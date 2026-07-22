https://ukraina.ru/20260722/itogi-220726-drapatyy-smenil-syrskogo-taynye-peregovory-rossii-i-germanii-vsplyli-v-baku-1081747115.html
Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку
Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку - 22.07.2026 Украина.ру
Итоги 22.07.26: Драпатый сменил Сырского, тайные переговоры России и Германии всплыли в Баку
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: главная кадровая перестановка в украинской армии состоялась: Владимир Зеленский подтвердил смену главнокомандующего ВСУ... Украина.ру, 22.07.2026
2026-07-22T19:04
2026-07-22T19:04
2026-07-22T19:04
видео
россия
германия
баку
михаил драпатый
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
сша
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: главная кадровая перестановка в украинской армии состоялась: Владимир Зеленский подтвердил смену главнокомандующего ВСУ. Александр Сырский уходит, его место должен занять Михаил Драпатый. Однако юридически процесс оказался не таким простым — Верховная Рада находится на каникулах, полноценного министра обороны нет, а значит вокруг назначения возникает множество вопросов.Также в выпуске: в Баку раскрыли информацию о закрытых переговорах представителей России и Германии, по данным СМИ, Россия пересматривает прежние договоренности по урегулированию конфликта, что заявил Марко Рубио перед встречей с Сергеем Лавровым и какую позицию сейчас занимают США.
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