https://ukraina.ru/20250312/1061735295.html

Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта

Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру

Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта

Российские войска ударили по нескольким областям Украины; глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американским блогерам; американские военные поставки возобновлены; ВС РФ подняли российский флаг в центре Суджи

2025-03-12T12:58

2025-03-12T12:58

2025-03-12T12:58

эксклюзив

россия

украина

сергей лавров

марко рубио

вооруженные силы украины

нато

вс рф

суджа

курская область

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Ответ ВС РФ на вчерашний налёт украинских дронов В ночь на среду, 12 марта, украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве и Харькове. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и десяти областях, включая Харьковскую, была объявлена воздушная тревога.Ближе к утру издание также заявило, что взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области также звучала воздушная тревога.Стоит напомнить, что накануне ВСУ организовали налёт БПЛА на российские регионы, который ряд экспертов назвал самым массированным за все время СВО. В ночь на вторник, 11 марта, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 377 вражеских БПЛА, включая 91 дрон над Москвой и Московской областью. Лавров у микрофонаГлава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу сделал несколько заявления касательно украинского конфликта и международной политики. Главное из слов политика: Военные поставки США уже в пути По итогам переговоров американской и украинской сторон в саудовской Джидде, которые прошли накануне, госсекретарь Марко Рубио заявил, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, не уточнив, зачем Киеву оружие, если тот обещал соблюдать предложенной Вашингтоном перемирие и больше не воевать.Уже сегодня замминистра нацобороны Польши Павел Залевский сообщил, что военная помощь США вновь отправляется на Украину. "Снова начали транспортировку американского оружия через POLLOG HUB (логистический хаб - Ред.) в Ясенке на Украину", — рассказал он. Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка вернулись к прежним уровням. Помимо возобновления военной помощи, американская Maxar вернула ВСУ "зрение". Глава Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила восстановление обмена разведданными с Украиной.В центре Суджи российские десантники водрузили триколорВоенкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что ВС РФ водрузили триколор в центре Суджи. По его словам, сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, однако уже понятно, что оно будет подавлено бойцами армии России в ближайшее время."Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней", — говорится в публикации телегарм-канала Поддубного. В это же время американское издание Forbes написало о том, что основная часть подразделений ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. В материале уточняется, что шквал точных ударов российских беспилотников еще в феврале вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. Тем временем военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дроном с подписью "Побежали! Побежали!". Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.Накануне стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу.Между тем Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорий.

https://ukraina.ru/20250311/1061699795.html

https://ukraina.ru/20250312/1061728521.html

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Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, украина, сергей лавров, марко рубио, вооруженные силы украины, нато, вс рф, суджа, курская область