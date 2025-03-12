Сибига заверил, что Киев готов разрабатывать план прекращения огня - 12.03.2025 Украина.ру
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Сибига заверил, что Киев готов разрабатывать план прекращения огня
Сибига заверил, что Киев готов разрабатывать план прекращения огня - 12.03.2025 Украина.ру
Сибига заверил, что Киев готов разрабатывать план прекращения огня
Украина готова создать рабочую группу, которая займется подготовкой к реализации прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским
2025-03-12T12:17
2025-03-12T12:19
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"Мы ждем позиции российской стороны. Американская сторона будет с ними контактировать. Мы со своей стороны готовы создать соответствующую группу, которая будет разрабатывать дорожную карту, как прийти к этому прекращению огня, если до этого дойдет", - сказал он.Как напомнил министр, накануне на встрече в Саудовской Аравии "Украина поддержала и приняла предложение американской стороны о временном прекращении огня на 30 дней". Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни. По его словам, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75 процентов пути" к завершению украинского конфликта.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
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украина, новости, саудовская аравия, россия, дональд трамп, владимир путин, мид
Украина, Новости, Саудовская Аравия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД

Сибига заверил, что Киев готов разрабатывать план прекращения огня

12:17 12.03.2025 (обновлено: 12:19 12.03.2025)
 
Фото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Фото: РБК-Украина, Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
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Украина готова создать рабочую группу, которая займется подготовкой к реализации прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским
"Мы ждем позиции российской стороны. Американская сторона будет с ними контактировать. Мы со своей стороны готовы создать соответствующую группу, которая будет разрабатывать дорожную карту, как прийти к этому прекращению огня, если до этого дойдет", - сказал он.
Как напомнил министр, накануне на встрече в Саудовской Аравии "Украина поддержала и приняла предложение американской стороны о временном прекращении огня на 30 дней".
"Теперь американская сторона обратится к российской стороне по этому вопросу. Я хочу подчеркнуть, что Украина - страна, которая больше всех хочет прекращения этой войны и заключения справедливого мира. Это очень важно", - отметил он.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни. По его словам, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75 процентов пути" к завершению украинского конфликта.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
 
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