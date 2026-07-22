"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота - 22.07.2026 Украина.ру
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"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота
"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота - 22.07.2026 Украина.ру
"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота
Британский военно-морский флот оказался в плачевном состоянии — многие крейсеры и эсминцы не смогли выйти на задание и встали на ремонт. Восстановить флот Лондон сможет только через укрепление отношений с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-22T18:06
2026-07-22T18:06
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Премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Кир Стармер 20 июля ушел в отставку. Его преемником стал бывший мэр Манчестера 56-летний Энди Бернем, который сформирует новое правительство. Уход Стармера обусловлен внутрипартийным кризисом, падением рейтингов и политическими скандалами.Продолжая тему кризиса в Британии, Вайнер перешёл к проблемам оборонного сектора. "Ситуация с английским ВПК требует налаживания. Когда была попытка США привлечь силы для операции против иранских угроз в Красном море, британский военно-морской флот оказался в плачевном состоянии", — подчеркнул американист.Вайнер добавил, что многие британские корабли не смогли выйти на задание. "Выяснилось, что многие крейсеры и эсминцы Британии просто не смогли выйти на задание и встали на ремонт. Это вызвало большую грусть у военных", — уточнил политолог.Эксперт подчеркнул, что хорошие отношения с США — ключевой фактор для спасения флота. "Поэтому, без сомнения, хорошие отношения с США — ключевой фактор для восстановления британского флота", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Британия, Лондон, Грег Вайнер, Украина.ру, ВПК, Кир Стармер, Главные новости, главное, флот, Великобритания, корабль, крейсер, эсминец, Мир без границ, новости Украина ру, Украина ру новости сегодня

"Крейсеры и эсминцы встали на ремонт": Вайнер о плачевном состоянии британского флота

18:06 22.07.2026
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Британский военно-морский флот оказался в плачевном состоянии — многие крейсеры и эсминцы не смогли выйти на задание и встали на ремонт. Восстановить флот Лондон сможет только через укрепление отношений с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Кир Стармер 20 июля ушел в отставку. Его преемником стал бывший мэр Манчестера 56-летний Энди Бернем, который сформирует новое правительство. Уход Стармера обусловлен внутрипартийным кризисом, падением рейтингов и политическими скандалами.
Продолжая тему кризиса в Британии, Вайнер перешёл к проблемам оборонного сектора.
"Ситуация с английским ВПК требует налаживания. Когда была попытка США привлечь силы для операции против иранских угроз в Красном море, британский военно-морской флот оказался в плачевном состоянии", — подчеркнул американист.
Вайнер добавил, что многие британские корабли не смогли выйти на задание. "Выяснилось, что многие крейсеры и эсминцы Британии просто не смогли выйти на задание и встали на ремонт. Это вызвало большую грусть у военных", — уточнил политолог.
Эксперт подчеркнул, что хорошие отношения с США — ключевой фактор для спасения флота. "Поэтому, без сомнения, хорошие отношения с США — ключевой фактор для восстановления британского флота", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.
Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.
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