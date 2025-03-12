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Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков

Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков - 12.03.2025 Украина.ру

Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 марта сообщил журналистам, что Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

2025-03-12T12:53

2025-03-12T12:53

2025-03-12T12:53

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"Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде", - сказал Песков.По его словам, Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия.Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни. По его словам, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75 процентов пути" к завершению украинского конфликта.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, дмитрий песков, украина, дональд трамп, владимир зеленский