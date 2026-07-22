Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге - 22.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260722/ukrainskie-moshenniki-lishilis-uzla-svyazi-v-sankt-peterburge-1081747432.html
Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге
Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге - 22.07.2026 Украина.ру
Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге силовики накрыли очередной подпольный узел связи, работавший на украинских мошенников. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T19:32
2026-07-22T19:32
новости
санкт-петербург
россия
украина
украина.ру
мошенники
мошенничество
криминал
телефонный разговор
информационная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/04/1081037323_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_44d943d8dcefba01fdcd43afbba0f12f.jpg
После получения информации от жертв телефонных аферистов полиция нагрянула домой к гражданину 2007 года рождения. Оказалось, что молодой человек организовал у себя дома узел связи на 96 SIM-карт, через который украинские мошенники проводили атаки на граждан России. За свою работу пособник преступников получал 8 тысяч рублей в день. В отношении него возбуждено уголовное дело, и до 6 лет своей не самой удачной жизни он проведёт в местах лишения свободы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
санкт-петербург
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/04/1081037323_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_bdc664a85d95dc6b1387c1712df1db49.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкт-петербург, россия, украина, украина.ру, мошенники, мошенничество, криминал, телефонный разговор, информационная безопасность
Новости, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Украина.ру, мошенники, мошенничество, криминал, телефонный разговор, информационная безопасность

Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге

19:32 22.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПасмурная погода в Санкт-Петербурге
Пасмурная погода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Санкт-Петербурге силовики накрыли очередной подпольный узел связи, работавший на украинских мошенников. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
После получения информации от жертв телефонных аферистов полиция нагрянула домой к гражданину 2007 года рождения. Оказалось, что молодой человек организовал у себя дома узел связи на 96 SIM-карт, через который украинские мошенники проводили атаки на граждан России.
За свою работу пособник преступников получал 8 тысяч рублей в день. В отношении него возбуждено уголовное дело, и до 6 лет своей не самой удачной жизни он проведёт в местах лишения свободы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСанкт-ПетербургРоссияУкраинаУкраина.румошенникимошенничествокриминалтелефонный разговоринформационная безопасность
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:35Бельгийский конкурс вин признал Крым отдельным регионом, вызвав возмущение украинских националистов
20:09Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО
19:48Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возобновление переговоров с Россией
19:41Центры здоровья в ДНР, работа военкоров. 22 июля, вечерний эфир
19:32Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге
19:25Преступлениями ВСУ займётся СК РФ
19:04Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку
18:52Захарова намекнула на излечение Каллас, Трамп игнорирует ООН и обещает бомбить Иран. Новости к 19.00
18:14"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ
18:06"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота
18:00Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ, ВС РФ взяли Артельное и Благодатное. Итоги 22 июля
17:59Киевский режим признался в неспособности защитить энергетику
17:55Минобороны России проинформировало о ходе СВО
17:51Армия России наступает на Краснолиманском направлении СВО
17:35Почему же? Брони от мобилизации "приостановят" на Украине
17:32Севастополь отражает атаку, ВС России в Николаевке, поражено судно на рейде Одессы. Новости СВО
17:25Вайнер: Британия в глубоком кризисе — Стармер ушел, Шотландия рвётся к независимости
16:42Тюрьму освободили на Запорожском направлении СВО, Maersk плывёт в обход Украины. Новости СВО
16:34Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ
16:31Смертность на Украине почти вчетверо превышает рождаемость
Лента новостейМолния