Минобороны России проинформировало о ходе СВО
17:55 22.07.2026 (обновлено: 17:56 22.07.2026)
В течение дня ВС РФ наносили удары по портам Украины и морским судам, логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, проинформировало Минобороны РФ. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
Другие заявления военного ведомства:
🟥 В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения;
🟥 На переходе морем поражены сухогруз и балкер, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт Одессы;
🟥 В порту Черноморск поражено судно в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, инфраструктура логистического центра;
🟥 В Одессе и в 10 км от нее поражены три склада с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.
🟥 В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения;
🟥 На переходе морем поражены сухогруз и балкер, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт Одессы;
🟥 В порту Черноморск поражено судно в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, инфраструктура логистического центра;
🟥 В Одессе и в 10 км от нее поражены три склада с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июля
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