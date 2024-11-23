Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам - 23.11.2024 Украина.ру
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Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам
Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам - 23.11.2024 Украина.ру
Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам
У России есть глубоководные аппараты, которые могут случайно оказаться у подводных пиратов. Эти подводные пираты могут перегрызть газопровод между Норвегией и Польшей
2024-11-23T06:50
2024-11-23T06:50
новости
украина
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сша
дональд трамп
северный поток
удары
ракеты
дальнобойные ракеты
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Рассуждая на тему видов вооружений, которыми Россия может ответить Западу, эксперт отметил, что думать нужно не о конкретном оружии, а о самой системе.Он напомнил, что США говорят: “Мы не взрывали "Северные потоки", это Украина взорвала”.“И мы можем сказать: "Это не мы. Это какие-то подводные пираты. Ну хобби у них такое – взрывать газопроводы и кабели резать", — заключил Подлесный.Еще по теме — У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИС вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряРанее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, северный поток, удары, ракеты, дальнобойные ракеты, детали
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Северный поток, удары, ракеты, дальнобойные ракеты, детали

Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам

06:50 23.11.2024
 
© РИА Новости . Андрей Бичуров / Перейти в фотобанкРоссийско-японские учения по пресечению преступлений на море
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© РИА Новости . Андрей Бичуров
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У России есть глубоководные аппараты, которые могут случайно оказаться у подводных пиратов. Эти подводные пираты могут перегрызть газопровод между Норвегией и Польшей
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Рассуждая на тему видов вооружений, которыми Россия может ответить Западу, эксперт отметил, что думать нужно не о конкретном оружии, а о самой системе.
“Я не говорю, что мы будем бить тактическим ядерным зарядом по опорному пункту с десятью вэсэушниками. Но у нас есть карта всех американских баз по всему миру. Если мы получим от США удар, мы ответим по ним. По этим базам могут ударить хуситы или какие-то пророссийские пираты. Если мы снабдим их соответствующим вооружением, наши специалисты в тапочках на босу ногу будут управлять "Искандерами" и "Кинжалами". Кроме того, у нас есть глубоководные аппараты, которые могут случайно оказаться у подводных пиратов. Эти подводные пираты могут перегрызть газопровод между Норвегией и Польшей”, — поделился своими мыслями Подлесный.
Он напомнил, что США говорят: “Мы не взрывали "Северные потоки", это Украина взорвала”.
“И мы можем сказать: "Это не мы. Это какие-то подводные пираты. Ну хобби у них такое – взрывать газопроводы и кабели резать", — заключил Подлесный.
Еще по теме — У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток" — СМИ
С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.
Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
Ранее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
20 ноября, 14:18
Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на УкраинеПоследовав примеру посольства США в Украине, представительства Испании, Италии и Греции закрылись на сегодняшний день из-за "угрозы ракетного удара по Украине". Об этом 20 ноября сообщили различные украинские и западные СМИ
Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСеверный потокударыракетыдальнобойные ракетыдетали
 
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