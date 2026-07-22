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Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге

Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге - 22.07.2026 Украина.ру

Украинские мошенники лишились узла связи в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге силовики накрыли очередной подпольный узел связи, работавший на украинских мошенников. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T19:32

2026-07-22T19:32

2026-07-22T19:32

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После получения информации от жертв телефонных аферистов полиция нагрянула домой к гражданину 2007 года рождения. Оказалось, что молодой человек организовал у себя дома узел связи на 96 SIM-карт, через который украинские мошенники проводили атаки на граждан России. За свою работу пособник преступников получал 8 тысяч рублей в день. В отношении него возбуждено уголовное дело, и до 6 лет своей не самой удачной жизни он проведёт в местах лишения свободы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, санкт-петербург, россия, украина, украина.ру, мошенники, мошенничество, криминал, телефонный разговор, информационная безопасность