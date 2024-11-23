"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов - 23.11.2024 Украина.ру
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"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов
"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов - 23.11.2024 Украина.ру
"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов
Жесткий ответ со стороны России, которая явила миру "Орешник", свел на нет "договорняк" нынешнего президента США Джо Байдена и вступающего в эту должность в январе Дональда Трампа
2024-11-23T07:10
2024-11-23T07:10
новости
россия
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днепропетровск
дональд трамп
джо байден
нато
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
дальнобойные ракеты
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Отвечая на вопрос, ускорит ли процесс мирного урегулирования действия российской стороны, эксперт заметил, что очень многое будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Трамп.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПозже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Россию и Украину к "срочным шагам" по деэскалации конфликта. Он прокомментировал заявления Путина."Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры. И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", — сообщил представитель генсека.Подробнее о словах российского лидера — в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону
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новости, россия, сша, днепропетровск, дональд трамп, джо байден, нато, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, "орешник", детали
Новости, Россия, США, Днепропетровск, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, "Орешник", детали

"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов

07:10 23.11.2024
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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Жесткий ответ со стороны России, которая явила миру "Орешник", свел на нет "договорняк" нынешнего президента США Джо Байдена и вступающего в эту должность в январе Дональда Трампа
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Отвечая на вопрос, ускорит ли процесс мирного урегулирования действия российской стороны, эксперт заметил, что очень многое будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Трамп.
"То, что между Трампом и Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией. Но демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России", — считает Кнутов.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Вчера, 08:29
Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Россию и Украину к "срочным шагам" по деэскалации конфликта. Он прокомментировал заявления Путина.
"Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры. И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", — сообщил представитель генсека.
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
Вчера, 08:45
Заявления Путина "встревожили" ООНОфис генсека ООН призывает Россию и Украину к "срочным шагам" по деэскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик
Подробнее о словах российского лидера — в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону
 
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