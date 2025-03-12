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Судом и майданом против политических оппонентов. Готовясь к войне, ЕС строит "контролируемую демократию"

Судом и майданом против политических оппонентов. Готовясь к войне, ЕС строит "контролируемую демократию" - 12.03.2025 Украина.ру

Судом и майданом против политических оппонентов. Готовясь к войне, ЕС строит "контролируемую демократию"

"Европа теперь диктатура". Такими словами кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску прокомментировал решение Центрального избирательного бюро своей страны не допустить его до повторных выборов президента 4 мая

2025-03-12T14:01

2025-03-12T14:01

2025-03-12T14:02

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Джорджеску участвовал в очередных президентских выборах в Румынии в ноябре 2024 года и победил, набрав 22,94% голосов. Однако этого было недостаточно для полной победы, поэтому во втором туре он должен был бороться за пост президента с лидером партии "Союз спасения Румынии" Еленой Ласкони, которая набрала 19,18% голосов.Опасаясь победы Джорджеску во втором туре, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура. На 4 мая 2025 года были назначены повторные президентские выборы. Одной из причин для непризнания результатов выборов конституционный суд назвал непрозрачность предвыборной кампании Джорджеску, которую якобы финансировала Россия.До повторных выборов Центральное избирательное бюро Кэлина Джорджеску не допустила, не постаравшись при этом найти приличную причину для такого решения.При этом незадолго до объявления решения Центрального избирательного бюро Генпрокуратура Румынии выдвинула против Джорджеску шесть обвинений. В том числе его обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, распространении ложной информации, подаче ложных деклараций относительно источников финансирования избирательной кампании.Кэлин Джорджеску не единственный европейский политик, который власти в Брюсселе активно пытаются вытеснить на обочину политической жизни. Среди действующих представителей власти некоторых стран ЕС тоже есть политики, которые выбиваются из европейского мейнстрима, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.На Роберта Фицо в мае 2024 года было совершено покушение. В январе 2025 года, после визита словацкого премьера в Москву, в Братиславе прошли массовые оппозиционные митинги, на которых звучали призывы к смене власти. Виктор Орбан не поддев отношении поддерживает европейскую политику в отношении Украины, за что в ЕС прослыл "самым пророссийским лидером Европы".При этом Евросоюз использует различные административные средства давления не только против несистемных политиков внутри самого объединения, но и к неугодным представителям власти других стран, которые так или иначе препятствуют проведению политики Брюсселя. Недавний пример – судебный процесс и обвинительный приговор против президента Республики Сербской (автономия в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика за его неповиновение решениям неутвержденного ООН верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта.Цель Евросоюза - контролируемая демократияПодобные методы Евросоюз использует прежде всего против политиков, неподконтрольных общеевропейскому и общезападному центру, рассказал в интервью Украина.ру политолог Павел Святенков.При этом те политики, которые противостояли официальному Брюсселю и двумя самым влиятельным странам в рамках ЕС – Германии и Франции, но при этом налаживали хорошие отношения с США, имели хорошие шансы на то, чтобы прийти к власти в своих странах, отметил он."Мы можем вспомнить Ярослава Качиньского в Польше и связанную с ним партию "Право и справедливость", которая в какой-то момент формировала правительство, и до сих пор у власти находится представляющий эту партию президент Анджей Дуда. Другое дело, что он уже два срока пробыл у власти, в этом году он уходит и скорее всего его сменит представитель политической силы проевропейского Дональда Туска, который сейчас занимает пост премьер-министра", - рассказал Святенков.Возвращаясь к ситуации, сложившейся вокруг кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, эксперт подчеркнул, что в этом конкретном случае общеевропейский центр, связанный с Брюсселем, Парижем и Берлином, пытается исключить из легальной политики неподконтрольных ему кандидатов, ориентирующиеся на какие-то внешние центры."В их число попадают и люди, которые ориентируются на Вашингтон Дональда Трампа. Мы слышали, как в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Вэнс заступился за Джорджеску. Он говорил о том, что Европа отошла от демократии в частности на примере ситуации в Румынии, когда кандидата прости снимают с выборов. Несмотря на замечание со стороны Вашингтона, снятие с выборов продолжилось, хотя в ЕС ранее старались слышать мнение американских властей", - напомнил политолог.Святенков добавил, что итог президентских выборов в Румынии для Евросоюза важен, так как в этой стране пост президента дает достаточно большие рычаги для воздействия на власть. Примерно такая же ситуация складывалась вокруг президентских выборов в Австрии в 2016 году, когда к власти не допустили представителя Партии свободы."Представитель партии лидировал во втором туре, сначала было объявлено, что он побеждает. После длительного подсчета голосов было заявлено, что побеждает независимый кандидат Александер Ван дер Беллен, которого поддержали Зеленые. Потом второй тур был отменен, а уже фактически в третьем туре Ван Дер Беллен победил с более убедительным преимуществом", - рассказал Святенков.