Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам
© РИА Новости . Андрей Бичуров / Перейти в фотобанкРоссийско-японские учения по пресечению преступлений на море
У России есть глубоководные аппараты, которые могут случайно оказаться у подводных пиратов. Эти подводные пираты могут перегрызть газопровод между Норвегией и Польшей
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
“Я не говорю, что мы будем бить тактическим ядерным зарядом по опорному пункту с десятью вэсэушниками. Но у нас есть карта всех американских баз по всему миру. Если мы получим от США удар, мы ответим по ним. По этим базам могут ударить хуситы или какие-то пророссийские пираты. Если мы снабдим их соответствующим вооружением, наши специалисты в тапочках на босу ногу будут управлять "Искандерами" и "Кинжалами". Кроме того, у нас есть глубоководные аппараты, которые могут случайно оказаться у подводных пиратов. Эти подводные пираты могут перегрызть газопровод между Норвегией и Польшей”, — поделился своими мыслями Подлесный.
Он напомнил, что США говорят: “Мы не взрывали "Северные потоки", это Украина взорвала”.
“И мы можем сказать: "Это не мы. Это какие-то подводные пираты. Ну хобби у них такое – взрывать газопроводы и кабели резать", — заключил Подлесный.
С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.
Ранее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
20 ноября, 14:18Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на УкраинеПоследовав примеру посольства США в Украине, представительства Испании, Италии и Греции закрылись на сегодняшний день из-за "угрозы ракетного удара по Украине". Об этом 20 ноября сообщили различные украинские и западные СМИ