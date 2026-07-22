"Пролив Сталина" присмотрелся к послужному списку нового главкома ВСУ
© Фото : Политика Страны телеграм-канал
© Фото : Политика Страны телеграм-канал
Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины привлёк интерес российских наблюдателей за СВО. О боевом пути генерала постсоветской республики сообщает 22 июля телеграм-канал "Пролив Сталина"
Краткую хронику действий Драпатого за последние два года приводит Телеграм-канал "Пролив Сталина":
🟥 В 2024 году, после потери Авдеевки, Драпатого назначили на Авдеевское направление. В итоге уже за лето соединения Мордвичёва и группировка "Центр" продвинулись на 50 км от Авдеевки до Покровска и начали угрожать флангам.
🟥 Зимой 2024–2025 годов, пока Мордвичёв взял паузу на ротацию, Драпатый решил перейти в наступление. Он бросил подразделение "Скала" на фланги Покровска, а подразделения "Лють" — на Торецк. Мясные штурмы продолжались до конца апреля, истощили силы, и уже в мае Мордвичёв перешёл в атаку, за неделю занял Очеретинский выступ и обошёл Константиновку с западного фланга.
🟥 Летом 2025 года для ВСУ был потерян Добропольский выступ, из-за чего Покровску зашли в тыл, а Мирноград фактически оказался в окружении задолго до того, как осенью это начали рисовать на картах.
🟥 После этих событий командующий Сырский перевёл Драпатого на Харьковское направление. Тот перебросил силы из-под Сум, Волчанска и Лимана (в частности, с Серебрянского лесничества) и предпринял контратаку на Купянск.
Результаты:
🟥 Сумское направление обрушилось — ВС РФ силы находятся в 12 км от областного центра;
🟥 Волчанское направление также рухнуло, и группировка "Север" заходит в тыл оперативно-тактической группировки "Купянск" ВСУ;
🟥 Серебрянское направление потеряно, группировка "Запад" продвинулась на 20 км от лесничества и фактически зачищает Лиман;
🟥 Для стабилизации Лиманского направления Драпатый снял резервы с Северского направления, что привело к обрушению и там — группировка ВС РФ "Юг" прошла 30 км от Белогоровки до Славянска и взяла Северск силами всего одной роты;
🟥 На Купянском направлении Драпатый увяз в боях на западном берегу Оскола, сточив в штурмах войска с четырёх направлений, и в итоге потерял Купянский плацдарм на восточном берегу реки.
🟥 В 2024 году, после потери Авдеевки, Драпатого назначили на Авдеевское направление. В итоге уже за лето соединения Мордвичёва и группировка "Центр" продвинулись на 50 км от Авдеевки до Покровска и начали угрожать флангам.
🟥 Зимой 2024–2025 годов, пока Мордвичёв взял паузу на ротацию, Драпатый решил перейти в наступление. Он бросил подразделение "Скала" на фланги Покровска, а подразделения "Лють" — на Торецк. Мясные штурмы продолжались до конца апреля, истощили силы, и уже в мае Мордвичёв перешёл в атаку, за неделю занял Очеретинский выступ и обошёл Константиновку с западного фланга.
🟥 Летом 2025 года для ВСУ был потерян Добропольский выступ, из-за чего Покровску зашли в тыл, а Мирноград фактически оказался в окружении задолго до того, как осенью это начали рисовать на картах.
🟥 После этих событий командующий Сырский перевёл Драпатого на Харьковское направление. Тот перебросил силы из-под Сум, Волчанска и Лимана (в частности, с Серебрянского лесничества) и предпринял контратаку на Купянск.
Результаты:
🟥 Сумское направление обрушилось — ВС РФ силы находятся в 12 км от областного центра;
🟥 Волчанское направление также рухнуло, и группировка "Север" заходит в тыл оперативно-тактической группировки "Купянск" ВСУ;
🟥 Серебрянское направление потеряно, группировка "Запад" продвинулась на 20 км от лесничества и фактически зачищает Лиман;
🟥 Для стабилизации Лиманского направления Драпатый снял резервы с Северского направления, что привело к обрушению и там — группировка ВС РФ "Юг" прошла 30 км от Белогоровки до Славянска и взяла Северск силами всего одной роты;
🟥 На Купянском направлении Драпатый увяз в боях на западном берегу Оскола, сточив в штурмах войска с четырёх направлений, и в итоге потерял Купянский плацдарм на восточном берегу реки.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на