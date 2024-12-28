https://ukraina.ru/20241228/1060050300.html

Пик безумия отмены. Неонацисты в Киеве запретили Москву и Минск

Пик безумия отмены. Неонацисты в Киеве запретили Москву и Минск - 28.12.2024 Украина.ру

Пик безумия отмены. Неонацисты в Киеве запретили Москву и Минск

Если к концу этого года в Киеве не переименуют его прежний символ – Крещатик в улицу Адольфа Гитлера или Джо Байдена, то даже трудно представить, что этому поспособствует. То ли могут забыть, то ли не решатся переплюнуть своего кумира и идеологического предшественника, то ли не решат, кому сильнее подражать – немцу или американцу.

2024-12-28T15:21

2024-12-28T15:21

2024-12-28T15:21

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В годы немецкой оккупации 1941-1943 годов Крещатик назывался улицей имени фельдмаршала Германа фон Э(А)йхгорна, главнокомандующего группы армий "Киев", который в 1918 году возглавлял администрацию оккупированных областей Украины, а также Крым, Таганрог, и южные районы Белоруссии, Донской области, части Воронежской и Курской губерний. Он был убит в Киеве бравым балтийским морячком-эсером Борисом Донским 30 июля 1918 года, и когда немцы в 1941 году взяли Киев повторно, то Гитлер не решился переплюнуть первого завоевателя.Хотя улицу Гитлера в Киеве, говорят, планировали завести. Но не успели – генерал армии Николай Ватутин вместе с 1-м Украинским фронтом Красной армии помешал: освободил Киев 6 ноября 1943 года. Вот Ватутину необандеровцы-неонацисты Зеленского отомстили – в 2016 году переименовали проспект его имени в столице Украины в честь Романа Шухевича, командующего Украинской повстанческой армией (УПА)* и одного из палачей той части украинского народа. Которая была не согласна с нацификацией страны. А вот с Гитлером у них досадная заминочка случилась.Однако нациствующие зелебобики (так их любовно называют дурдомовские санитары) надеются еще успеть в наше время. Ибо на пик безумия они уже, кажется, вышли – под Новый год на Аллее городов-героев в Киеве близ Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (так теперь называется музей Великой Отечественной войны, которая запрещена в Украине) были демонтированы названия городов Москва и Минск. Начисто! Вместе с изображениями советских медалей "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.И случилось это, вы не поверите, по инициативе музея, который заявил: "Музей инициировал обследование бронзовых рельефов. Специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследование... и обосновали необходимость их демонтажа и проведения реставрации".Чтобы понять значение этого омерзительного поступка неонацистов Зеленского, нужно помнить, как минимум, три обстоятельства.Во-первых, перечеркнуты, попраны и извращены история и память о миллионах предков, которые победили в Великой Отечественной войне и позволили даже большинству нынешних нациствующих подонков сегодня жить и жировать.За 20 лет, начиная с 1965 года по 1985-й, в СССР звание "Город-герой" получили 12 городов: Москва, Ленинград Волгоград, Новороссийск, Керчь, Смоленск, Тула и Мурманск в России, Киев, Одесса, Севастополь – в Украине, а также Минск и Брестская крепость, ставшая "Крепостью-героем" в Белоруссии. То есть те города, где в решающих и кровопролитных боях не на жизнь, а на смерть, предки ныне живущих (в том числе, повторяю, и многих нациков) ковали бессмертную Великую Победу, 80 годовщину которой народы бывшего СССР и, как принято говорить всё прогрессивное (то бишь нормальное) человечество будут праздновать в следующем году.Неонацисты Зеленского окончательно наплевали на память народов, на общее славное прошлое и фактически вывели Украину из числа победителей в Великой Отечественной воне. Отныне они будут праздновать победу с англосаксами и французами. Если те будут праздновать, конечно. На коллективном Запада идет форсированное обеление памяти фюрера немецкого народа Гитлера и дуче итальянских фашистов Бенито Муссолини, которых скоро представят как настоящих европейцев, которые пытались объединить континент в "борьбе с Путиным".Нынешняя глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен тоже ускоренно превращает Евросоюз в четвертый рейх – из экономического в военно-оборонный союз, который первым делом должен противостоять "агрессивной России".