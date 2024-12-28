https://ukraina.ru/20241228/1060044263.html

Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ

Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру

Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о факторах успеха ВС России при продвижении на линии фронта, а также о причинах... Украина.ру, 28.12.2024

2024-12-28T13:05

2024-12-28T13:05

2024-12-28T13:05

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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о факторах успеха ВС России при продвижении на линии фронта, а также о причинах сдерживания наступательной операции. 00:24 - Политическая воля после решения тактических задач; 05:53 - О секрете успеха в процессе преодоления опорных пунктов; 08:46 - О факторе курского вторжения при успехе продвижения ВС РФ; 09:21 - О возможностях ВСУ для нового вторжения; 14:59 - О вероятности форсирования Днепра; 17:30 - О принятии решения по наступательной операции; 20:11 - О готовности Европы воевать за Украину; 22:57 - Об обстрелах России западными ракетами; 26:34 - Об ответе России на атаку западными ракетами. #Онуфриенко #СВО #спецоперация #фронт #продвижение #Россия #РФ #Украина #тактика #стратегия #опорники #война #вооружение #войска #политика #армия #враг #победа #атака #территории #ВСРФ #артиллерия #пехота #ДНР #Донбасс #БПЛА #дроны #ОПК #беспилотники #ВПК #ЯдерноеОружие #Трамп #США #Запад #Путин #Брянск #Курск #Европа #вторжение #бригады #Донецк #Луганск #Черниговская #Сумская #Харьковская #бронетехника #Зеленский #инаугурация #финансирование #поставки #оружие #производство #НАТО #Евросоюз #ЕС #президент #ВВП #Днепр #Крым #Херсон #Израиль #Сирия #Панама #БлижнийВосток #Асад #Казань #конфликт ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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