Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить Зеленского - 12.03.2025 Украина.ру
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Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить Зеленского
Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить Зеленского - 12.03.2025 Украина.ру
Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить Зеленского
Президенту США Дональду Трампу будет трудно договариваться с Владимиром Зеленским и его последователями, так как круговорот клоунов на Украине - явление постоянное. Такое мнение 12 марта озвучил в своей статье экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
2025-03-12T15:31
2025-03-12T15:31
новости
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
виктор медведчук
украина.ру
оппозиционная платформа - "за жизнь"
ес
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Он подчеркнул, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского", и как только Трамп избавится от нынешнего главаря киевского режима как от препятствия к мирным переговорам, Украина "подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон".Медведчук подытожил, что главная украинская проблема США состоит в том, что не только Зеленскому, но и всему его окружению непонятно, что именно не так было в Овальном кабинете.Однако чуть раньше он отметил, что "следует ожидать большую политическую порку в Киеве", так как Зеленский уже не устраивает США, и Вашингтон "спрятал деньги, и достал дубинку, и она уже достается многим".Политолог Геннадий Подлесный не согласился с мнением, что Трампу не удастся справиться с Зеленским, уточнив в комментарии "Царьграду", что лидеру США, возможно, и не придется думать над этим вопросом. Его решат западные спецслужбы по заказу тайного мирового правительства. И решат физически."Он (Зеленский. - Ред.) слишком много знает, к примеру, о коррупции. И не только о коррупции семейства Байденов, но и вообще с Евросоюзом, с различными африканскими государствами, куда перетекала часть вооружения, которое передавала Америка и Европа ему. То есть это однозначно опасный человек во всех смыслах для тех людей, которые пытаются сохранить инкогнито и не высовываться перед общественностью со своими коррумпированными сделками. Поэтому сейчас он пытается демонстрировать, что режим жив, более чем жив - он агрессивен, и у него есть результаты. В данном случае результаты 337 беспилотников, которые были запущены по территории нашей страны", - отметил Подлесный.Ранее американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского. Сообщалось, что в качестве потенциальной замены главарю киевского режима рассматриваются экс-президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, бывший главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.Обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру отметил, что "действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.Интересно, что по итогам вчерашних переговоров между американской и украинской делегациями в саудовской Джидде ни о каких выборах на Украине даже не упоминалось, хотя ранее Трамп неоднократно требовал их проведения.Главным итогом разговора стало согласие Киева на прекращение боевых действий сроком на месяц. После этого все взгляды направились на Москву в ожидании принять то же самое решение, причем "как можно скорее".Предостережения Кремля о том, что заморозка конфликта лишь даст киевскому режиму время набраться сил, а потом конфликт войдет в новое пике эскалации, было проигнорировано. И это не случайно, уверен политолог Сергей Марков. По его мнению, произошедшее - вполне ожидаемая манипуляция Запада по переструктурированию участников коалиции.И действительно, госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с украинской стороной заявил, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, правда не уточнив, зачем Киеву оружие, если тот обещал перемирие и больше не воевать.Зачем Киеву поставки оружия в перемирие, разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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Марина Полякова
Марина Полякова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, украина.ру, оппозиционная платформа - "за жизнь", ес
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Украина.ру, Оппозиционная платформа - "За Жизнь", ЕС

Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить Зеленского

15:31 12.03.2025
 
© Екатерина Зиборова, Украина.руконвейер Зеленских
конвейер Зеленских
© Екатерина Зиборова, Украина.ру
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Марина
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Зиборова
автор Украина.ру
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Президенту США Дональду Трампу будет трудно договариваться с Владимиром Зеленским и его последователями, так как круговорот клоунов на Украине - явление постоянное. Такое мнение 12 марта озвучил в своей статье экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Он подчеркнул, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского", и как только Трамп избавится от нынешнего главаря киевского режима как от препятствия к мирным переговорам, Украина "подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон".
Медведчук подытожил, что главная украинская проблема США состоит в том, что не только Зеленскому, но и всему его окружению непонятно, что именно не так было в Овальном кабинете.
"Воинственная глупость, помноженная на циничную жестокость, сегодня правит бал на Украине. Команда Трампа надеется укротить эту одичавшую стаю политических обезьян, заставить делать то, что им приказывают, но это невозможно", - резюмировал Медведчук.
Однако чуть раньше он отметил, что "следует ожидать большую политическую порку в Киеве", так как Зеленский уже не устраивает США, и Вашингтон "спрятал деньги, и достал дубинку, и она уже достается многим".
Политолог Геннадий Подлесный не согласился с мнением, что Трампу не удастся справиться с Зеленским, уточнив в комментарии "Царьграду", что лидеру США, возможно, и не придется думать над этим вопросом. Его решат западные спецслужбы по заказу тайного мирового правительства. И решат физически.
"Он (Зеленский. - Ред.) слишком много знает, к примеру, о коррупции. И не только о коррупции семейства Байденов, но и вообще с Евросоюзом, с различными африканскими государствами, куда перетекала часть вооружения, которое передавала Америка и Европа ему. То есть это однозначно опасный человек во всех смыслах для тех людей, которые пытаются сохранить инкогнито и не высовываться перед общественностью со своими коррумпированными сделками. Поэтому сейчас он пытается демонстрировать, что режим жив, более чем жив - он агрессивен, и у него есть результаты. В данном случае результаты 337 беспилотников, которые были запущены по территории нашей страны", - отметил Подлесный.
Ранее американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского. Сообщалось, что в качестве потенциальной замены главарю киевского режима рассматриваются экс-президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, бывший главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.
Обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру отметил, что "действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.
Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.
Интересно, что по итогам вчерашних переговоров между американской и украинской делегациями в саудовской Джидде ни о каких выборах на Украине даже не упоминалось, хотя ранее Трамп неоднократно требовал их проведения.
Главным итогом разговора стало согласие Киева на прекращение боевых действий сроком на месяц. После этого все взгляды направились на Москву в ожидании принять то же самое решение, причем "как можно скорее".
Предостережения Кремля о том, что заморозка конфликта лишь даст киевскому режиму время набраться сил, а потом конфликт войдет в новое пике эскалации, было проигнорировано. И это не случайно, уверен политолог Сергей Марков. По его мнению, произошедшее - вполне ожидаемая манипуляция Запада по переструктурированию участников коалиции.
И действительно, госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с украинской стороной заявил, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, правда не уточнив, зачем Киеву оружие, если тот обещал перемирие и больше не воевать.
Зачем Киеву поставки оружия в перемирие, разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова.
Фото: Зеленский
8 марта, 17:28
"История рассудит этого отвратительного человека": Зеленскому напомнили его глумление над КурскомНа фоне захлопывающегося суджанского "котла" под Курском, где по примерным оценкам мировых СМИ находится около десяти тысяч украинских военных, ирландский журналист Чей Боуз напомнил Владимиру Зеленскому его циничное высказывание о событиях в этом регионе. Соответствующий пост Боуз разместил в своих соцсетях
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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