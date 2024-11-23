Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов - 23.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241123/1059113058.html
Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов
Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов - 23.11.2024 Украина.ру
Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов
Владимир Зеленский бросил лучшие украинские части в Курскую область, чтобы создать иллюзию, якобы война идет не только на территории Украины, но и в России. Но по мере того, как российская группировка будет там высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области
2024-11-23T06:10
2024-11-23T06:10
новости
россия
черниговская область
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058899446_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_392522222b60862e609215d68cee3f75.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Комментируя недавних выход ДРГ России в Черниговскую область, эксперт отметил, что это вовсе не значит там не существует обороны противника.Он добавил, что Зеленский бросил те самые лучшие украинские части в Курскую область, чтобы создать иллюзию, якобы война идет не только на территории Украины, но и в России.“По мере того, как наша группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области”, — заключил Кнутов.В интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов также затронул Черниговскую область. По мнению эксперта, такие диверсионные действия и разведка боем могли применяться для возможной операции по растягиванию фронта для ВСУ."Как вы знаете, Черниговская область нависает над Сумской областью. И если мы нанесем удар в направлении Чернигова, украинскому командованию придется эвакуировать войска из Курской области. Ничего другого им не останется", — подчеркнул Сазонов.Он отметил, что активность в этом районе Черниговской области создает угрозу удара на Сумы с севера. Также удар на данном направлении создает угрозу прямого удара на Киев. От Чернигова до Киева всего 120 километров, добавил публицист.Подробнее об этом — Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачуПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает
https://ukraina.ru/20241115/1058934364.html
россия
черниговская область
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058899446_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_908758eb8394ccc1645e7efccfe1c747.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, черниговская область, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Черниговская область, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, детали

Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов

06:10 23.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Зеленский бросил лучшие украинские части в Курскую область, чтобы создать иллюзию, якобы война идет не только на территории Украины, но и в России. Но по мере того, как российская группировка будет там высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Комментируя недавних выход ДРГ России в Черниговскую область, эксперт отметил, что это вовсе не значит там не существует обороны противника.
“В глубине территории войска, скорее всего, находятся. В противном случае мы бы двинулись дальше. Но мы показали свою готовность к продвижению и в Черниговской области. В зависимости от того, как сложится ситуация в Курской области, хотя бои там тяжелые, но российская армия перемалывает там лучшие украинские части”, — считает Кнутов.
Он добавил, что Зеленский бросил те самые лучшие украинские части в Курскую область, чтобы создать иллюзию, якобы война идет не только на территории Украины, но и в России.
“По мере того, как наша группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области”, — заключил Кнутов.
В интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов также затронул Черниговскую область. По мнению эксперта, такие диверсионные действия и разведка боем могли применяться для возможной операции по растягиванию фронта для ВСУ.
"Как вы знаете, Черниговская область нависает над Сумской областью. И если мы нанесем удар в направлении Чернигова, украинскому командованию придется эвакуировать войска из Курской области. Ничего другого им не останется", — подчеркнул Сазонов.
Он отметил, что активность в этом районе Черниговской области создает угрозу удара на Сумы с севера. Также удар на данном направлении создает угрозу прямого удара на Киев. От Чернигова до Киева всего 120 километров, добавил публицист.
Подробнее об этом — Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу
Фото: ДРГ ВС РФ зашли через охраняемую границу на территорию Черниговской области
15 ноября, 12:22
"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую областьДРГ (диверсионно-разведывательная группы) ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили там российские флаги. Об этом 15 ноября сообщил Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает
 
НовостиРоссияЧерниговская областьКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:11Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте
06:10Как только Россия закончит в Курской области, она переберется в Черниговскую — Кнутов
06:00Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт
05:50Байден и Трамп могли разыграть многоходовочку, договорившись о разрешении бить вглубь России
05:44Разжигает религиозную ненависть и клевещет на священников. Чем занята главред "Левого берега" Кошкина
05:30Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный
05:26Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы
05:20Украина, Польша и Британия пытаются втянуть Трампа поглубже в конфликт, обостряя ситуацию — Скоробогатый
05:13Россия и Украина соревнуются, кто больше закупит запчастей для дронов у Китая — военкор
19:45База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"
18:05На Украине не верят в "Орешник", но перестраховываются. Итоги 22 ноября на Украине
17:53"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение
17:25В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины
17:19Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас
17:19Команда Трампа понесла серьёзную потерю, но страшно стало демократам
17:01От "Юпитера" до "Орешника": круговорот ракет средней дальности в Европе
16:53Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин
16:51Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона
16:50Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении
16:48"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского
Лента новостейМолния