https://ukraina.ru/20260722/tsentry-zdorovya-v-dnr-rabota-voenkorov-22-iyulya-vecherniy-efir-1081747747.html
Центры здоровья в ДНР, работа военкоров. 22 июля, вечерний эфир
Центры здоровья в ДНР, работа военкоров. 22 июля, вечерний эфир - 22.07.2026 Украина.ру
Центры здоровья в ДНР, работа военкоров. 22 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.07.2026
2026-07-22T19:41
2026-07-22T19:41
2026-07-22T19:41
донецкая народная республика
украина
рамиль замдыханов
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Тема дня Новороссии. До 2030 года в ДНР откроют 13 Центров здоровья. Гость: Дмитрий Гарцев - председатель Правления Ассоциации работников здравоохранения ДНР.* Трудовая быль. Как и где черпать силы журналисту под обстрелами? Гость: Светлана Ларина - главный редактор "Блокнот Донецк".* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру.
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081747579_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_81286a2c4c092a11192b870e900f9271.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, украина, рамиль замдыханов, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Украина, Рамиль Замдыханов, Украина.ру, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. До 2030 года в ДНР откроют 13 Центров здоровья. Гость: Дмитрий Гарцев - председатель Правления Ассоциации работников здравоохранения ДНР.
* Трудовая быль. Как и где черпать силы журналисту под обстрелами? Гость: Светлана Ларина - главный редактор "Блокнот Донецк".
* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру.