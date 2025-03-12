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Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС

Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС - 12.03.2025 Украина.ру

Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС

Инспекторы украинской таможни арестованы за содействие бегству соотечественников в Евросоюз. Об этом 12 марта сообщило Госбюро расследований Украины

2025-03-12T14:11

2025-03-12T14:11

2025-03-12T14:11

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Инспекторы украинской таможни за $8 тыс планировали переправить мужчину в Венгрию, сообщили в ГБР."Организовал сделки инспектор Закарпатской таможни. В начале года он предложил знакомому за 8 тысяч. долларов США переправить его через границу. Помогал злоумышленнику в этом еще один таможенник и четверо гражданских подельников, - рассказали в ГБР. - Мужчину сначала доставили в Мукачево, откуда гражданские подельники должны были довезти его до границы и дать инструкции, как в пешем порядке уже попасть в Венгрию. После передачи 8 тыс. долларов США двух таможенников задержали правоохранители".Таможенников подозревают в незаконной переправке через границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Между Украиной и Евросоюзом формально действует безвизовый режим. При этом с 2022 года украинские власти запретили выезд за границу мужчинам в возрасте 18-60 лет под предлогом военного положения.Накануне ГБР сообщало о том, что Руководитель украинской Военной службы правопорядка помогал уклонистам сбежать за границу

https://ukraina.ru/20250312/1061741860.html

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новости, украина, венгрия, ес, гбр, безвизовый режим, восточное партнерство, евроинтеграция, таможня, мобилизация, уклонисты