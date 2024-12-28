https://ukraina.ru/20241228/1060044263.html
Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ
Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о факторах успеха ВС России при продвижении на линии фронта, а также о причинах... Украина.ру, 28.12.2024
2024-12-28T13:05
2024-12-28T13:05
2024-12-28T13:05
видео
россия
европа
украина
вооруженные силы украины
ес
вс рф
михаил онуфриенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060044141_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4101f3a71fe7a2eab7ffb64dfd39380f.jpg
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о факторах успеха ВС России при продвижении на линии фронта, а также о причинах сдерживания наступательной операции. 00:24 - Политическая воля после решения тактических задач; 05:53 - О секрете успеха в процессе преодоления опорных пунктов; 08:46 - О факторе курского вторжения при успехе продвижения ВС РФ; 09:21 - О возможностях ВСУ для нового вторжения; 14:59 - О вероятности форсирования Днепра; 17:30 - О принятии решения по наступательной операции; 20:11 - О готовности Европы воевать за Украину; 22:57 - Об обстрелах России западными ракетами; 26:34 - Об ответе России на атаку западными ракетами. #Онуфриенко #СВО #спецоперация #фронт #продвижение #Россия #РФ #Украина #тактика #стратегия #опорники #война #вооружение #войска #политика #армия #враг #победа #атака #территории #ВСРФ #артиллерия #пехота #ДНР #Донбасс #БПЛА #дроны #ОПК #беспилотники #ВПК #ЯдерноеОружие #Трамп #США #Запад #Путин #Брянск #Курск #Европа #вторжение #бригады #Донецк #Луганск #Черниговская #Сумская #Харьковская #бронетехника #Зеленский #инаугурация #финансирование #поставки #оружие #производство #НАТО #Евросоюз #ЕС #президент #ВВП #Днепр #Крым #Херсон #Израиль #Сирия #Панама #БлижнийВосток #Асад #Казань #конфликт ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20241228/1060036238.html
россия
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060044141_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a42cd627d38d3952091f4f8b9e2330e7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, европа, украина, вооруженные силы украины, ес, вс рф, михаил онуфриенко
Видео, Россия, Европа, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВС РФ, Михаил Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о факторах успеха ВС России при продвижении на линии фронта, а также о причинах сдерживания наступательной операции.
00:24 - Политическая воля после решения тактических задач;
05:53 - О секрете успеха в процессе преодоления опорных пунктов;
08:46 - О факторе курского вторжения при успехе продвижения ВС РФ;
09:21 - О возможностях ВСУ для нового вторжения;
14:59 - О вероятности форсирования Днепра
;
17:30 - О принятии решения по наступательной операции;
20:11 - О готовности Европы
воевать за Украину
;
22:57 - Об обстрелах России западными ракетами;
26:34 - Об ответе России на атаку западными ракетами.
#Онуфриенко #СВО #спецоперация #фронт #продвижение #Россия #РФ #Украина #тактика #стратегия #опорники #война #вооружение #войска #политика #армия #враг #победа #атака #территории #ВСРФ #артиллерия #пехота #ДНР
#Донбасс #БПЛА #дроны #ОПК
#беспилотники #ВПК
#ЯдерноеОружие #Трамп #США
#Запад
#Путин #Брянск
#Курск
#Европа #вторжение #бригады #Донецк
#Луганск
#Черниговская #Сумская #Харьковская #бронетехника #Зеленский #инаугурация #финансирование #поставки #оружие #производство #НАТО #Евросоюз
#ЕС #президент #ВВП #Днепр #Крым
#Херсон
#Израиль
#Сирия
#Панама #БлижнийВосток #Асад #Казань
#конфликт
ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru