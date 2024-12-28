Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241228/1060044263.html
Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ
Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о факторах успеха ВС России при продвижении на линии фронта, а также о причинах... Украина.ру, 28.12.2024
2024-12-28T13:05
2024-12-28T13:05
видео
россия
европа
украина
вооруженные силы украины
ес
вс рф
михаил онуфриенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060044141_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4101f3a71fe7a2eab7ffb64dfd39380f.jpg
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о факторах успеха ВС России при продвижении на линии фронта, а также о причинах сдерживания наступательной операции. 00:24 - Политическая воля после решения тактических задач; 05:53 - О секрете успеха в процессе преодоления опорных пунктов; 08:46 - О факторе курского вторжения при успехе продвижения ВС РФ; 09:21 - О возможностях ВСУ для нового вторжения; 14:59 - О вероятности форсирования Днепра; 17:30 - О принятии решения по наступательной операции; 20:11 - О готовности Европы воевать за Украину; 22:57 - Об обстрелах России западными ракетами; 26:34 - Об ответе России на атаку западными ракетами. #Онуфриенко #СВО #спецоперация #фронт #продвижение #Россия #РФ #Украина #тактика #стратегия #опорники #война #вооружение #войска #политика #армия #враг #победа #атака #территории #ВСРФ #артиллерия #пехота #ДНР #Донбасс #БПЛА #дроны #ОПК #беспилотники #ВПК #ЯдерноеОружие #Трамп #США #Запад #Путин #Брянск #Курск #Европа #вторжение #бригады #Донецк #Луганск #Черниговская #Сумская #Харьковская #бронетехника #Зеленский #инаугурация #финансирование #поставки #оружие #производство #НАТО #Евросоюз #ЕС #президент #ВВП #Днепр #Крым #Херсон #Израиль #Сирия #Панама #БлижнийВосток #Асад #Казань #конфликт ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20241228/1060036238.html
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060044141_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a42cd627d38d3952091f4f8b9e2330e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, европа, украина, вооруженные силы украины, ес, вс рф, михаил онуфриенко
Видео, Россия, Европа, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВС РФ, Михаил Онуфриенко

Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ

13:05 28.12.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о факторах успеха ВС России при продвижении на линии фронта, а также о причинах сдерживания наступательной операции.
00:24 - Политическая воля после решения тактических задач;
05:53 - О секрете успеха в процессе преодоления опорных пунктов;
08:46 - О факторе курского вторжения при успехе продвижения ВС РФ;
09:21 - О возможностях ВСУ для нового вторжения;
14:59 - О вероятности форсирования Днепра;
17:30 - О принятии решения по наступательной операции;
20:11 - О готовности Европы воевать за Украину;
22:57 - Об обстрелах России западными ракетами;
26:34 - Об ответе России на атаку западными ракетами.
#Онуфриенко #СВО #спецоперация #фронт #продвижение #Россия #РФ #Украина #тактика #стратегия #опорники #война #вооружение #войска #политика #армия #враг #победа #атака #территории #ВСРФ #артиллерия #пехота #ДНР #Донбасс #БПЛА #дроны #ОПК #беспилотники #ВПК #ЯдерноеОружие #Трамп #США #Запад #Путин #Брянск #Курск #Европа #вторжение #бригады #Донецк #Луганск #Черниговская #Сумская #Харьковская #бронетехника #Зеленский #инаугурация #финансирование #поставки #оружие #производство #НАТО #Евросоюз #ЕС #президент #ВВП #Днепр #Крым #Херсон #Израиль #Сирия #Панама #БлижнийВосток #Асад #Казань #конфликт
ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
10:07
Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - APУкраинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на нападение на Курскую область ослабит всю линию фронта, передает агентство Associated Press
 
ВидеоРоссияЕвропаУкраинаВооруженные силы УкраиныЕСВС РФМихаил Онуфриенко
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Песков высказался о странах, которые могут стать площадкой для переговоров Москвы с Киевом
13:36"Радио тысячи холмов" на новый манер. Сирия повторяет судьбу Руанды?
13:28Печальные итоги старого и рождение нового мира. Чем запомнился 2024 год на международной арене
13:05Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ
13:01Путин перекрыл лазейку для иноагентов-спонсоров ВСУ
13:00ГУР грозит беспилотниками, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 декабря
12:30Подконтрольный ВСУ Красноармейск остался без света
11:49"Состоится важная встреча": журналист Гордон* рассказал об окончании украинского конфликта
10:55Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР
10:07Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - AP
09:36Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря
09:34Пушков высмеял одержимость премьера Дании "российской угрозой"
09:28В Британии отреагировали на призыв Медведева отомстить Европе за "Урса Майор"
09:02Российские военные в ближайшие месяцы выбьют ВСУ из Курской области - Bloomberg
08:43После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным
08:38Главное за ночь 28 декабря
08:19Фицо посчитал, сколько денег потеряет Словакия, если лишится транзита российского газа
08:07Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду
08:00Евгений Вучетич: монументалист эпохи
07:55Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян
Лента новостейМолния