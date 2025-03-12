Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в материале ведомства.
Там же указано, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Днепроэнергия ДНР.
Накануне министерство информировало, что подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов. Подробнее - в материале Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области — Минобороны на сайте Украина.ру.