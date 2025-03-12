Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику - 12.03.2025 Украина.ру
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Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику
Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику - 12.03.2025 Украина.ру
Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику
В Чехии и Польше появилась информация о том, что якобы вклад украинских беженцев в бюджеты этих стран больше, чем помощь самим беженцам. Однако в обоих случаях речь идёт о предвыборных манипуляциях.
2025-03-12T12:08
2025-03-12T12:08
эксклюзив
польша
чехия
украина
урсула фон дер ляйен
рафал тшасковски
ес
еврокомиссия
беженцы
украинские беженцы
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В начале марта 2025 года Министерство труда и социальной политики Чехии сообщило, что украинские беженцы, получившие временную защиту в стране, с начала СВО внесли в государственный бюджет Чехии примерно 54 миллиарда крон (около $2,36 млрд по актуальному курсу). "Эта сумма включает в себя налоги, социальные отчисления и расходы на потребление, что вдвое превышает расходы Чехии на гуманитарную помощь украинцам за этот период", – отметили на сайте министерства, посоветовав искать более подробную информацию в специальном пресс-релизе.Неудивительно, что она оказалась не столь красочной, как в коротком сообщении. С одной стороны, из 397 тысяч украинских беженцев, получивших статус временной защиты в Чехии, более 150 тысяч официально трудоустроены, – это высокая для стран ЕС доля. Причём, как отметил министр труда Чехии Мариан Юречек, "украинцы способствуют преодолению дефицита рабочей силы". С другой – в пресс-релизе чёрным по белому написано: в общей сложности государство уже потратило около 63 млрд чешских крон ($2,76 млрд) на поддержку Украины и лиц, получивших временную защиту. При этом непонятно, сколько денег из этой суммы (в том числе в виде оружия) ушло на Украину, а сколько – на находящихся в Чехии украинцев.Кроме того, проверить приведённое в начале утверждение министерства невозможно: совокупные затраты Чехии на украинских беженцев и их взнос в бюджет страны представлены в пресс-релизе только за 2023 и 2024 годы. Да, за этот период результат для Чехии положительный, и составляет 5,4 миллиарда крон ($240 миллионов), но сопоставить и эту сумму со стоимостью гуманитарной помощи, выделенной украинцам, нельзя – ибо отдельно она не указана. Основные же затраты Чехии на граждан Украины со статусом временной защиты составляют социальные выплаты, которые на протяжении последних кварталов достигают 4 миллиардов крон ($170 миллионов).В пресс-релизе специально подчёркнуто, что "текущие данные подтверждают долгосрочные тренды". Действительно, граждане Украины вносят в бюджет Чехии больше, чем получают из него, уже с четвёртого квартала 2023 года. Несмотря на это, всё большее число чехов выступает за дальнейшее сокращение выплат и льгот (типа бесплатного проживания на первое время) для украинцев со статусом временной защиты. Соответственно, растут рейтинги политических сил, которые поддерживают подобные требования, особенно с приближением парламентских выборов, которые состоятся в Чехии этой осенью.Так, согласно опросу агентства Median, если бы парламентские выборы в Чехии прошли в январе 2025 года, победу на них одержала бы оппозиционная партия ANO во главе с экс-премьером Андреем Бабишем, набрав 33%. Стоит отметить, что рейтинг евроскептической ANO не опускается ниже этого показателя с лета 2024 года. А вот коалиция нынешнего премьера Петра Фиалы Spolu ("Вместе") набрала бы только 17%. В эту коалицию входят гражданские демократы (ODS), христианские демократы (KDU-ČSL) и TOP-09, и все эти партии полностью ориентируются на Брюссель. А евробюрократы во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают за продолжение боевых действий на Украине, в ходе которых странам ЕС отводится роль тыла, в том числе поддерживающего украинских беженцев.Таким образом, Министерство труда и социальной политики Чехии манипулирует данными не столько с целью доказать выгодность украинских беженцев для страны, сколько пытаясь разбить аргументы политических противников. Расчёт явно на то, что публика запомнит лишь заголовки типа "украинцы заплатили в бюджет вдвое больше, чем получили из него".В Польше же в подобных манипуляциях пошли ещё дальше. В понедельник, 10 марта, польский государственный "Банк национальной экономики" (Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK) обнародовал аналитический отчёт, в котором приведена следующая оценка: мигранты с Украины могли увеличить доходы бюджета Польши примерно на 15,1 млрд злотых ($3,93 млрд) в 2024 году."Принимая во внимание оценочную стоимость налогов, уплаченных в Польше мигрантами с Украины, можно констатировать, что на каждый польских злотый, полученный гражданами Украины по программе "Семья 800+", мигранты заплатили в государственный бюджет Польши около 5,4 злотых. Аналогичные оценки для польских граждан показывают, что на каждый польских злотый пособия 800 плюс около 6,0 злотых выплачивается в виде налогов и сборов", – сказано в документе.Согласно данным польских правительственных органов, в 2024 году граждане Украины – как обладатели статуса временной защиты, так и трудовые мигранты, – получили 2,8 млрд злотых ($730 млн) пособий по программе "800+" на почти 250 тысяч своих детей. Напомню, это выплата на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет назначается в сумме 800 злотых (около $200) каждый месяц.