Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку - 22.07.2026 Украина.ру
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Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку
Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку - 22.07.2026 Украина.ру
Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: главная кадровая перестановка в украинской армии состоялась: Владимир Зеленский подтвердил смену главнокомандующего ВСУ... Украина.ру, 22.07.2026
2026-07-22T19:04
2026-07-22T19:04
видео
россия
германия
баку
михаил драпатый
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: главная кадровая перестановка в украинской армии состоялась: Владимир Зеленский подтвердил смену главнокомандующего ВСУ. Александр Сырский уходит, его место должен занять Михаил Драпатый. Однако юридически процесс оказался не таким простым — Верховная Рада находится на каникулах, полноценного министра обороны нет, а значит вокруг назначения возникает множество вопросов.Также в выпуске: в Баку раскрыли информацию о закрытых переговорах представителей России и Германии, по данным СМИ, Россия пересматривает прежние договоренности по урегулированию конфликта, что заявил Марко Рубио перед встречей с Сергеем Лавровым и какую позицию сейчас занимают США.
россия
германия
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видео, россия, германия, баку, михаил драпатый, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, сша, госдеп сша, видео
Видео, Россия, Германия, Баку, Михаил Драпатый, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, США, Госдеп США

Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку

19:04 22.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: главная кадровая перестановка в украинской армии состоялась: Владимир Зеленский подтвердил смену главнокомандующего ВСУ. Александр Сырский уходит, его место должен занять Михаил Драпатый. Однако юридически процесс оказался не таким простым — Верховная Рада находится на каникулах, полноценного министра обороны нет, а значит вокруг назначения возникает множество вопросов.

Также в выпуске: в Баку раскрыли информацию о закрытых переговорах представителей России и Германии, по данным СМИ, Россия пересматривает прежние договоренности по урегулированию конфликта, что заявил Марко Рубио перед встречей с Сергеем Лавровым и какую позицию сейчас занимают США.
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ВидеоРоссияГерманияБакуМихаил ДрапатыйАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная РадаСШАГосдеп США
 
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