Во-вторых, на этом пути новой нацификации Европы главным инструментом избраны зоологическая русофобия, запрет и отмена всего русского – языка, культуры, духовности. И Украина при Зеленском венчает свое развитие четвертой стадией трансформации в оголтелое русофобское государство. С 1991 года Украина последовательно доказывала прежде всего самой себе и своим спонсорам-заказчикам что она успешно проходит очистительную трансформацию в разных стадиях: сперва началась и получилась декоммунизация (освобождение от и символов коммунизма и всего, что связано с вождем большевиков Владимиром Лениным и ленинцами). Потом наметилась и была запущена в жизнь десоветизация (очищение от памяти про советскую власть и ее деятелей). Следующей была деколонизация – освобождение от всего, что связывало Украину с Россией, которая была официально названа "колонизатором".Сейчас идет дерусификация – освобождение от всего русского вообще. Украина тут идет впереди планеты всей, но в общезападном тренде – уже запретила русский язык и каноническую православную церковь, заподозренную в духовной связи с Москвой, рушит уже памятники русским и российским писателям, поэтам, ученым, композиторам и т. д. и т. п.Выброшены из памяти или перелицованы в титульную украинскую нацию композитор Чайковский и художник Репин, а вот Александру Пушкину и Михаилу Булгакову не повезло. Их убивают тотально. Первого за то, что он – солнце русской поэзии, а второго за то, что откровенно презирал местечковый, узколобый и тупо-примитивный национализм предшественников нынешних шароварно-записных патриотов нации.И вот гнилая вишенка на навозной куче национального возрождения – хотят запретить Москву. И Минск за компанию -- как-никак Россия и Белоруссия соединены в одном Союзном государстве. Нацикам мало, что гостиницу "Москва" в Киеве они назвали "Украиной", а Московский проспект переименовали в проспект Степана Бандеры. Чела, который так боролся за Украину, что характерно и символично закончил свою никчемную жизнь в Мюнхене под псевдонимом Попель (с немецкого – сопля, козявка из носа, и это нужно помнить всегда). А пристрелил его, как собаку, другой нацик Богдан Сташинский, который до этого продал их вариант "Украины-нэньки" (то бишь матери) сначала КГБ СССР, а потом ЦРУ США.Такой крайне плюралистичный получился патриот. Почти как все нынешние при Зеленском, торгующие Родиной оптом и в розницу. Их в Украине сегодня еще "ПОЦреотами" называют, ну, вы меня понимаете…В-третьих, ясно же что дебилизм и крайняя умственная отсталость в плане креатива у нациков Зеленского налицо в лучшем виде. Они, конечно, могут кривляться и креативить в плане всевозможных извращений, но ничего собственного и путного, запоминающегося и остающегося в памяти придумать не могут. Даже в увековечивании памяти людей, которых они послали на смерть за свое право грабить страну.Зеленский с началом спецвоенной операции (СВО) решил создать "пантеон хероев" в памяти народной, но не придумал ничего лучше, чем слизать идеи с… запрещенного и заклейменного СССР. Уже в марте 2022 года он как бы "за проявленное мужество" в борьбе за Украину с Россией присвоил свое звание "город-герой" сначала Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю, Волновахе, а потом — еще и Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.И я даже не знаю, следует ли напоминать, что Мариуполь и Волноваха – уже, как говорят тинэйджеры, "ффсьо", то есть уже в составе России и навсегда. Равно как и Херсонская область – российская и только ждет, когда будет освобожден областной центр. Как говорится, на мази Харьков и Ахтырка, ну а "Буча-хород-херой" – это все равно, что неонацистские новости про то, что "мелиораторы Элеонора Кизяк и Стивен Лопуцько разработали новую методу превращения перегноя в зефирный мармелад".Но и смеяться, негодуя, или негодовать, смеясь, над новостями из, как утверждают некоторые, "страны 404" не стоит. Крысы, загнанные в угол, от страха и безысходности бросаются на всех. И Зеленский сотоварищи еще способен организовать новые потоки крови под Новый год.Не зря же ему Байден притаранил оружия на 1,25 млрд долл, а зелебобики в погонах и без них говорят, что готовы атаковать. И они таки могут это сделать. И под елочку, и под инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Им терять нечего…О том, что думают о своей стране украинские интеллектуалы - в статье Виктории Титовой ""Мы свой шанс утратили". Украины как государства - не будет, а Украина как общество - уже не существует".*признана в России экстремистской организацией

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, адольф гитлер, джо байден, еврокомиссия, ес, кгб, мнения