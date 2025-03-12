Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны - 12.03.2025 Украина.ру
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Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны
Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны - 12.03.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-03-12T14:12
2025-03-12T14:12
новости
донецкая народная республика
минобороны
россия
донбасс
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"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в материале ведомства.Там же указано, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Днепроэнергия ДНР.Накануне министерство информировало, что подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов. Подробнее - в материале Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области — Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, минобороны, россия, донбасс
Новости, Донецкая Народная Республика, Минобороны, Россия, Донбасс

Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны

14:12 12.03.2025
 
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в материале ведомства.
Там же указано, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Днепроэнергия ДНР.
Накануне министерство информировало, что подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов. Подробнее - в материале Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
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