В отчете BGK специально отмечено, что соотношение стоимости пособия по программе "Семья 800+" и налогов и сборов, уплачиваемых украинцами и поляками (наряду с другими иностранцами), "является обзорным и рассчитано на основе предположений". При этом ни Министерство финансов, ни Налоговая инспекция Польши официальных данных об уплате гражданами Украины налогов в польский бюджет в последнее время не публиковали. Насколько же верны предположения польского госбанка, можно судить ещё по одному пункту его отчёта, в котором сказано, что "мигранты с Украины могут способствовать росту ВВП Польши от 0,5 до 2,4 процента ежегодно". Как оценки экономистов могут расходиться почти в пять раз – сказать сложно.Зато несомненным является направленность отчёта BGR против кандидата в президенты Польши от оппозиционной партии "Конфедерация" Славомира Ментцена, который имеет все шансы выйти во второй тур выборов. Этот политик регулярно заявляет о злоупотреблениях польской социальной помощью со стороны украинцев, по его словам, "мы всё время отправляем 800+ на Украину, для детей, обучающихся в украинских школах". "Конфедерация" неоднократно публиковала информацию о том, что многие граждане Украины, получающие польские выплаты на детей, основное время живут на родине, причём в спокойных западных регионах страны. В Польшу же они приезжают лишь на пару дней в месяц, чтобы забрать причитающиеся по закону деньги.Кроме того, по мнению 54% поляков, украинцы, проживающие в Польше, должны получать по 800 злотых на своих детей только в том случае, если они платят налоги в польский бюджет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом исследований общественного мнения Pollster в середине февраля 2025 года. После их публикации даже кандидат в президенты Польши от правящей леволиберальной коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, заявил о необходимости введения соответствующих ограничений на выплаты украинцам по программе "800+". Хотя политика оперативно поддержал премьер-министр страны Дональд Туск, однако пока никаких реальных шагов в этом направлении не сделано. А публикация отчёта польского госбанка позволяет усомниться, что они вообще будут до президентских выборов в мае 2025 года.Как сказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, он был бы рад, если выгодность нахождения украинцев в Польше была бы реальностью, но отчёт BGK заставляет в этом усомниться."Всё хорошо, если бы не самая малость: оценки банка являются обзорными и рассчитаны на основе предположений. Но ведь это ничего не стоит в смысле достоверности. То есть это не твёрдые данные, на основании которых можно утверждать, что украинцы, грубо говоря, выгодны для польского бюджета. Это даже не вспоминая о том, что значительная часть работающих украинцев вообще никаких налогов не платит, ведь капитал всегда рад сократить свои затраты", – отметил польский журналист.Предложения политиков ограничить выплату социальных пособий только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше, Вишнёвский оценивает критически."Как человек левых взглядов, я бы не связывал выплаты на детей с наличием работы, поскольку это именно социальная помощь с целью повышения или поддержания уровня жизни. Важно, чтобы украинские дети ходили в польские школы, а их родители связывали будущее своих семей с Польшей, – хотя никого не нужно к этому принуждать. С другой стороны, я понимаю настроения поляков относительно программы 800+ для украинцев, поскольку польско-украинские отношения ныне иначе как фатальными не назовёшь. С моей точки зрения, единственным критерием для ограничения является уровень доходов, чтобы публичные деньги не получали богатые, для которых они не имеют никакого значения", – резюмировал эксперт.Стоит отметить, что именно украинцы, демонстрирующие высокий уровень жизни, вызывают самое сильное раздражение в Польше. Причём иногда с подобной публикой происходят парадоксальные происшествия. Так, в минувший понедельник полицейские Варшавы задержали 37-летнюю гражданку Украины. Женщина несколько раз подъезжала на роскошном лимузине к строительному магазину и воровала дорогой электроинструмент. Стоимость похищенного оборудования оценивается примерно в 10 тысяч злотых ($2600). Украинке предъявлено обвинение в краже, ей грозит до 5 лет лишения свободы. Женщина признала вину, и в разговоре с полицией заявила, что ею руководило желание быстро разбогатеть. Откуда у неё деньги на лимузин, СМИ не сообщили.О других особенностях миграционной политике Польши - в статье "Польша изменится до неузнаваемости". Как нашествие мигрантов может сменить польскую власть
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эксклюзив, польша, чехия, украина, урсула фон дер ляйен, рафал тшасковски, ес, еврокомиссия, беженцы, украинские беженцы, министерство финансов
Эксклюзив, Польша, Чехия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Рафал Тшасковски, ЕС, Еврокомиссия, беженцы, украинские беженцы, Министерство финансов

Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику

12:08 12.03.2025
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP / Sergei Grits
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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В Чехии и Польше появилась информация о том, что якобы вклад украинских беженцев в бюджеты этих стран больше, чем помощь самим беженцам. Однако в обоих случаях речь идёт о предвыборных манипуляциях.
