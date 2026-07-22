"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру
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"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ
"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру
"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ
Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины привлёк интерес российских наблюдателей за СВО. О боевом пути генерала постсоветской республики сообщает 22 июля телеграм-канал "Пролив Сталина"
2026-07-22T18:14
2026-07-22T18:14
новости
авдеевка
россия
константиновка
михаил драпатый
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
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Краткую хронику действий Драпатого за последние два года приводит Телеграм-канал "Пролив Сталина":🟥 В 2024 году, после потери Авдеевки, Драпатого назначили на Авдеевское направление. В итоге уже за лето соединения Мордвичёва и группировка "Центр" продвинулись на 50 км от Авдеевки до Покровска и начали угрожать флангам. 🟥 Зимой 2024–2025 годов, пока Мордвичёв взял паузу на ротацию, Драпатый решил перейти в наступление. Он бросил подразделение "Скала" на фланги Покровска, а подразделения "Лють" — на Торецк. Мясные штурмы продолжались до конца апреля, истощили силы, и уже в мае Мордвичёв перешёл в атаку, за неделю занял Очеретинский выступ и обошёл Константиновку с западного фланга.🟥 Летом 2025 года для ВСУ был потерян Добропольский выступ, из-за чего Покровску зашли в тыл, а Мирноград фактически оказался в окружении задолго до того, как осенью это начали рисовать на картах.🟥 После этих событий командующий Сырский перевёл Драпатого на Харьковское направление. Тот перебросил силы из-под Сум, Волчанска и Лимана (в частности, с Серебрянского лесничества) и предпринял контратаку на Купянск.Результаты:🟥 Сумское направление обрушилось — ВС РФ силы находятся в 12 км от областного центра;🟥 Волчанское направление также рухнуло, и группировка "Север" заходит в тыл оперативно-тактической группировки "Купянск" ВСУ;🟥 Серебрянское направление потеряно, группировка "Запад" продвинулась на 20 км от лесничества и фактически зачищает Лиман; 🟥 Для стабилизации Лиманского направления Драпатый снял резервы с Северского направления, что привело к обрушению и там — группировка ВС РФ "Юг" прошла 30 км от Белогоровки до Славянска и взяла Северск силами всего одной роты;🟥 На Купянском направлении Драпатый увяз в боях на западном берегу Оскола, сточив в штурмах войска с четырёх направлений, и в итоге потерял Купянский плацдарм на восточном берегу реки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, авдеевка, россия, константиновка, михаил драпатый, александр сырский, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, украина.ру, кадровые перестановки
Новости, Авдеевка, Россия, Константиновка, Михаил Драпатый, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, кадровые перестановки

"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ

18:14 22.07.2026
 
© Фото : Политика Страны телеграм-канал
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Политика Страны телеграм-канал
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Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины привлёк интерес российских наблюдателей за СВО. О боевом пути генерала постсоветской республики сообщает 22 июля телеграм-канал "Пролив Сталина"
Краткую хронику действий Драпатого за последние два года приводит Телеграм-канал "Пролив Сталина":

🟥 В 2024 году, после потери Авдеевки, Драпатого назначили на Авдеевское направление. В итоге уже за лето соединения Мордвичёва и группировка "Центр" продвинулись на 50 км от Авдеевки до Покровска и начали угрожать флангам.

🟥 Зимой 2024–2025 годов, пока Мордвичёв взял паузу на ротацию, Драпатый решил перейти в наступление. Он бросил подразделение "Скала" на фланги Покровска, а подразделения "Лють" — на Торецк. Мясные штурмы продолжались до конца апреля, истощили силы, и уже в мае Мордвичёв перешёл в атаку, за неделю занял Очеретинский выступ и обошёл Константиновку с западного фланга.

🟥 Летом 2025 года для ВСУ был потерян Добропольский выступ, из-за чего Покровску зашли в тыл, а Мирноград фактически оказался в окружении задолго до того, как осенью это начали рисовать на картах.

🟥 После этих событий командующий Сырский перевёл Драпатого на Харьковское направление. Тот перебросил силы из-под Сум, Волчанска и Лимана (в частности, с Серебрянского лесничества) и предпринял контратаку на Купянск.

Результаты:

🟥 Сумское направление обрушилось — ВС РФ силы находятся в 12 км от областного центра;

🟥 Волчанское направление также рухнуло, и группировка "Север" заходит в тыл оперативно-тактической группировки "Купянск" ВСУ;

🟥 Серебрянское направление потеряно, группировка "Запад" продвинулась на 20 км от лесничества и фактически зачищает Лиман;

🟥 Для стабилизации Лиманского направления Драпатый снял резервы с Северского направления, что привело к обрушению и там — группировка ВС РФ "Юг" прошла 30 км от Белогоровки до Славянска и взяла Северск силами всего одной роты;

🟥 На Купянском направлении Драпатый увяз в боях на западном берегу Оскола, сточив в штурмах войска с четырёх направлений, и в итоге потерял Купянский плацдарм на восточном берегу реки.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июля
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