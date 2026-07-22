Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ - 22.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260722/bili-iz-kharkovskoy-oblasti-alkhin-pro-udary-vsu-po-belgorodu-i-otvetnye-deystviya-vs-rf-1081743279.html
Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ
Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ - 22.07.2026 Украина.ру
Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ
Противник усилил удары по Белгородской области, выпустив ракеты из РСЗО, но российские ПВО сбили цели. В ответ ВКС, артиллерия и РСЗО наносят массированные удары по тыловым базам ВСУ на всех участках Харьковского направления. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-22T16:34
2026-07-22T16:38
новости
белгород
белгородская область
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
новости сво
новости сво россия
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066966065_4:0:1268:711_1920x0_80_0_0_8a3bb257842dd10260e8d250c3a3d7bc.jpg
За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области. Противник произвёл четыре артиллерийских обстрела, также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Об этом 22 июля сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере "Макс".В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах получили ранения 13 человек, добавил глава региона.Комментируя ситуацию в приграничье, Алёхин сообщил, что противник усилил налёты дронов на Белгородскую область, а ночью ударил ракетами по самому Белгороду."Удары наносились из комплексов РСЗО, расположенных в лесной зоне северо-восточнее Харьковской области. Расчеты российских ПВО сбили воздушные цели. К сожалению, от ударных дронов ВСУ растет число погибших и раненых среди мирных граждан приграничья и Белгорода", — сообщил эксперт.По словам Алёхина, сейчас по тыловым базам ВСУ на всём Харьковском направлении работают ВКС, артиллерия и РСЗО, а также оперативно-тактические ракеты и БПЛА всех типов. Удары наносятся по позициям пехоты и техники ВСУ в пригородах Харькова, а также по инженерным объектам противника вдоль окружной дороги, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Современная война не прощает ошибок. Сегодня дешевый беспилотник может нанести ущерб на миллиарды, если система ПВО не сработает на опережение. Подробнее об этом — в материале "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
белгород
белгородская область
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066966065_245:0:1193:711_1920x0_80_0_0_b547d1276b2716179f5f5fc19db0e260.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, белгородская область, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, новости сво, новости сво россия, главные новости, дзен новости сво, новости россии, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, Белгород, Белгородская область, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, новости СВО, новости СВО Россия, Главные новости, дзен новости СВО, новости России, военный эксперт, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ

16:34 22.07.2026 (обновлено: 16:38 22.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкБелгород подвергся атаке беспилотников
Белгород подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Противник усилил удары по Белгородской области, выпустив ракеты из РСЗО, но российские ПВО сбили цели. В ответ ВКС, артиллерия и РСЗО наносят массированные удары по тыловым базам ВСУ на всех участках Харьковского направления. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области. Противник произвёл четыре артиллерийских обстрела, также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Об этом 22 июля сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере "Макс".

В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах получили ранения 13 человек, добавил глава региона.
Комментируя ситуацию в приграничье, Алёхин сообщил, что противник усилил налёты дронов на Белгородскую область, а ночью ударил ракетами по самому Белгороду.
"Удары наносились из комплексов РСЗО, расположенных в лесной зоне северо-восточнее Харьковской области. Расчеты российских ПВО сбили воздушные цели. К сожалению, от ударных дронов ВСУ растет число погибших и раненых среди мирных граждан приграничья и Белгорода", — сообщил эксперт.
По словам Алёхина, сейчас по тыловым базам ВСУ на всём Харьковском направлении работают ВКС, артиллерия и РСЗО, а также оперативно-тактические ракеты и БПЛА всех типов.
Удары наносятся по позициям пехоты и техники ВСУ в пригородах Харькова, а также по инженерным объектам противника вдоль окружной дороги, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.
Современная война не прощает ошибок. Сегодня дешевый беспилотник может нанести ущерб на миллиарды, если система ПВО не сработает на опережение. Подробнее об этом — в материале "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелгородБелгородская областьХарьковская областьГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руновости СВОновости СВО РоссияГлавные новостидзен новости СВОновости Россиивоенный экспертаналитикиАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:42Тюрьму освободили на Запорожском направлении СВО, Maersk плывёт в обход Украины. Новости СВО
16:34Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ
16:31Смертность на Украине почти вчетверо превышает рождаемость
16:09В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома"
16:06Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко
16:05Зеленского опустили на четвёртое место в рейтинге
16:02Военкор Коц: потеря Великой Новосёлки — частично "заслуга" нового главкома ВСУ Драпатого
16:00Впереди России всей: Южно-Русский земский союз в деле "столыпинского" переселения крестьян
15:57Недобрые кадровые перестановки на Украине, Болгария поддержала войну на Ближнем Востоке. Новости к 16.00
15:50Почему Зеленский согласился сменить руководство ВСУ: "картонный" майдан победил
15:49Огневое поражение ВСУ на широком фронте: Алехин про успехи ВС РФ в Харьковской области
15:49Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс
15:42От чудовищной эскалации к стратегическому тупику: Курбанов о развитии конфликта на Ближнем Востоке
15:39Сообщается о прилетах в Изюме Харьковской области, а также в Сумской области
15:35"А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского
15:32"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского
15:21Удары по портам Одесской области, генералам ВСУ найдут применение. Новости СВО
15:15Геннадий Алёхин: Под Волчанском уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ
15:12Социология страха: Киев переписывает причины кризиса и готовится к выборам
15:08Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной
Лента новостейМолния