В начале марта 2025 года Министерство труда и социальной политики Чехии сообщило, что украинские беженцы, получившие временную защиту в стране, с начала СВО внесли в государственный бюджет Чехии примерно 54 миллиарда крон (около $2,36 млрд по актуальному курсу). "Эта сумма включает в себя налоги, социальные отчисления и расходы на потребление, что вдвое превышает расходы Чехии на гуманитарную помощь украинцам за этот период", – отметили на сайте министерства, посоветовав искать более подробную информацию в специальном пресс-релизе.
Неудивительно, что она оказалась не столь красочной, как в коротком сообщении. С одной стороны, из 397 тысяч украинских беженцев, получивших статус временной защиты в Чехии, более 150 тысяч официально трудоустроены, – это высокая для стран ЕС доля. Причём, как отметил министр труда Чехии Мариан Юречек, "украинцы способствуют преодолению дефицита рабочей силы". С другой – в пресс-релизе чёрным по белому написано: в общей сложности государство уже потратило около 63 млрд чешских крон ($2,76 млрд) на поддержку Украины и лиц, получивших временную защиту. При этом непонятно, сколько денег из этой суммы (в том числе в виде оружия) ушло на Украину, а сколько – на находящихся в Чехии украинцев.
Кроме того, проверить приведённое в начале утверждение министерства невозможно: совокупные затраты Чехии на украинских беженцев и их взнос в бюджет страны представлены в пресс-релизе только за 2023 и 2024 годы. Да, за этот период результат для Чехии положительный, и составляет 5,4 миллиарда крон ($240 миллионов), но сопоставить и эту сумму со стоимостью гуманитарной помощи, выделенной украинцам, нельзя – ибо отдельно она не указана. Основные же затраты Чехии на граждан Украины со статусом временной защиты составляют социальные выплаты, которые на протяжении последних кварталов достигают 4 миллиардов крон ($170 миллионов).
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В пресс-релизе специально подчёркнуто, что "текущие данные подтверждают долгосрочные тренды". Действительно, граждане Украины вносят в бюджет Чехии больше, чем получают из него, уже с четвёртого квартала 2023 года. Несмотря на это, всё большее число чехов выступает за дальнейшее сокращение выплат и льгот (типа бесплатного проживания на первое время) для украинцев со статусом временной защиты. Соответственно, растут рейтинги политических сил, которые поддерживают подобные требования, особенно с приближением парламентских выборов, которые состоятся в Чехии этой осенью.
Так, согласно опросу агентства Median, если бы парламентские выборы в Чехии прошли в январе 2025 года, победу на них одержала бы оппозиционная партия ANO во главе с экс-премьером Андреем Бабишем, набрав 33%. Стоит отметить, что рейтинг евроскептической ANO не опускается ниже этого показателя с лета 2024 года. А вот коалиция нынешнего премьера Петра Фиалы Spolu ("Вместе") набрала бы только 17%. В эту коалицию входят гражданские демократы (ODS), христианские демократы (KDU-ČSL) и TOP-09, и все эти партии полностью ориентируются на Брюссель. А евробюрократы во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают за продолжение боевых действий на Украине, в ходе которых странам ЕС отводится роль тыла, в том числе поддерживающего украинских беженцев.
Таким образом, Министерство труда и социальной политики Чехии манипулирует данными не столько с целью доказать выгодность украинских беженцев для страны, сколько пытаясь разбить аргументы политических противников. Расчёт явно на то, что публика запомнит лишь заголовки типа "украинцы заплатили в бюджет вдвое больше, чем получили из него".
В Польше же в подобных манипуляциях пошли ещё дальше. В понедельник, 10 марта, польский государственный "Банк национальной экономики" (Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK) обнародовал аналитический отчёт, в котором приведена следующая оценка: мигранты с Украины могли увеличить доходы бюджета Польши примерно на 15,1 млрд злотых ($3,93 млрд) в 2024 году.
"Принимая во внимание оценочную стоимость налогов, уплаченных в Польше мигрантами с Украины, можно констатировать, что на каждый польских злотый, полученный гражданами Украины по программе "Семья 800+", мигранты заплатили в государственный бюджет Польши около 5,4 злотых. Аналогичные оценки для польских граждан показывают, что на каждый польских злотый пособия 800 плюс около 6,0 злотых выплачивается в виде налогов и сборов", – сказано в документе.
