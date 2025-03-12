Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС
© ГБР Украины
© ГБР Украины
Инспекторы украинской таможни арестованы за содействие бегству соотечественников в Евросоюз. Об этом 12 марта сообщило Госбюро расследований Украины
Инспекторы украинской таможни за $8 тыс планировали переправить мужчину в Венгрию, сообщили в ГБР.
"Организовал сделки инспектор Закарпатской таможни. В начале года он предложил знакомому за 8 тысяч. долларов США переправить его через границу. Помогал злоумышленнику в этом еще один таможенник и четверо гражданских подельников, - рассказали в ГБР. - Мужчину сначала доставили в Мукачево, откуда гражданские подельники должны были довезти его до границы и дать инструкции, как в пешем порядке уже попасть в Венгрию. После передачи 8 тыс. долларов США двух таможенников задержали правоохранители".
Таможенников подозревают в незаконной переправке через границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
13:24Рада поддержала введение уголовной ответственности для военкомов - ЖелезнякУкраинский парламент в первом чтении поддержал введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медкомиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил 12 марта в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
Между Украиной и Евросоюзом формально действует безвизовый режим. При этом с 2022 года украинские власти запретили выезд за границу мужчинам в возрасте 18-60 лет под предлогом военного положения.
Накануне ГБР сообщало о том, что Руководитель украинской Военной службы правопорядка помогал уклонистам сбежать за границу