Сибига заверил, что Киев готов разрабатывать план прекращения огня
12:17 12.03.2025 (обновлено: 12:19 12.03.2025)
Фото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Украина готова создать рабочую группу, которая займется подготовкой к реализации прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским
"Мы ждем позиции российской стороны. Американская сторона будет с ними контактировать. Мы со своей стороны готовы создать соответствующую группу, которая будет разрабатывать дорожную карту, как прийти к этому прекращению огня, если до этого дойдет", - сказал он.
Как напомнил министр, накануне на встрече в Саудовской Аравии "Украина поддержала и приняла предложение американской стороны о временном прекращении огня на 30 дней".
"Теперь американская сторона обратится к российской стороне по этому вопросу. Я хочу подчеркнуть, что Украина - страна, которая больше всех хочет прекращения этой войны и заключения справедливого мира. Это очень важно", - отметил он.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни. По его словам, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75 процентов пути" к завершению украинского конфликта.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.