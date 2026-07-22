Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: главная кадровая перестановка в украинской армии состоялась: Владимир Зеленский подтвердил смену главнокомандующего ВСУ. Александр Сырский уходит, его место должен занять Михаил Драпатый. Однако юридически процесс оказался не таким простым — Верховная Рада находится на каникулах, полноценного министра обороны нет, а значит вокруг назначения возникает множество вопросов.



Также в выпуске: в Баку раскрыли информацию о закрытых переговорах представителей России и Германии, по данным СМИ, Россия пересматривает прежние договоренности по урегулированию конфликта, что заявил Марко Рубио перед встречей с Сергеем Лавровым и какую позицию сейчас занимают США.