https://ukraina.ru/20250312/1061731824.html

Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику

Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику - 12.03.2025 Украина.ру

Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику

В Чехии и Польше появилась информация о том, что якобы вклад украинских беженцев в бюджеты этих стран больше, чем помощь самим беженцам. Однако в обоих случаях речь идёт о предвыборных манипуляциях.

2025-03-12T12:08

2025-03-12T12:08

2025-03-12T12:08

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украинские беженцы

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В начале марта 2025 года Министерство труда и социальной политики Чехии сообщило, что украинские беженцы, получившие временную защиту в стране, с начала СВО внесли в государственный бюджет Чехии примерно 54 миллиарда крон (около $2,36 млрд по актуальному курсу). "Эта сумма включает в себя налоги, социальные отчисления и расходы на потребление, что вдвое превышает расходы Чехии на гуманитарную помощь украинцам за этот период", – отметили на сайте министерства, посоветовав искать более подробную информацию в специальном пресс-релизе.Неудивительно, что она оказалась не столь красочной, как в коротком сообщении. С одной стороны, из 397 тысяч украинских беженцев, получивших статус временной защиты в Чехии, более 150 тысяч официально трудоустроены, – это высокая для стран ЕС доля. Причём, как отметил министр труда Чехии Мариан Юречек, "украинцы способствуют преодолению дефицита рабочей силы". С другой – в пресс-релизе чёрным по белому написано: в общей сложности государство уже потратило около 63 млрд чешских крон ($2,76 млрд) на поддержку Украины и лиц, получивших временную защиту. При этом непонятно, сколько денег из этой суммы (в том числе в виде оружия) ушло на Украину, а сколько – на находящихся в Чехии украинцев.Кроме того, проверить приведённое в начале утверждение министерства невозможно: совокупные затраты Чехии на украинских беженцев и их взнос в бюджет страны представлены в пресс-релизе только за 2023 и 2024 годы. Да, за этот период результат для Чехии положительный, и составляет 5,4 миллиарда крон ($240 миллионов), но сопоставить и эту сумму со стоимостью гуманитарной помощи, выделенной украинцам, нельзя – ибо отдельно она не указана. Основные же затраты Чехии на граждан Украины со статусом временной защиты составляют социальные выплаты, которые на протяжении последних кварталов достигают 4 миллиардов крон ($170 миллионов).В пресс-релизе специально подчёркнуто, что "текущие данные подтверждают долгосрочные тренды". Действительно, граждане Украины вносят в бюджет Чехии больше, чем получают из него, уже с четвёртого квартала 2023 года. Несмотря на это, всё большее число чехов выступает за дальнейшее сокращение выплат и льгот (типа бесплатного проживания на первое время) для украинцев со статусом временной защиты. Соответственно, растут рейтинги политических сил, которые поддерживают подобные требования, особенно с приближением парламентских выборов, которые состоятся в Чехии этой осенью.Так, согласно опросу агентства Median, если бы парламентские выборы в Чехии прошли в январе 2025 года, победу на них одержала бы оппозиционная партия ANO во главе с экс-премьером Андреем Бабишем, набрав 33%. Стоит отметить, что рейтинг евроскептической ANO не опускается ниже этого показателя с лета 2024 года. А вот коалиция нынешнего премьера Петра Фиалы Spolu ("Вместе") набрала бы только 17%. В эту коалицию входят гражданские демократы (ODS), христианские демократы (KDU-ČSL) и TOP-09, и все эти партии полностью ориентируются на Брюссель. А евробюрократы во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают за продолжение боевых действий на Украине, в ходе которых странам ЕС отводится роль тыла, в том числе поддерживающего украинских беженцев.Таким образом, Министерство труда и социальной политики Чехии манипулирует данными не столько с целью доказать выгодность украинских беженцев для страны, сколько пытаясь разбить аргументы политических противников. Расчёт явно на то, что публика запомнит лишь заголовки типа "украинцы заплатили в бюджет вдвое больше, чем получили из него".В Польше же в подобных манипуляциях пошли ещё дальше. В понедельник, 10 марта, польский государственный "Банк национальной экономики" (Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK) обнародовал аналитический отчёт, в котором приведена следующая оценка: мигранты с Украины могли увеличить доходы бюджета Польши примерно на 15,1 млрд злотых ($3,93 млрд) в 2024 году."Принимая во внимание оценочную стоимость налогов, уплаченных в Польше мигрантами с Украины, можно констатировать, что на каждый польских злотый, полученный гражданами Украины по программе "Семья 800+", мигранты заплатили в государственный бюджет Польши около 5,4 злотых. Аналогичные оценки для польских граждан показывают, что на каждый польских злотый пособия 800 плюс около 6,0 злотых выплачивается в виде налогов и сборов", – сказано в документе.