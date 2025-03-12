"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА - 12.03.2025 Украина.ру
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"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА
"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА - 12.03.2025 Украина.ру
"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА
Масштабный налет БПЛА на регионы России — это попытка отвлечь российское население от победы под Курском. ВС РФ должны нанести ответный удар, который будет отличаться от украинского, когда противник просто бил по жилым домам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
2025-03-12T05:45
2025-03-12T05:45
новости
россия
курская область
украина
бпла
атака
беспилотники
суджа
труба
сво
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По мнению эксперта, масштабный налет БПЛА на регионы России — это месть Киева за поражение в Курской области, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ.Таким образом, в информационном плане за счет массовой атаки БПЛА киевский режим попытался компенсировать поражение в Курской области, указал он."Мы должны нанести ответный удар. При этом он будет отличаться от украинского, когда противник просто бил по жилым домам. Мы ударим по военным объектам и объектам энергетики, который обеспечивает ВПК Украины, а также по местам складирования этих БПЛА. Этот удар должен быть достаточно мощным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Подробно про масштабную атаку украинских беспилотников — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.
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россия
курская область
украина
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новости, россия, курская область, украина, бпла, атака, беспилотники, суджа, труба, сво, спецоперация, терроризм, вс рф, дроны, юрий кнутов
Новости, Россия, Курская область, Украина, БПЛА, атака, беспилотники, Суджа, Труба, СВО, Спецоперация, терроризм, ВС РФ, дроны, Юрий Кнутов

"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА

05:45 12.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Масштабный налет БПЛА на регионы России — это попытка отвлечь российское население от победы под Курском. ВС РФ должны нанести ответный удар, который будет отличаться от украинского, когда противник просто бил по жилым домам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
По мнению эксперта, масштабный налет БПЛА на регионы России — это месть Киева за поражение в Курской области, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ.
"Это попытка отвлечь наше население от победы под Курском. Мы уже отвлеклись от темы успешного прохода наших войск по газовой трубе в тыл врагу почти в самую Суджу и переключились на обсуждение этой дроновой атаки", — отметил Кнутов.
Таким образом, в информационном плане за счет массовой атаки БПЛА киевский режим попытался компенсировать поражение в Курской области, указал он.
"Мы должны нанести ответный удар. При этом он будет отличаться от украинского, когда противник просто бил по жилым домам. Мы ударим по военным объектам и объектам энергетики, который обеспечивает ВПК Украины, а также по местам складирования этих БПЛА. Этот удар должен быть достаточно мощным", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
Подробно про масштабную атаку украинских беспилотников — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Вчера, 10:36
91 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛАВ ночь на 11 марта произошла самая массированная атака БПЛА со стороны ВСУ за 2025 год. В Москву прилетели 74 дрона, они были уничтожены силами ПВО, Всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаБПЛАатакабеспилотникиСуджаТрубаСВОСпецоперациятерроризмВС РФдроныЮрий Кнутов
 
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