"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Масштабный налет БПЛА на регионы России — это попытка отвлечь российское население от победы под Курском. ВС РФ должны нанести ответный удар, который будет отличаться от украинского, когда противник просто бил по жилым домам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
По мнению эксперта, масштабный налет БПЛА на регионы России — это месть Киева за поражение в Курской области, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ.
"Это попытка отвлечь наше население от победы под Курском. Мы уже отвлеклись от темы успешного прохода наших войск по газовой трубе в тыл врагу почти в самую Суджу и переключились на обсуждение этой дроновой атаки", — отметил Кнутов.
Таким образом, в информационном плане за счет массовой атаки БПЛА киевский режим попытался компенсировать поражение в Курской области, указал он.
"Мы должны нанести ответный удар. При этом он будет отличаться от украинского, когда противник просто бил по жилым домам. Мы ударим по военным объектам и объектам энергетики, который обеспечивает ВПК Украины, а также по местам складирования этих БПЛА. Этот удар должен быть достаточно мощным", — резюмировал собеседник издания.
Подробно про масштабную атаку украинских беспилотников — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:3691 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛАВ ночь на 11 марта произошла самая массированная атака БПЛА со стороны ВСУ за 2025 год. В Москву прилетели 74 дрона, они были уничтожены силами ПВО, Всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА