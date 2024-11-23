https://ukraina.ru/20241123/1059127270.html

"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов

"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов - 23.11.2024 Украина.ру

"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов

Жесткий ответ со стороны России, которая явила миру "Орешник", свел на нет "договорняк" нынешнего президента США Джо Байдена и вступающего в эту должность в январе Дональда Трампа

2024-11-23T07:10

2024-11-23T07:10

2024-11-23T07:10

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днепропетровск

дональд трамп

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нато

ракеты

ракеты средней и меньшей дальности

дальнобойные ракеты

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Отвечая на вопрос, ускорит ли процесс мирного урегулирования действия российской стороны, эксперт заметил, что очень многое будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Трамп.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПозже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Россию и Украину к "срочным шагам" по деэскалации конфликта. Он прокомментировал заявления Путина."Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры. И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", — сообщил представитель генсека.Подробнее о словах российского лидера — в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону

https://ukraina.ru/20241122/1059119896.html

https://ukraina.ru/20241122/1059120772.html

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новости, россия, сша, днепропетровск, дональд трамп, джо байден, нато, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, "орешник", детали