Согласно данным польских правительственных органов, в 2024 году граждане Украины – как обладатели статуса временной защиты, так и трудовые мигранты, – получили 2,8 млрд злотых ($730 млн) пособий по программе "800+" на почти 250 тысяч своих детей. Напомню, это выплата на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет назначается в сумме 800 злотых (около $200) каждый месяц.В отчете BGK специально отмечено, что соотношение стоимости пособия по программе "Семья 800+" и налогов и сборов, уплачиваемых украинцами и поляками (наряду с другими иностранцами), "является обзорным и рассчитано на основе предположений". При этом ни Министерство финансов, ни Налоговая инспекция Польши официальных данных об уплате гражданами Украины налогов в польский бюджет в последнее время не публиковали. Насколько же верны предположения польского госбанка, можно судить ещё по одному пункту его отчёта, в котором сказано, что "мигранты с Украины могут способствовать росту ВВП Польши от 0,5 до 2,4 процента ежегодно". Как оценки экономистов могут расходиться почти в пять раз – сказать сложно.Зато несомненным является направленность отчёта BGR против кандидата в президенты Польши от оппозиционной партии "Конфедерация" Славомира Ментцена, который имеет все шансы выйти во второй тур выборов. Этот политик регулярно заявляет о злоупотреблениях польской социальной помощью со стороны украинцев, по его словам, "мы всё время отправляем 800+ на Украину, для детей, обучающихся в украинских школах". "Конфедерация" неоднократно публиковала информацию о том, что многие граждане Украины, получающие польские выплаты на детей, основное время живут на родине, причём в спокойных западных регионах страны. В Польшу же они приезжают лишь на пару дней в месяц, чтобы забрать причитающиеся по закону деньги.Кроме того, по мнению 54% поляков, украинцы, проживающие в Польше, должны получать по 800 злотых на своих детей только в том случае, если они платят налоги в польский бюджет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом исследований общественного мнения Pollster в середине февраля 2025 года. После их публикации даже кандидат в президенты Польши от правящей леволиберальной коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, заявил о необходимости введения соответствующих ограничений на выплаты украинцам по программе "800+". Хотя политика оперативно поддержал премьер-министр страны Дональд Туск, однако пока никаких реальных шагов в этом направлении не сделано. А публикация отчёта польского госбанка позволяет усомниться, что они вообще будут до президентских выборов в мае 2025 года.Как сказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, он был бы рад, если выгодность нахождения украинцев в Польше была бы реальностью, но отчёт BGK заставляет в этом усомниться."Всё хорошо, если бы не самая малость: оценки банка являются обзорными и рассчитаны на основе предположений. Но ведь это ничего не стоит в смысле достоверности. То есть это не твёрдые данные, на основании которых можно утверждать, что украинцы, грубо говоря, выгодны для польского бюджета. Это даже не вспоминая о том, что значительная часть работающих украинцев вообще никаких налогов не платит, ведь капитал всегда рад сократить свои затраты", – отметил польский журналист.Предложения политиков ограничить выплату социальных пособий только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше, Вишнёвский оценивает критически."Как человек левых взглядов, я бы не связывал выплаты на детей с наличием работы, поскольку это именно социальная помощь с целью повышения или поддержания уровня жизни. Важно, чтобы украинские дети ходили в польские школы, а их родители связывали будущее своих семей с Польшей, – хотя никого не нужно к этому принуждать. С другой стороны, я понимаю настроения поляков относительно программы 800+ для украинцев, поскольку польско-украинские отношения ныне иначе как фатальными не назовёшь. С моей точки зрения, единственным критерием для ограничения является уровень доходов, чтобы публичные деньги не получали богатые, для которых они не имеют никакого значения", – резюмировал эксперт.Стоит отметить, что именно украинцы, демонстрирующие высокий уровень жизни, вызывают самое сильное раздражение в Польше. Причём иногда с подобной публикой происходят парадоксальные происшествия. Так, в минувший понедельник полицейские Варшавы задержали 37-летнюю гражданку Украины. Женщина несколько раз подъезжала на роскошном лимузине к строительному магазину и воровала дорогой электроинструмент. Стоимость похищенного оборудования оценивается примерно в 10 тысяч злотых ($2600). Украинке предъявлено обвинение в краже, ей грозит до 5 лет лишения свободы. Женщина признала вину, и в разговоре с полицией заявила, что ею руководило желание быстро разбогатеть. Откуда у неё деньги на лимузин, СМИ не сообщили.О других особенностях миграционной политике Польши - в статье "Польша изменится до неузнаваемости". Как нашествие мигрантов может сменить польскую власть

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эксклюзив, польша, чехия, украина, урсула фон дер ляйен, рафал тшасковски, ес, еврокомиссия, беженцы, украинские беженцы, министерство финансов