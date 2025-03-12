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Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны

Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны - 12.03.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-03-12T14:12

2025-03-12T14:12

2025-03-12T14:12

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"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в материале ведомства.Там же указано, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Днепроэнергия ДНР.Накануне министерство информировало, что подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов. Подробнее - в материале Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области — Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, минобороны, россия, донбасс