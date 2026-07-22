https://ukraina.ru/20260722/kreysery-i-esmintsy-vstali-na-remont-vayner-o-plachevnom-sostoyanii-britanskogo-flota-1081746365.html

"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота

"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота - 22.07.2026 Украина.ру

"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота

Британский военно-морский флот оказался в плачевном состоянии — многие крейсеры и эсминцы не смогли выйти на задание и встали на ремонт. Восстановить флот Лондон сможет только через укрепление отношений с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-22T18:06

2026-07-22T18:06

2026-07-22T18:06

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Премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Кир Стармер 20 июля ушел в отставку. Его преемником стал бывший мэр Манчестера 56-летний Энди Бернем, который сформирует новое правительство. Уход Стармера обусловлен внутрипартийным кризисом, падением рейтингов и политическими скандалами.Продолжая тему кризиса в Британии, Вайнер перешёл к проблемам оборонного сектора. "Ситуация с английским ВПК требует налаживания. Когда была попытка США привлечь силы для операции против иранских угроз в Красном море, британский военно-морской флот оказался в плачевном состоянии", — подчеркнул американист.Вайнер добавил, что многие британские корабли не смогли выйти на задание. "Выяснилось, что многие крейсеры и эсминцы Британии просто не смогли выйти на задание и встали на ремонт. Это вызвало большую грусть у военных", — уточнил политолог.Эксперт подчеркнул, что хорошие отношения с США — ключевой фактор для спасения флота. "Поэтому, без сомнения, хорошие отношения с США — ключевой фактор для восстановления британского флота", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.

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