ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия - 12.03.2025 Украина.ру
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ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия
ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия - 12.03.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия
Четыре человека погибли и двое ранены при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Большесолдатском районе Курской области. Об этом 12 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
2025-03-12T13:43
2025-03-12T13:43
новости
курская область
россия
хинштейн
вооруженные силы украины
мчс
военные преступления
кто
всу
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"Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов. Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них – трое мужчин и одна женщина", - сообщил врио губернатора региона.Он также сообщил, что еще один сотрудник получил тяжелые ранения - его экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему помощь оказывается на месте, от госпитализации он отказался.На месте инцидента находятся сотрудники полиции, МЧС, "БАРС-Курск", представители здравоохранения и органов власти."Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся необходимая помощь и поддержка со стороны Правительства Курской области будет оказана. Раненым – скорейшего восстановления!", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
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новости, курская область, россия, хинштейн, вооруженные силы украины, мчс, военные преступления, кто, всу
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, МЧС, Военные преступления, КТО, ВСУ

ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия

13:43 12.03.2025
 
© Фото : CC0, PixabayСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Четыре человека погибли и двое ранены при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Большесолдатском районе Курской области. Об этом 12 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов. Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них – трое мужчин и одна женщина", - сообщил врио губернатора региона.
Он также сообщил, что еще один сотрудник получил тяжелые ранения - его экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему помощь оказывается на месте, от госпитализации он отказался.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Вчера, 13:50
Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФОБСЕ игнорирует удары украинской армии по гражданским объектам России ввиду особой позиции ряда стран, продвигающих милитаризм. Об этом 11 марта заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
На месте инцидента находятся сотрудники полиции, МЧС, "БАРС-Курск", представители здравоохранения и органов власти.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся необходимая помощь и поддержка со стороны Правительства Курской области будет оказана. Раненым – скорейшего восстановления!", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем СК РФ возбудил дело по факту убийства ВФУ мирных жителей в селе Черкасское Поречное
 
НовостиКурская областьРоссияХинштейнВооруженные силы УкраиныМЧСВоенные преступленияКТОВСУ
 
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