По словам эксперта, в Австрии, которая является парламентской республикой, и основная власть там принадлежит канцлеру и правительству, президент с юридической точки зрения не сильно связан рекомендациями правительства. Если бы эту должность занял несистемный правый, президент теоретический мог бы превратиться в самостоятельную фигуру, и этого постарались не допустить, отметил Святенков."Та же самая ситуация в Румынии, где политическое устройство оценивается как "полупрезидентская республика". Там достаточно сильные полномочия президента, и появление несистемного политика на этой должности может создать определенные сложности европейским структурам. Они этого не хотят", - добавил эксперт.Европейская бюрократия старается действовать относительно мягко и в рамках конституционных норм, там, где это возможно, подчеркнул Святенков. Например, в Германии мы видим, что партия "Альтернатива для Германии", которая на недавних выборах в Бундестаг заняла второе место, не может быть допущена в правительство в рамках переговоров между мейнстримными партиями, отметил он.С другой стороны, во Франции национальные движения тоже стремятся победить на выборах, но там уже начинают применять "приемы на гране фола" против несистемной оппозиции, рассказал политолог. Так в последнее время мы видим, что Марин ле Пен становится фигурантом уголовных дел, примерно также как и Милорад Додик в Боснии и Герцеговине, напомнил эксперт."Судебные механизмы и механизмы правоохранительной системы во многих странах широко используются для того, чтобы смещать и устранять из власти тех политиков, которые кажутся несистемными", - сказал Святенков.По его словам, либеральные элиты Европы стремятся иметь контролируемую демократию, но в обычной политической борьбе начинают побеждать несистемные политические силы. Поэтому них уже начинаются "игры против правил" - применение судебной системы, фабрикация уголовных дел, продолжил Святенков."Складывается впечатление, что либеральная элита Европы не готова слушать голос своего населения – они готовы действовать против него. Это говорит о том, что многие европейские страны перестают быть демократиями в прямом смысле этого слова. Но Европа готова навязывать свои либеральные ценности в том числе с помощью силы. И делать это на окраинах ЕС в отношении слабых в политическом и экономическом смысле стран гораздо легче", - подытожил Павел Святенков.Трудности интеграционного проекта под названием ЕвросоюзСоздание любого интеграционного проекта подразумевает, что в рамках него процесс согласования решений должен идти на стопроцентном уровне, рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев. Так и в документах Евросоюза записано, что для принятия решений нужно, чтобы все страны-члены голосовали "за", напомнил он."Сам факт попадания в обойму этих стран считается гигантским продвижением вперед. С государств-членов снимается масса проблем, связанных с логистикой, с бюджетом, идет огромная финансовая и ресурсная поддержка, страна преображается. Но при этом ей придется во всеми общими решениями соглашаться. Но это только первоначальный этап", - рассказал Суздальцев.По его словам, интеграция подобна двухколесному велосипеду – если колеса не крутить, велосипед упадет."Интеграция, также, как и империя, должна расширяться, изменяться, углубляться. Если этого не происходит, она начитает двигаться с обратную сторону. В этом суть ситуации, которая сложилась именно сейчас в Евросоюзе. На каком-то определенном этапе пришло осознание того, что этот проект становится очень дорогим. Даже не в плане денег, а в плане того, что нужно огромное количество ресурсов, которые надо контролировать", - сказал политолог.У Евросоюза появилась собственная дипломатия, которая вступила в жесткую конкуренцию с другими центрами мира, такими как Китай, США, Россия, продолжил эксперт."Алгебра показывает, что, если Россия будет под контролем ЕС, тогда есть шанс, что объединение выиграет конкуренцию с США и Китаем. Оттуда такая настроенность ЕС на войну. У них нет другого выхода, если они вошли в ту стадию развития, когда им нужно, чтобы Россия была или подконтрольна им, или даже разбита на куски. То, что записано в плане Зеленского, их устраивает", - отметил Суздальцев.Но это не устраивает страны, которые свое отношение к России строят, опираясь на национальные интересы, продолжил он."Среди таких стран – ближайшие соседи России из состава Евросоюза – Венгрия, Словакия, объективно и Чехия. Это в принципе та же бывшая Австро-Венгрия. У них есть собственные интересы, чтобы Россия существовала, и они не верят в то, что с Россией можно совладать", - полагает политолог.По его мнению, Германия и Франция смогут выдержать экономические удары, но другие страны объединения не смогут."Они расходный материал. Но они с этим не соглашаются. Поэтому вопрос поворота внутри ЕС от интеграционных целей к национальным вызвал очень болезненную реакцию Европейской комиссии и лидеров ведущих стран ЕС. Отсюда такое давление на всех других лидеров, которые поворачиваются к национальным интересам", - подытожил Андрей Суздальцев.О других аспектах взаимоотношений России и Запада - в интервью Анны Черкасовой "Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины"

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, ес, выборы, румыния, россия, брюссель, андрей суздальцев, роберт фицо, виктор орбан, украина.ру, генпрокуратура