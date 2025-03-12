Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков - 12.03.2025 Украина.ру
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Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков
Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков - 12.03.2025 Украина.ру
Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 марта сообщил журналистам, что Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
2025-03-12T12:53
2025-03-12T12:53
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"Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде", - сказал Песков.По его словам, Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия.Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни. По его словам, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75 процентов пути" к завершению украинского конфликта.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, дмитрий песков, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, США, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия - Песков

12:53 12.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 марта сообщил журналистам, что Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
"Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде", - сказал Песков.
По его словам, Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия.
"Вчера, общаясь с прессой, и [государственный секретарь США Марко] Рубио, и [советник президента США по национальной безопасности Майк] Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации", - объяснил официальный представитель Кремля.
Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни. По его словам, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75 процентов пути" к завершению украинского конфликта.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
 
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