Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250312/1061735295.html
Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта
Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру
Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта
Российские войска ударили по нескольким областям Украины; глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американским блогерам; американские военные поставки возобновлены; ВС РФ подняли российский флаг в центре Суджи
2025-03-12T12:58
2025-03-12T12:58
эксклюзив
россия
украина
сергей лавров
марко рубио
вооруженные силы украины
нато
вс рф
суджа
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061716348_0:26:3121:1781_1920x0_80_0_0_911a0e9fdbcd8dc2d4a8c21b79bef098.jpg
Ответ ВС РФ на вчерашний налёт украинских дронов В ночь на среду, 12 марта, украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве и Харькове. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и десяти областях, включая Харьковскую, была объявлена воздушная тревога.Ближе к утру издание также заявило, что взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области также звучала воздушная тревога.Стоит напомнить, что накануне ВСУ организовали налёт БПЛА на российские регионы, который ряд экспертов назвал самым массированным за все время СВО. В ночь на вторник, 11 марта, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 377 вражеских БПЛА, включая 91 дрон над Москвой и Московской областью. Лавров у микрофонаГлава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу сделал несколько заявления касательно украинского конфликта и международной политики. Главное из слов политика: Военные поставки США уже в пути По итогам переговоров американской и украинской сторон в саудовской Джидде, которые прошли накануне, госсекретарь Марко Рубио заявил, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, не уточнив, зачем Киеву оружие, если тот обещал соблюдать предложенной Вашингтоном перемирие и больше не воевать.Уже сегодня замминистра нацобороны Польши Павел Залевский сообщил, что военная помощь США вновь отправляется на Украину. "Снова начали транспортировку американского оружия через POLLOG HUB (логистический хаб - Ред.) в Ясенке на Украину", — рассказал он. Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка вернулись к прежним уровням. Помимо возобновления военной помощи, американская Maxar вернула ВСУ "зрение". Глава Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила восстановление обмена разведданными с Украиной.В центре Суджи российские десантники водрузили триколорВоенкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что ВС РФ водрузили триколор в центре Суджи. По его словам, сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, однако уже понятно, что оно будет подавлено бойцами армии России в ближайшее время."Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней", — говорится в публикации телегарм-канала Поддубного. В это же время американское издание Forbes написало о том, что основная часть подразделений ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. В материале уточняется, что шквал точных ударов российских беспилотников еще в феврале вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. Тем временем военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дроном с подписью "Побежали! Побежали!". Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.Накануне стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу.Между тем Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорий.
https://ukraina.ru/20250311/1061699795.html
https://ukraina.ru/20250312/1061728521.html
россия
украина
суджа
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061716348_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_fb9415ffca79287d211367b15779298e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сергей лавров, марко рубио, вооруженные силы украины, нато, вс рф, суджа, курская область
Эксклюзив, Россия, Украина, Сергей Лавров, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВС РФ, Суджа, Курская область

Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта

12:58 12.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские войска ударили по нескольким областям Украины; глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американским блогерам; американские военные поставки возобновлены; ВС РФ подняли российский флаг в центре Суджи
Ответ ВС РФ на вчерашний налёт украинских дронов
В ночь на среду, 12 марта, украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве и Харькове. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и десяти областях, включая Харьковскую, была объявлена воздушная тревога.
Ближе к утру издание также заявило, что взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области также звучала воздушная тревога.
Стоит напомнить, что накануне ВСУ организовали налёт БПЛА на российские регионы, который ряд экспертов назвал самым массированным за все время СВО. В ночь на вторник, 11 марта, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 377 вражеских БПЛА, включая 91 дрон над Москвой и Московской областью.
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Вчера, 13:02
Налёт беспилотников на Москву перед переговорами Украины и США. Главное на 13:00 11 мартаРоссийские средства ПВО сбили над территорией страны 377 беспилотников ВСУ; украинские войска отступают в Курской области; переговоры Киева и Вашингтона начались с неожиданных заявлений
Лавров у микрофона
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу сделал несколько заявления касательно украинского конфликта и международной политики. Главное из слов политика:
  • Присутствие войск стран НАТО на территории Украины под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России. Москва не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях;
  • Россия в контексте украинского кризиса знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который "поставил бы под угрозу судьбы людей";
  • Европа и Британия хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, они "готовят что-то", чтобы подтолкнуть США к агрессивным действиям против России;
  • Ядерные державы (Россия и США - Ред.) не должны кричать друг на друга, им нужно общаться за столом переговоров.
Военные поставки США уже в пути
По итогам переговоров американской и украинской сторон в саудовской Джидде, которые прошли накануне, госсекретарь Марко Рубио заявил, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, не уточнив, зачем Киеву оружие, если тот обещал соблюдать предложенной Вашингтоном перемирие и больше не воевать.
Уже сегодня замминистра нацобороны Польши Павел Залевский сообщил, что военная помощь США вновь отправляется на Украину. "Снова начали транспортировку американского оружия через POLLOG HUB (логистический хаб - Ред.) в Ясенке на Украину", — рассказал он.
Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка вернулись к прежним уровням.
Помимо возобновления военной помощи, американская Maxar вернула ВСУ "зрение". Глава Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила восстановление обмена разведданными с Украиной.
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
10:00
Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемириеМосква формирует свою позицию не за рубежом, а самостоятельно внутри России. Такое заявление 12 марта сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
В центре Суджи российские десантники водрузили триколор
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что ВС РФ водрузили триколор в центре Суджи. По его словам, сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, однако уже понятно, что оно будет подавлено бойцами армии России в ближайшее время.
"Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней", — говорится в публикации телегарм-канала Поддубного.
В это же время американское издание Forbes написало о том, что основная часть подразделений ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. В материале уточняется, что шквал точных ударов российских беспилотников еще в феврале вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.
© скриншот видео
© скриншот видео
Тем временем военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дроном с подписью "Побежали! Побежали!".
© Kotsnews / Telegram
© Kotsnews / Telegram
Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.
Накануне стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу.
Между тем Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорий.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСергей ЛавровМарко РубиоВооруженные силы УкраиныНАТОВС РФСуджаКурская область
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков
12:58Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта
12:55"Чиновники требовали и получали 15% отката": ГБР изобличила организацию коррупционеров Киева
12:53Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков
12:41Пока Трамп с Зеленским играют "в карты", Путин играет в шахматы. Принимать или нет условия перемирия
12:39"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи
12:17Сибига заверил, что Киев готов разрабатывать план прекращения огня
12:08Расчеты "на основе предположений". В Польше и Чехии преувеличили вклад украинских беженцев в экономику
12:08Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след"
12:05Украина уже потерпела поражение. О блестящей операции ВС России под Суджей и новых планах — Рамм
11:58Лавров оценил шансы на выход США из НАТО
11:48Запад возобновил военные поставки Украине. Поможет ли это ВСУ под Курском?
11:30СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
11:21Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорий
11:13"Значительный шаг к окончанию войны": американская Maxar вернула ВСУ "зрение"
10:30Над Суджей водружен триколор, "тяжелые бригады" ВСУ "эвакуировались"
10:15Константинов назвал залог прекращения конфликта на Украине
10:11Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки
10:00Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие
09:47Маск назвал переговоры США и Украины "отличной работой"
Лента новостейМолния