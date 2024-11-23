Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Владимир Зеленский бросил лучшие украинские части в Курскую область, чтобы создать иллюзию, якобы война идет не только на территории Украины, но и в России. Но по мере того, как российская группировка будет там высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Комментируя недавних выход ДРГ России в Черниговскую область, эксперт отметил, что это вовсе не значит там не существует обороны противника.
“В глубине территории войска, скорее всего, находятся. В противном случае мы бы двинулись дальше. Но мы показали свою готовность к продвижению и в Черниговской области. В зависимости от того, как сложится ситуация в Курской области, хотя бои там тяжелые, но российская армия перемалывает там лучшие украинские части”, — считает Кнутов.
“По мере того, как наша группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области”, — заключил Кнутов.
В интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов также затронул Черниговскую область. По мнению эксперта, такие диверсионные действия и разведка боем могли применяться для возможной операции по растягиванию фронта для ВСУ.
"Как вы знаете, Черниговская область нависает над Сумской областью. И если мы нанесем удар в направлении Чернигова, украинскому командованию придется эвакуировать войска из Курской области. Ничего другого им не останется", — подчеркнул Сазонов.
15 ноября, 12:22"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую областьДРГ (диверсионно-разведывательная группы) ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили там российские флаги. Об этом 15 ноября сообщил Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает