https://ukraina.ru/20250312/1061715122.html

"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА

"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА - 12.03.2025 Украина.ру

"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА

Масштабный налет БПЛА на регионы России — это попытка отвлечь российское население от победы под Курском. ВС РФ должны нанести ответный удар, который будет отличаться от украинского, когда противник просто бил по жилым домам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов

2025-03-12T05:45

2025-03-12T05:45

2025-03-12T05:45

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россия

курская область

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бпла

атака

беспилотники

суджа

труба

сво

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По мнению эксперта, масштабный налет БПЛА на регионы России — это месть Киева за поражение в Курской области, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ.Таким образом, в информационном плане за счет массовой атаки БПЛА киевский режим попытался компенсировать поражение в Курской области, указал он."Мы должны нанести ответный удар. При этом он будет отличаться от украинского, когда противник просто бил по жилым домам. Мы ударим по военным объектам и объектам энергетики, который обеспечивает ВПК Украины, а также по местам складирования этих БПЛА. Этот удар должен быть достаточно мощным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Подробно про масштабную атаку украинских беспилотников — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061695336.html

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новости, россия, курская область, украина, бпла, атака, беспилотники, суджа, труба, сво, спецоперация, терроризм, вс рф, дроны, юрий кнутов