https://ukraina.ru/20241123/1059113058.html

Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов

Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов - 23.11.2024 Украина.ру

Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов

Владимир Зеленский бросил лучшие украинские части в Курскую область, чтобы создать иллюзию, якобы война идет не только на территории Украины, но и в России. Но по мере того, как российская группировка будет там высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области

2024-11-23T06:10

2024-11-23T06:10

2024-11-23T06:10

новости

россия

черниговская область

курская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Комментируя недавних выход ДРГ России в Черниговскую область, эксперт отметил, что это вовсе не значит там не существует обороны противника.Он добавил, что Зеленский бросил те самые лучшие украинские части в Курскую область, чтобы создать иллюзию, якобы война идет не только на территории Украины, но и в России.“По мере того, как наша группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области”, — заключил Кнутов.В интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов также затронул Черниговскую область. По мнению эксперта, такие диверсионные действия и разведка боем могли применяться для возможной операции по растягиванию фронта для ВСУ."Как вы знаете, Черниговская область нависает над Сумской областью. И если мы нанесем удар в направлении Чернигова, украинскому командованию придется эвакуировать войска из Курской области. Ничего другого им не останется", — подчеркнул Сазонов.Он отметил, что активность в этом районе Черниговской области создает угрозу удара на Сумы с севера. Также удар на данном направлении создает угрозу прямого удара на Киев. От Чернигова до Киева всего 120 километров, добавил публицист.Подробнее об этом — Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачуПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает

https://ukraina.ru/20241115/1058934364.html

россия

черниговская область

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новости, россия, черниговская область, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали