Почему же? Брони от мобилизации "приостановят" на Украине - 22.07.2026 Украина.ру
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Почему же? Брони от мобилизации "приостановят" на Украине
Почему же? Брони от мобилизации "приостановят" на Украине - 22.07.2026 Украина.ру
Почему же? Брони от мобилизации "приостановят" на Украине
Так называемые "брони", которые ранее давали возможность избежать военной службы на Украине, перестают действовать. Об этом 22 июля сообщили украинский СМИ
2026-07-22T17:35
2026-07-22T17:35
новости
украина
кабмин
александр сырский
михаил федоров
вооруженные силы украины
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"Бронирование через "Дию" будет приостановлено с 8 августа как минимум на месяц для проведения всесторонней проверки предприятий", — говорится в публикациях украинских Телеграм-каналов.Тысячи забронированных работников рискуют остаться без брони из-за внезапного изменения правил Кабмина, отмечают авторы Телеграм-канала Украина.ру.Ранее стало известно, что политический кризис на Украине, связанный с управлением Министерством обороны, не только не утих после отставки Михаила Федорова и Александра Сырского, но и перешел в новую, более острую фазу.Подробнее о развитии этого скандала — в ежедневном обзоре Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июля.
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новости, украина, кабмин, александр сырский, михаил федоров, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Кабмин, Александр Сырский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины

Почему же? Брони от мобилизации "приостановят" на Украине

17:35 22.07.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : соцсети
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Так называемые "брони", которые ранее давали возможность избежать военной службы на Украине, перестают действовать. Об этом 22 июля сообщили украинский СМИ
"Бронирование через "Дию" будет приостановлено с 8 августа как минимум на месяц для проведения всесторонней проверки предприятий", — говорится в публикациях украинских Телеграм-каналов.
Тысячи забронированных работников рискуют остаться без брони из-за внезапного изменения правил Кабмина, отмечают авторы Телеграм-канала Украина.ру.
"А вот и первое решение [новоиспечённого министра обороны Евгения] Хмары и [вступившего в должность главнокомандующего ВСУ Михаила] Драпатого. Домайданились?" — с иронией вопрошают в посте.
Ранее стало известно, что политический кризис на Украине, связанный с управлением Министерством обороны, не только не утих после отставки Михаила Федорова и Александра Сырского, но и перешел в новую, более острую фазу.
Подробнее о развитии этого скандала — в ежедневном обзоре Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июля.
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