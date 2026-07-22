https://ukraina.ru/20260722/ukrainskie-moshenniki-lishilis-uzla-svyazi-v-sankt-peterburge-1081747432.html
Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге
Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге - 22.07.2026 Украина.ру
Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге силовики накрыли очередной подпольный узел связи, работавший на украинских мошенников. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T19:32
2026-07-22T19:32
2026-07-22T19:32
новости
санкт-петербург
россия
украина
украина.ру
мошенники
мошенничество
криминал
телефонный разговор
информационная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/04/1081037323_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_44d943d8dcefba01fdcd43afbba0f12f.jpg
После получения информации от жертв телефонных аферистов полиция нагрянула домой к гражданину 2007 года рождения. Оказалось, что молодой человек организовал у себя дома узел связи на 96 SIM-карт, через который украинские мошенники проводили атаки на граждан России. За свою работу пособник преступников получал 8 тысяч рублей в день. В отношении него возбуждено уголовное дело, и до 6 лет своей не самой удачной жизни он проведёт в местах лишения свободы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
санкт-петербург
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/04/1081037323_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_bdc664a85d95dc6b1387c1712df1db49.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкт-петербург, россия, украина, украина.ру, мошенники, мошенничество, криминал, телефонный разговор, информационная безопасность
Новости, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Украина.ру, мошенники, мошенничество, криминал, телефонный разговор, информационная безопасность
Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге силовики накрыли очередной подпольный узел связи, работавший на украинских мошенников. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
После получения информации от жертв телефонных аферистов полиция нагрянула домой к гражданину 2007 года рождения. Оказалось, что молодой человек организовал у себя дома узел связи на 96 SIM-карт, через который украинские мошенники проводили атаки на граждан России.
За свою работу пособник преступников получал 8 тысяч рублей в день. В отношении него возбуждено уголовное дело, и до 6 лет своей не самой удачной жизни он проведёт в местах лишения свободы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.