"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Жесткий ответ со стороны России, которая явила миру "Орешник", свел на нет "договорняк" нынешнего президента США Джо Байдена и вступающего в эту должность в январе Дональда Трампа
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Отвечая на вопрос, ускорит ли процесс мирного урегулирования действия российской стороны, эксперт заметил, что очень многое будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Трамп.
"То, что между Трампом и Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией. Но демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России", — считает Кнутов.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Россию и Украину к "срочным шагам" по деэскалации конфликта. Он прокомментировал заявления Путина.
"Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры. И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", — сообщил представитель генсека.
Подробнее о словах российского лидера — в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина