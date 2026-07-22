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Минобороны России проинформировало о ходе СВО

Минобороны России проинформировало о ходе СВО - 22.07.2026 Украина.ру

Минобороны России проинформировало о ходе СВО

В течение дня ВС РФ наносили удары по портам Украины и морским судам, логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, проинформировало Минобороны РФ. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T17:55

2026-07-22T17:55

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Другие заявления военного ведомства:🟥 В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения; 🟥 На переходе морем поражены сухогруз и балкер, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт Одессы;🟥 В порту Черноморск поражено судно в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, инфраструктура логистического центра; 🟥 В Одессе и в 10 км от нее поражены три склада с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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