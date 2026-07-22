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Армия России наступает на Краснолиманском направлении СВО

Армия России наступает на Краснолиманском направлении СВО - 22.07.2026 Украина.ру

Армия России наступает на Краснолиманском направлении СВО

ВСУ пытаются сдержать наступление 25 ОА ВС РФ на Краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал "КрасноЛиманский Фронт"

2026-07-22T17:51

2026-07-22T17:51

2026-07-22T17:52

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🟥 Бойцы российской армии развивают наступление в южной части Дибровой и западнее Ильичевки к Северскому Донцу. Продолжается обработка противника в Ильичевке. Командование ВСУ пытается задействовать дорогу вдоль Донца от Щурово к Ильичевки, расчеты уничтожают НРТК, квадрокоптеры; 🟥 Командование ВСУ продолжает направлять группы от Райгородка в районе моста для завязывания боев в районе Старого Каравана. Расчеты уничтожают пехоту, периодами завязывается огневой контакт;🟥 Внесены изменения о перерезании Щуровского переезда, продолжается работа в лесном массиве к Щурово;🟥 Продолжается работа в районе треугольника. ВСУ направляют наёмников-колумбийцев;🟥 Продолжается работа в районе Масляковки, Бойни. Бойцы зачистили укрепы на аэродроме, тем самым улучшили положение к востоку.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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