https://ukraina.ru/20260722/proliv-stalina-prismotrelsya-k-posluzhnomu-spisku-novogo-glavkoma-vsu-1081746559.html

"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ

"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру

"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины привлёк интерес российских наблюдателей за СВО. О боевом пути генерала постсоветской республики сообщает 22 июля телеграм-канал "Пролив Сталина"

2026-07-22T18:14

2026-07-22T18:14

2026-07-22T18:14

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Краткую хронику действий Драпатого за последние два года приводит Телеграм-канал "Пролив Сталина":🟥 В 2024 году, после потери Авдеевки, Драпатого назначили на Авдеевское направление. В итоге уже за лето соединения Мордвичёва и группировка "Центр" продвинулись на 50 км от Авдеевки до Покровска и начали угрожать флангам. 🟥 Зимой 2024–2025 годов, пока Мордвичёв взял паузу на ротацию, Драпатый решил перейти в наступление. Он бросил подразделение "Скала" на фланги Покровска, а подразделения "Лють" — на Торецк. Мясные штурмы продолжались до конца апреля, истощили силы, и уже в мае Мордвичёв перешёл в атаку, за неделю занял Очеретинский выступ и обошёл Константиновку с западного фланга.🟥 Летом 2025 года для ВСУ был потерян Добропольский выступ, из-за чего Покровску зашли в тыл, а Мирноград фактически оказался в окружении задолго до того, как осенью это начали рисовать на картах.🟥 После этих событий командующий Сырский перевёл Драпатого на Харьковское направление. Тот перебросил силы из-под Сум, Волчанска и Лимана (в частности, с Серебрянского лесничества) и предпринял контратаку на Купянск.Результаты:🟥 Сумское направление обрушилось — ВС РФ силы находятся в 12 км от областного центра;🟥 Волчанское направление также рухнуло, и группировка "Север" заходит в тыл оперативно-тактической группировки "Купянск" ВСУ;🟥 Серебрянское направление потеряно, группировка "Запад" продвинулась на 20 км от лесничества и фактически зачищает Лиман; 🟥 Для стабилизации Лиманского направления Драпатый снял резервы с Северского направления, что привело к обрушению и там — группировка ВС РФ "Юг" прошла 30 км от Белогоровки до Славянска и взяла Северск силами всего одной роты;🟥 На Купянском направлении Драпатый увяз в боях на западном берегу Оскола, сточив в штурмах войска с четырёх направлений, и в итоге потерял Купянский плацдарм на восточном берегу реки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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