https://ukraina.ru/20241228/1060052151.html

Фицо открыл против Украины западный фронт. Пока торговый

Фицо открыл против Украины западный фронт. Пока торговый - 28.12.2024 Украина.ру

Фицо открыл против Украины западный фронт. Пока торговый

Словакия угрожает Украине отключением электроэнергии из-за остановки поставок газа. Так Роберт Фицо ответил Владимиру Зеленскому на его хамство.

2024-12-28T16:19

2024-12-28T16:19

2024-12-28T16:19

эксклюзив

украина

словакия

венгрия

роберт фицо

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владимир зеленский

ес

еврокомиссия

северный поток-2

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Словацкий лидер продемонстрировал, что интересы своей страны для него в приоритете. Позволят ли брюссельские чиновники Словакии занимать суверенную позицию? Ответ не очевиден. Однако на европейском восточноевропейском фланге уже начинает формироваться коалиция стран (поддерживаемая Трампом), которая всё громче заявляет о политике, идущей вразрез с генеральной линией ЕС. Это такие страны, как Венгрия, Словакия, Австрия. Украина же расценивает такое поведение своих соседей и партнеров из Европейского союза как открытие "западного фронта".Украинские эксперты при анализе ситуации не скупятся на дерзости, обвиняя Фицо в предательстве и измене.Общественный деятель Татьяна МонтянФицо пригрозил Зеленскому оставить Украину без света. Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что его страна не пойдёт на поводу у Украины и будет отстаивать свои интересы.Речь, конечно, идёт о главной проблеме украино-словацких отношений - решении Киева прекратить транзит российского газа через свою территорию, в результате чего Словакия лишится привычного маршрута поставок голубого топлива. Фицо пообещал, что это решение не останется без реакции словацкой стороны:Стоит отметить, что на Словакию приходится около 17 % поставок электроэнергии в Украину, с помощью которых в последние годы закрывают дефицит в энергосистеме. Ещё 42 % поставляет Венгрия (которая тоже пострадает из-за решения Украины перекрыть российский транзит), по 16 % поставляют Польша и Румыния.Украинский блогер Евгений ПрокопишинФицо (Словакия) по просьбе Путина угрожает Украине остановить транзит электроэнергии, если мы не продолжим транзит российского газа. Правда, это могут быть пустые угрозы, потому что по правилам ЕС это запрещено. Но на крайняк мы немного потерпим, нам не привыкать, и посмотрим, как словаки долго без газа просидят, и переживет ли это сам Фицо, которого уже хотели пристрелить за его пророссийскую позицию. Побацим-побацим...Бывший глава "Нефтегаза Украины" Андрей КоболевШантажируя перекрытием поставок электроэнергии из Словакии на Украину в случае остановки транзита российского газа через Украину, Фицо оказывает нам неоценимую услугу. Такими полезными идиотами можно играть как мячом в обе стороны. Главное не брать его в руки, а отбивать одним касанием.Украинский аналитик Михаил ГончарИтак, Фицо пошел ва-банк. По его словам, Братислава в случае необходимости, то есть, когда Киев не согласится на продление транзита, прекратит поставки электроэнергии на Украину.Это не просто откровенный шантаж, это открытие "западного фронта" против Украины. Он идет на это сознательно. Практически Словакия под руководством Фицо окончательно переходит в лагерь Коалиции зла, подобно Венгрии, но даже Орбан не заходил так далеко в своих антиукраинских действиях.… Путину необходим транзитный маршрут через Украину, потому что Шольц не хочет запускать в эксплуатацию уцелевшую нить Северного потока-2, а поляки - возобновлять работу Ямал – Европа. А значит, у Путина есть только два газовых маршрута в ЕС – прямой через Украину (по трубе газопровода "Прогресс" или Ямбург – Суджа – Ужгород / Большие Капушаны) и кривой – из Сибири до Черного моря, через море второй нитью "Турецкого потока" на Балканы и оттуда маломощным "Балканским потоком" через Болгарию и Сербию в Венгрию. Конечно, прямой маршрут лучше и дешевле, но его Украина закрывает. Остается только одна, да и та кривая и узкая газовая тропа в Европу через турецкий маршрут.Поэтому Кремль делает отчаянные попытки сохранить транзит через Украину. Он решил поощрить своих муртадов и активизировать их не только на газовом фронте.… В Кремле потешаются, но очевидно все больше видят, что центрально-европейские миньоны своим поведением порождают все более негативную реакцию в Брюсселе и Вашингтоне.Особенно в контексте намерений Трампа, который хочет, чтобы Европа покупала американский газ, а не российский.Визит в Москву нисколько не приблизил Фицо к успеху, а вот риски для него возросли в Братиславе, где прошли не только протесты оппозиции, но и возник интерес к нему со стороны Генеральной прокуратуры. Допускаю, что там что-то знают больше… Фицо решил пойти на прямой шантаж со своей стороны, а президента Пеллегрини направить на создание "поощрений" для Украины. Последний заявил, что готов будет посетить Украину с визитом, если решится вопрос с транзитом. Вот такой детский сад творится в Братиславе.Нам важно сохранять устойчивость и не поддаваться давлению со стороны "троянских коней" Путина. И, конечно же, следует обратить внимание Еврокомиссии на действия Братиславы и Будапешта, которые не просто нарушают, а игнорируют политику ЕС, являясь его членами и получая средства из союзного бюджета, причем в объемах значительно больше обещанных миллиардов из Москвы.Политик и журналист Дмитрий ВасилецКак Словакия при Фицо может реально жестко наказать Зеленского за хамство, публичные унижения словацкого премьера и остановку поставок энергоносителей из России. Фицо может просто НЕ ПРОДЛИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ, которые принимаются голосами "за" ВСЕХ членов ЕС. Тогда санкционная политика развалится и недо-рейх Зеленского падет гораздо быстрее.Читайте также: Экономика Украины и война: шалости хакеров, декриминализация спорных блогеров и спор вокруг транзита газа

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эксклюзив, украина, словакия, венгрия, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, северный поток-2