристань, Любимовка и Корсунка.Позднее в экстренных службах каналу сообщили о ранении в Алёшкинском округе женщины в результате обстрела ВСУ."Обстрелу подвергся населённый пункт Алёшки. Ранения получила женщина 1939 года рождения", — заявили "Таврии" в экстренных службах.Пострадавшая госпитализирована в Алёшкинскую ЦРБ с диагнозом: минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения нижних конечностей. Также в результате обстрела повреждены остекления оконных рам и фасад эксплуатируемого жилого дома.Спустя некоторое время стало известно, что в Алёшкинском округе в результате обстрела ВСУ жилого сектора пострадал ещё один человек"Обстрелу подвергся населенный пункт Казачьи Лагери. Ранения получил мужчина 1982 года рождения", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.Пострадавший госпитализирован в Скадовскую ЦРБ с диагнозом: минно-взрывная травма, закрытый перелом, травматическая ампутация пальцев левой нижней конечности.Утром 28 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлок Малиновка, а также село Вергилевка подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам с помощью 2 беспилотников, которые сбиты системой ПВО. Повреждены пристройка дома и надворная постройка", — писал Гладков.В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Грузское были совершены атаки двух беспилотников. Повреждены ограждение социального объекта, а также автобус и автомобиль на территории сельхозпредприятия.Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит БПЛА. Обошлось без последствий."В Волоконовском районе сёла Борисовка и Тишанка, а также хутор Киселёв атакованы 7 беспилотниками, из которых 5 сбиты системой ПВО. В селе Борисовка в результате детонации дрона о легковой автомобиль ранены двое. Пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены административное здание и два автомобиля", — сообщал губернатор.В Грайворонском муниципальном округе сёла Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 5 снарядов, и атакам 2 беспилотников. Пострадавших и повреждений нет."В Красногвардейском районе по сёлам Валуй, Верхососна и Палатово нанесены удары с помощью 5 БПЛА, из которых 2 сбиты системой ПВО. В селе Палатово в результате атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Медицинская помощь оказана в Красногвардейской ЦРБ, лечение продолжат амбулаторно. Повреждены 4 частных дома и линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение в селе Верхососна восстановлено", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе посёлок Прилесье и село Колотиловка подверглись обстрелу с помощью 7 снарядов, а также с БПЛА сброшены 2 взрывных устройства. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа в ходе одного обстрела выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки с помощью 8 беспилотников, 6 из которых были сбиты. В селе Муром в результате атаки БПЛА на автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Машина полностью уничтожена огнём. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона повреждено частное домовладение", - сообщал Гладков.Позднее он рассказал о новой атаке ВСУ."ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Отрадное FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки разбито лобовое стекло, посечены капот и правая сторона машины. Ещё один дрон атаковал жилой дом — выбито остекление. В посёлке Малиновка в результате прилёта боеприпаса пробита кровля и повреждена стена частного дома. В хуторе Фироновка Новооскольского округа обнаружены фрагменты беспилотника. Вследствие их падения повреждён прицеп сельхозтехники на территории нежилого домовладения. Информация о последствиях уточняется", — написал он в 11:41 в своём телеграм-канале.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ходе СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин".

https://ukraina.ru/20241228/1060035936.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, генштаб, офис президента, херсонская область