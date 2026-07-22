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Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ

Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ - 22.07.2026 Украина.ру

Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ

Противник усилил удары по Белгородской области, выпустив ракеты из РСЗО, но российские ПВО сбили цели. В ответ ВКС, артиллерия и РСЗО наносят массированные удары по тыловым базам ВСУ на всех участках Харьковского направления. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-22T16:34

2026-07-22T16:34

2026-07-22T16:38

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За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области. Противник произвёл четыре артиллерийских обстрела, также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Об этом 22 июля сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере "Макс".В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах получили ранения 13 человек, добавил глава региона.Комментируя ситуацию в приграничье, Алёхин сообщил, что противник усилил налёты дронов на Белгородскую область, а ночью ударил ракетами по самому Белгороду."Удары наносились из комплексов РСЗО, расположенных в лесной зоне северо-восточнее Харьковской области. Расчеты российских ПВО сбили воздушные цели. К сожалению, от ударных дронов ВСУ растет число погибших и раненых среди мирных граждан приграничья и Белгорода", — сообщил эксперт.По словам Алёхина, сейчас по тыловым базам ВСУ на всём Харьковском направлении работают ВКС, артиллерия и РСЗО, а также оперативно-тактические ракеты и БПЛА всех типов. Удары наносятся по позициям пехоты и техники ВСУ в пригородах Харькова, а также по инженерным объектам противника вдоль окружной дороги, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Современная война не прощает ошибок. Сегодня дешевый беспилотник может нанести ущерб на миллиарды, если система ПВО не сработает на опережение. Подробнее об этом — в материале "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.

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