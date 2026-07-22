https://ukraina.ru/20260722/o-syrskom-s-udovolstviem-1081718244.html

О Сырском с удовольствием

О Сырском с удовольствием - 22.07.2026 Украина.ру

О Сырском с удовольствием

У Гитлера был генерал-фельдмаршал Модель, которого называли "пожарным" фюрера. Его бросали на самые опасные участки прорывов, и он воссоздавал разорванный в клочья фронт

2026-07-22T10:43

2026-07-22T10:43

2026-07-22T10:43

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Такие фельдмаршалы, как Модель и Манштейн, не могли спасти Германию, но их усилиями она провоевала на два года дольше, выпив из нас (и союзников, но прежде всего из нас) значительно больше крови. Модель был убеждённым нацистом и застрелился в апреле 1945 года, после того как ему не удалось удержать от развала Западный фронт.У Зеленского был генерал Сырский. Когда Сырский пришёл в ВСУ, он точно не был убеждённым нацистом, просто военным, за что-то обиженным на Россию: то ли карьера не складывалась, то ли руководство его не понимало, то ли всё сразу. Для Сырского СВО стало возможностью показать России, какой кадр она потеряла, и он постарался. Сырский — единственный из украинских генералов, заставивший в ходе Харьковской операции 2022 года ВС РФ отступать не по собственной воле (как это было при уходе из-под Киева, Чернигова, Сум, из Херсона), но под давлением противника. До сих пор это, наверное, самая крупная и самая скоротечная наступательная операция данной войны, проводившаяся после "стамбульской" стабилизации фронта.В Харьковской операции мы столкнулись с оригинальным методом Сырского, который затем он применил при вторжении в Курскую область и пытается применять до сих пор при организации контрударов. Мобильные группы, прорывающиеся в бреши во фронте, обходящие узлы сопротивления и стремящиеся прорваться как можно дальше в глубь обороны, нарушая логистику и отрезая войска на передовой от тылов, и идущие за ними основные силы, стремящиеся максимально быстро сломить сопротивление отрезанных гарнизонов и соединиться с мобильными группами. Этот метод позволяет вести наступление на достаточно большую глубину в условиях разреженного фронта, который невозможно уплотнить из-за атак БПЛА на любые группы и даже отдельных военнослужащих. Туда же, где в одном месте концентрируется несколько десятков человек, сразу прилетает ракета.Собственно, тактика Сырского не нова, но в военной теории мало что изменилось за несколько тысячелетий. Теорию знают все, важно уметь применить её на практике, увидеть прямо на поле боя правильный рисунок сражения. Сырский это умел. К счастью, Зеленский его снял. Хоть поначалу ничего не предвещало этой отставки.Первоначально в отставку отправился министр обороны Фёдоров, ориентированный на лоббирование приближённого к "слугам народа" бизнеса (в том числе по производству БПЛА). Ввиду нехватки средств на закупки соответствующей продукции по завышенным ценам он решил воспользоваться для этого деньгами, идущими на зарплаты и прочие контрактные выплаты военнослужащим. Не исключено, что пострадали и другие статьи бюджета действующей армии, что вызвало жёсткую реакцию теперь уже бывшего главкома ВСУ. Фёдоров не уступил, в результате конфликт разгорелся до уровня, когда кто-то один должен был уйти в отставку.Отставили Фёдорова. Вот тут-то всё и началось.Против Зеленского явно выступили представители его собственной политической силы, используя при этом майданные технологии. Не могу не вспомнить, что Майдан 2013–2014 годов начался с того, что Сергей Лёвочкин и Дмитрий Фирташ, ориентировавшиеся и ориентировавшие свой бизнес на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, после того как правительство решило отложить подписание, попытались испугать Виктора Януковича уличными выступлениями, добиться отставки ключевых фигур в правительстве Николая Азарова и разворота внешней политики — возвращения к подписанию Соглашения об ассоциации. В результате проиграли все участники процесса, включая Лёвочкина и Фирташа.Нечто подобное произошло и в этот раз.Отставка озадачила Фёдорова, считавшего, что его участие в президентских выборах 2019 года в составе команды Зеленского даёт ему особые права. Но она расстроила и его бизнес-партнёров. Поэтому Фёдоров получил неожиданную массированную поддержку.Речь не о жалких пикетах с картонками в нескольких городах Украины, которые пытались выдать за массовую поддержку Фёдорова населением, а о том, как это подавалось в украинских СМИ. Отставка Фёдорова подавалась как общеукраинская катастрофа. Интересно, что Зеленский предлагал Фёдорову другие должности в правительстве, то есть речь о полной потере "ценного специалиста" не шла. Более того, до этого Фёдорова трижды переназначали: с должности министра цифровой трансформации перебрасывали на министерство инноваций и обратно, какое-то время он даже работал вице-премьером без министерского портфеля. Уходя на должность министра обороны, он потерял должность первого вице-премьера (вторую по значению в правительстве), в придачу к которой имел портфель министра цифровой трансформации. Это никого не беспокоило. Но вот уход Фёдорова с поста министра обороны вдруг взбудоражил украинскую элиту.