https://ukraina.ru/20260722/armiya-v-sostoyanii-nastupleniya-syrskiy-peredal-drapatomu-problemy-khronika-sobytiy-na-utro-22-iyulya-1081716120.html

Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июля

Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июля - 22.07.2026 Украина.ру

Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июля

Уже экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подложил свинью своему сменщику Михаилу Драпатому. Тем временем Владимир Зеленский исполнил требование протестующих, но оставил себе лазейку

2026-07-22T10:10

2026-07-22T10:10

2026-07-22T10:10

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Политический ребус Киева Вечером 21 июля Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Однако за этим кадровым решением, которое было воспринято как победа протестующих и западных кураторов, скрывается юридическая и политическая коллизия, которая может надолго затянуть процесс смены власти в армии.С юридической точки зрения с назначением Драпатого могут возникнуть серьезные сложности. Закон Украины о национальной безопасности четко указывает, что украинский лидер может назначать руководство ВСУ только по представлению министра обороны. Однако на данный момент полноценный министр обороны в стране отсутствует — Михаил Федоров был уволен, а Евгений Хмара находится в статусе исполняющего обязанности.В формулировке закона говорится исключительно о "министре" — и не оговаривается, что представление может подавать исполняющий обязанности. Это создает правовую лазейку для оппонентов Зеленского и потенциально ставит под сомнение легитимность назначения Драпатого.На сайте главы киевского режима пока нет ни указа об отставке Сырского, ни о назначении Драпатого. Формально Сырский остается главнокомандующим, хотя он уже успел записать прощальное обращение, в котором заявил, что передает армию "в состоянии наступления".Зеленский, в теории, может проигнорировать юридический нюанс и назначить Драпатого по представлению и.о. министра Хмары. Однако этот шаг, учитывая накал страстей вокруг министерского поста, может спровоцировать новую волну критики со стороны группы поддержки Федорова, который, по данным СМИ, намерен вернуться в кресло министра обороны.Таким образом, Зеленский может использовать формальную отсылку к закону как предлог для затягивания процесса назначения Драпатого. Ближайшее заседание Верховной рады назначено на 18 августа, и хотя нардепы могут собраться на внеочередное заседание, пока никаких планов по этому поводу не озвучивалось.Украинский Телеграм-канал "Политика Страны" уже назвал это решение "петляющим маневром" Зеленского. Отставка главкома стала практически полной калькой событий годичной давности, когда глава киевского режима был вынужден отступить под давлением протестов и западных партнеров. Тогда последствия для Зеленского были тяжелыми — ослабление внутриполитических позиций, отставка ближайшего соратника и эмиграция близкого друга.Сегодняшнее решение о смене главкома ВСУ также было принято под давлением — "картонный Майдан", публикации в западных СМИ и жесткие сигналы из Европы. Цель этих действий, как отмечают эксперты, — лишить Зеленского реальных рычагов управления государством и превратить его в "говорящую голову".Зеленский попытался сохранить баланс: он назначил Драпатого, которого поддерживали протестующие, грантовые круги и Запад, но отказался возвращать Федорова на пост министра обороны, оставив там и.о. Хмару. Таким образом, украинский политик выполнил требование протестующих, но сохранил контроль над министерством, а значит, и рычаги влияния на армию.Однако этот маневр может быть воспринят как попытка сохранить контроль в условиях, когда армия уже начинает ориентироваться на другие силы. Всем очевидно, что Зеленский не собирался увольнять Сырского и сделал это лишь под давлением. Это означает, что Драпатый и другие высшие офицеры будут понимать: существуют силы, способные заставить Зеленского изменить позицию по армии. А значит, они начнут ориентироваться на эти силы, что неизбежно приведет к серьезному внутреннему конфликту в военном блоке, особенно если он затронет коммерческие интересы "освоителей" оборонного бюджета.Сырский передал Драпатому "армию в состоянии наступления" с подвохом?В своем прощальном обращении уже экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что передает своему сменщику Драпатому "армию в состоянии наступления". Однако украинские эксперты уже заметили в этих словах определенный подвох.Если это "наступление" не будет развито, Сырский, а возможно и Зеленский, могут обвинить Драпатого в провале. При этом, как отмечают аналитики, ни о каком активном наступлении украинских войск сейчас речи нет. Более того, в ВСУ есть своя "военная оппозиция", которая считает, что наступление сейчас губительно, так как ведет к истощению войск при минимальных результатах. В Москве за этим хаосом наблюдают с иронией, понимая, что внутренние разборки в Киеве ослабляют украинскую армию, а значит, только помогают России достигать целей специальной военной операции. Фронтовая сводка Российские дежурные силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников в ночь с 21 на 22 июля. В период с 20.00 мск 21 июля до 08.00 мск 22 июля были перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.Сбитые объекты распределялись над территориями 15 субъектов Российской Федерации. В зону поражения входили Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области, а также Московский регион.География работы расчетов ПВО также охватывала южные рубежи страны. Уничтожение воздушных целей зафиксировано над территориями Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также непосредственно над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении продолжаются тяжелые бои за Белицкое и на подступах к Доброполью в районе Шевченко. Южнее Мирного российские подразделения зачистили несколько лесополос, что позволило улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения.На Днепровском направлении подразделения ВС РФ продвигаются севернее Новоскелеватого и Вольного в сторону Старокасьяновского и Черненково. Продолжаются бои у Александрограда, где российские войска закрепляются на занятых рубежах и продолжают теснить противника.На Константиновском направлении продолжается зачистка городской застройки. Бои идут на окраинах Осыково и Алексеево-Дружковки, где российские подразделения постепенно продавливают оборону противника.На Краснолиманском направлении российские войска подавляют оставшиеся очаги сопротивления в городе и наносят удары по позициям ВСУ южнее. На участке Редкодуб — Новое сохраняются позиционные бои. Противник предпринимает попытки контратак, но успеха не имеет.На Северском направлении существенных изменений не зафиксировано. Продолжаются бои в направлениях Васютинского и Николаевки. Российские войска удерживают занятые позиции и продолжают планомерное давление на оборону противника.

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