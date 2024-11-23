https://ukraina.ru/20241123/1059115013.html

Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам

Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам - 23.11.2024 Украина.ру

Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам

У России есть глубоководные аппараты, которые могут случайно оказаться у подводных пиратов. Эти подводные пираты могут перегрызть газопровод между Норвегией и Польшей

2024-11-23T06:50

2024-11-23T06:50

2024-11-23T06:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Рассуждая на тему видов вооружений, которыми Россия может ответить Западу, эксперт отметил, что думать нужно не о конкретном оружии, а о самой системе.Он напомнил, что США говорят: “Мы не взрывали "Северные потоки", это Украина взорвала”.“И мы можем сказать: "Это не мы. Это какие-то подводные пираты. Ну хобби у них такое – взрывать газопроводы и кабели резать", — заключил Подлесный.Еще по теме — У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИС вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряРанее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, северный поток, удары, ракеты, дальнобойные ракеты, детали