Согласно данным польских правительственных органов, в 2024 году граждане Украины – как обладатели статуса временной защиты, так и трудовые мигранты, – получили 2,8 млрд злотых ($730 млн) пособий по программе "800+" на почти 250 тысяч своих детей. Напомню, это выплата на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет назначается в сумме 800 злотых (около $200) каждый месяц.
В отчете BGK специально отмечено, что соотношение стоимости пособия по программе "Семья 800+" и налогов и сборов, уплачиваемых украинцами и поляками (наряду с другими иностранцами), "является обзорным и рассчитано на основе предположений". При этом ни Министерство финансов, ни Налоговая инспекция Польши официальных данных об уплате гражданами Украины налогов в польский бюджет в последнее время не публиковали. Насколько же верны предположения польского госбанка, можно судить ещё по одному пункту его отчёта, в котором сказано, что "мигранты с Украины могут способствовать росту ВВП Польши от 0,5 до 2,4 процента ежегодно". Как оценки экономистов могут расходиться почти в пять раз – сказать сложно.
Зато несомненным является направленность отчёта BGR против кандидата в президенты Польши от оппозиционной партии "Конфедерация" Славомира Ментцена, который имеет все шансы выйти во второй тур выборов. Этот политик регулярно заявляет о злоупотреблениях польской социальной помощью со стороны украинцев, по его словам, "мы всё время отправляем 800+ на Украину, для детей, обучающихся в украинских школах". "Конфедерация" неоднократно публиковала информацию о том, что многие граждане Украины, получающие польские выплаты на детей, основное время живут на родине, причём в спокойных западных регионах страны. В Польшу же они приезжают лишь на пару дней в месяц, чтобы забрать причитающиеся по закону деньги.
Кроме того, по мнению 54% поляков, украинцы, проживающие в Польше, должны получать по 800 злотых на своих детей только в том случае, если они платят налоги в польский бюджет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом исследований общественного мнения Pollster в середине февраля 2025 года. После их публикации даже кандидат в президенты Польши от правящей леволиберальной коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, заявил о необходимости введения соответствующих ограничений на выплаты украинцам по программе "800+". Хотя политика оперативно поддержал премьер-министр страны Дональд Туск, однако пока никаких реальных шагов в этом направлении не сделано. А публикация отчёта польского госбанка позволяет усомниться, что они вообще будут до президентских выборов в мае 2025 года.
Как сказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, он был бы рад, если выгодность нахождения украинцев в Польше была бы реальностью, но отчёт BGK заставляет в этом усомниться.
"Всё хорошо, если бы не самая малость: оценки банка являются обзорными и рассчитаны на основе предположений. Но ведь это ничего не стоит в смысле достоверности. То есть это не твёрдые данные, на основании которых можно утверждать, что украинцы, грубо говоря, выгодны для польского бюджета. Это даже не вспоминая о том, что значительная часть работающих украинцев вообще никаких налогов не платит, ведь капитал всегда рад сократить свои затраты", – отметил польский журналист.
Предложения политиков ограничить выплату социальных пособий только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше, Вишнёвский оценивает критически.
"Как человек левых взглядов, я бы не связывал выплаты на детей с наличием работы, поскольку это именно социальная помощь с целью повышения или поддержания уровня жизни. Важно, чтобы украинские дети ходили в польские школы, а их родители связывали будущее своих семей с Польшей, – хотя никого не нужно к этому принуждать. С другой стороны, я понимаю настроения поляков относительно программы 800+ для украинцев, поскольку польско-украинские отношения ныне иначе как фатальными не назовёшь. С моей точки зрения, единственным критерием для ограничения является уровень доходов, чтобы публичные деньги не получали богатые, для которых они не имеют никакого значения", – резюмировал эксперт.
Стоит отметить, что именно украинцы, демонстрирующие высокий уровень жизни, вызывают самое сильное раздражение в Польше. Причём иногда с подобной публикой происходят парадоксальные происшествия. Так, в минувший понедельник полицейские Варшавы задержали 37-летнюю гражданку Украины. Женщина несколько раз подъезжала на роскошном лимузине к строительному магазину и воровала дорогой электроинструмент. Стоимость похищенного оборудования оценивается примерно в 10 тысяч злотых ($2600). Украинке предъявлено обвинение в краже, ей грозит до 5 лет лишения свободы. Женщина признала вину, и в разговоре с полицией заявила, что ею руководило желание быстро разбогатеть. Откуда у неё деньги на лимузин, СМИ не сообщили.
О других особенностях миграционной политике Польши - в статье "Польша изменится до неузнаваемости". Как нашествие мигрантов может сменить польскую власть
 
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