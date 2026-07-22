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Центры здоровья в ДНР, работа военкоров. 22 июля, вечерний эфир

Центры здоровья в ДНР, работа военкоров. 22 июля, вечерний эфир - 22.07.2026 Украина.ру

Центры здоровья в ДНР, работа военкоров. 22 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.07.2026

2026-07-22T19:41

2026-07-22T19:41

2026-07-22T19:41

донецкая народная республика

украина

рамиль замдыханов

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Тема дня Новороссии. До 2030 года в ДНР откроют 13 Центров здоровья. Гость: Дмитрий Гарцев - председатель Правления Ассоциации работников здравоохранения ДНР.* Трудовая быль. Как и где черпать силы журналисту под обстрелами? Гость: Светлана Ларина - главный редактор "Блокнот Донецк".* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру.

донецкая народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, украина, рамиль замдыханов, украина.ру, новороссия сегодня, видео