Такой взрыв эмоций можно объяснить только одним: в отличие от своих предшественников на посту министра обороны, Фёдоров, помимо коррупционных схем, согласованных с Зеленским, начал собственную игру, возможно поддержанную руководителем Офиса президента Кириллом Будановым*, который осторожно поддержал Фёдорова в данном конфликте. Внезапная отставка Фёдорова нанесла удар по данным схемам. Те, кто согласовывал коррупционные схемы с Зеленским, будут работать и при новом министре, а вот перед теми, с кем работал Фёдоров, у нового министра никаких обязательств не будет. Именно этим и объясняется шевеление в пользу экс-министра: заинтересованные производители, в частности Александр Конотопский и его фирма по производству БПЛА Skyfall, проплатили убогие уличные выступления и небольшую кампанию в прессе. Однако кампания была подхвачена и расширена СМИ украинского олигархата, которые попытались развернуть её остриё непосредственно против Зеленского, с которым и его "молодёжью" украинские "старые" олигархи, группирующиеся вокруг Петра Порошенко**, Юлии Тимошенко и Виталия Кличко, ведут непримиримую борьбу, так как, став президентом, он не удовлетворился своей долей в их бизнесе, но полностью перераспределил финансовые потоки в пользу своей команды, лишив украинский олигархат изрядной доли дохода, а также значительной части контролируемой им на Украине собственности.В результате жалкие выступления в пару десятков (максимум пару сотен человек) в поддержку Фёдорова оцениваются украинскими СИИ как многотысячные. Так, например, украинские СМИ писали о 10 тыс. (или больше) человек на площади перед театром им. Ивана Франко в Киеве. Но это место весьма условно можно назвать площадью. Это — пятачок со сквером, на котором и полутора тысячам будет предельно тесно. Зато 70 человек производят на нём впечатление огромной толпы.Как всегда в таких случаях, вся эта кампания была ориентирована на Запад и имела цель продемонстрировать, что Зеленский потерял контроль над ситуацией. Задача — получить от Запада разрешение на проведение сертифицированного Майдана и свержение Зеленского. Зеленский испугался и решил пожертвовать Сырским.Но он не учёл, что Сырский — единственный из украинских генералов, продемонстрировавший способность на протяжении длительного времени сдерживать наступление ВС РФ в условиях тотальной нехватки сил и средств. Сейчас, когда фронт ВСУ трещит по швам, а наступление ВС РФ развивается на всех направлениях, замена Сырского ускорит катастрофу ВСУ.Сырский не является политиком. Он в этой команде работал как военспец. У него много врагов, считающих его чужим (даже пророссийским) и желающих занять его место. Также немалое количество украинских политиков видят в устранении Сырского первый шаг к отставке Зеленского. Экс-главком ВСУ демонстрировал личную преданность главе режима, что позволяло Зеленскому удерживать под контролем армию. Уход Сырского ослабит контроль Зеленского над армией, его противникам откроется пространство для манёвра.Главная опасность для Зеленского таится даже не в том, что это создаст трудности для ВСУ. Согласие на отставку Сырского под незначительным давлением демонстрирует, что Зеленский смотрит на ситуацию чужими глазами (кто-то должен будет убедить его в необходимости принести Сырского в жертву). Вот это и будет для Запада настоящим свидетельством потери контроля над ситуацией. Впрочем, даже теперь замена Зеленского будет делом непростым, и вряд ли Запад будет с ней торопиться, но и уверенность его сторонников на Западе в том, что он сможет удержаться сам и удержать Украину, остановив наступление ВС РФ, резко снизится.Ситуацию в Киеве Запад вполне может отпустить на самотёк. Естественно, не полностью, а лишь в вопросе борьбы местных элит за власть. За тем, чтобы Украина продолжала воевать, кто бы ни находился у власти, Запад будет бдительно следить в любом случае.Но вот возможности организованного сопротивления Киевом будут в значительной мере утрачены. Уход Сырского повлечёт за собой массовые перестановки в высшем военном руководстве, что на какое-то время ухудшит координацию действий ВСУ. Также этот уход продемонстрирует проигрыш военных гражданским чиновникам, а значит, перераспределение средств от военных нужд на коррупционные схемы усилится, а снабжение армии необходимым ухудшится.В целом отставка Сырского ослабит Украину как в военном, так и в политическом плане. Позиции Зеленского, даже если ему удастся сохранить формальную власть, ослабеют и во внутренней, и во внешней политике, также ослабеет контроль его ближнего круга над финансовыми потоками. Данная отставка может существенно приблизить дату разгрома ВСУ. В идеальном варианте, почувствовав, что конец близок, часть действующих украинских политиков, наименее замаранных в делах нынешнего режима, попытается установить деловые контакты с Россией, но это маловероятно, так как у большинства главные активы уже выведены на Запад, там же приобретена недвижимость, а самое главное, сами они идейные западники.В любом случае отставка Сырского — лучшее, что могло произойти на Украине. России теперь будет во всех отношениях гораздо легче добить киевский режим.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаМнение Ростислава Ищенко о перспективах мировой войны - в материале На грани большой войны.

https://ukraina.ru/20260715/pobeda-ili-smert-skolko-esch-protyanet-ukraina-i-kogda-obankrotitsya-evrosoyuz--ischenko-1081505558.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, весь ищенко