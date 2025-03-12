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ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия

ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия - 12.03.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия

Четыре человека погибли и двое ранены при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Большесолдатском районе Курской области. Об этом 12 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

2025-03-12T13:43

2025-03-12T13:43

2025-03-12T13:43

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курская область

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всу

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"Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов. Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них – трое мужчин и одна женщина", - сообщил врио губернатора региона.Он также сообщил, что еще один сотрудник получил тяжелые ранения - его экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему помощь оказывается на месте, от госпитализации он отказался.На месте инцидента находятся сотрудники полиции, МЧС, "БАРС-Курск", представители здравоохранения и органов власти."Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся необходимая помощь и поддержка со стороны Правительства Курской области будет оказана. Раненым – скорейшего восстановления!", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное

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новости, курская область, россия, хинштейн, вооруженные силы украины, мчс, военные преступления, кто, всу