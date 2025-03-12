Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Российские войска ударили по нескольким областям Украины; глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американским блогерам; американские военные поставки возобновлены; ВС РФ подняли российский флаг в центре Суджи
Ответ ВС РФ на вчерашний налёт украинских дронов
Ближе к утру издание также заявило, что взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области также звучала воздушная тревога.
Стоит напомнить, что накануне ВСУ организовали налёт БПЛА на российские регионы, который ряд экспертов назвал самым массированным за все время СВО. В ночь на вторник, 11 марта, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 377 вражеских БПЛА, включая 91 дрон над Москвой и Московской областью.
Лавров у микрофона
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу сделал несколько заявления касательно украинского конфликта и международной политики. Главное из слов политика:
- —Присутствие войск стран НАТО на территории Украины под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России. Москва не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях;
- —Россия в контексте украинского кризиса знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который "поставил бы под угрозу судьбы людей";
- —Европа и Британия хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, они "готовят что-то", чтобы подтолкнуть США к агрессивным действиям против России;
- —Ядерные державы (Россия и США - Ред.) не должны кричать друг на друга, им нужно общаться за столом переговоров.
Военные поставки США уже в пути
По итогам переговоров американской и украинской сторон в саудовской Джидде, которые прошли накануне, госсекретарь Марко Рубио заявил, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, не уточнив, зачем Киеву оружие, если тот обещал соблюдать предложенной Вашингтоном перемирие и больше не воевать.
Уже сегодня замминистра нацобороны Польши Павел Залевский сообщил, что военная помощь США вновь отправляется на Украину. "Снова начали транспортировку американского оружия через POLLOG HUB (логистический хаб - Ред.) в Ясенке на Украину", — рассказал он.
Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка вернулись к прежним уровням.
Помимо возобновления военной помощи, американская Maxar вернула ВСУ "зрение". Глава Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила восстановление обмена разведданными с Украиной.
В центре Суджи российские десантники водрузили триколор
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что ВС РФ водрузили триколор в центре Суджи. По его словам, сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, однако уже понятно, что оно будет подавлено бойцами армии России в ближайшее время.
"Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней", — говорится в публикации телегарм-канала Поддубного.
В это же время американское издание Forbes написало о том, что основная часть подразделений ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. В материале уточняется, что шквал точных ударов российских беспилотников еще в феврале вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.
© скриншот видео
© скриншот видео
Тем временем военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дроном с подписью "Побежали! Побежали!".
© Kotsnews / Telegram
© Kotsnews / Telegram
Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.
Накануне стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу.