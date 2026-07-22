Армия России наступает на Краснолиманском направлении СВО
17:51 22.07.2026 (обновлено: 17:52 22.07.2026)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артполка на Краснолиманском направлении СВО
ВСУ пытаются сдержать наступление 25 ОА ВС РФ на Краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал "КрасноЛиманский Фронт"
🟥 Бойцы российской армии развивают наступление в южной части Дибровой и западнее Ильичевки к Северскому Донцу. Продолжается обработка противника в Ильичевке. Командование ВСУ пытается задействовать дорогу вдоль Донца от Щурово к Ильичевки, расчеты уничтожают НРТК, квадрокоптеры;
🟥 Командование ВСУ продолжает направлять группы от Райгородка в районе моста для завязывания боев в районе Старого Каравана. Расчеты уничтожают пехоту, периодами завязывается огневой контакт;
🟥 Внесены изменения о перерезании Щуровского переезда, продолжается работа в лесном массиве к Щурово;
🟥 Продолжается работа в районе треугольника. ВСУ направляют наёмников-колумбийцев;
🟥 Продолжается работа в районе Масляковки, Бойни. Бойцы зачистили укрепы на аэродроме, тем самым улучшили положение к востоку.
🟥 Командование ВСУ продолжает направлять группы от Райгородка в районе моста для завязывания боев в районе Старого Каравана. Расчеты уничтожают пехоту, периодами завязывается огневой контакт;
🟥 Внесены изменения о перерезании Щуровского переезда, продолжается работа в лесном массиве к Щурово;
🟥 Продолжается работа в районе треугольника. ВСУ направляют наёмников-колумбийцев;
🟥 Продолжается работа в районе Масляковки, Бойни. Бойцы зачистили укрепы на аэродроме, тем самым улучшили положение к востоку.
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